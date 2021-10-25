Возвращение из ада: история женщины-езидки, пережившей плен ИГ

Езидская семья попала в плен к ИГ, где провела два года. Теперь ее освободили, но трое старших детей пропали без вести. Жизнь семьи до сих пор переполнена болью и страданием.