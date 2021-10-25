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В Мюнхене завершился первый в ФРГ процесс по делу сторонницы "Исламского государства", вернувшейся в Германию. Ее признали виновной, в частности, в преступлениях против человечности.
В ФРГ растет число судебных процессов в отношении бывших боевиков ИГ и их жен. Их обвиняют в тяжких преступлениях и нарушении международного права. DW - о последних примерах.
В Германии по обвинению в военном преступлении впервые предстанет перед судом немецкая сторонница ИГ. Процесс по делу Дженнифер В. затрагивает геноцид езидов в Сирии и Ираке.
Группировка "Исламское государство" проводит в отношении езидов "политику выжженной земли", заявила Amnesty Intenational. Правозащитники обвинили террористов в преступлениях против человечности.
На церемонии в Осло правозащитница Надя Мурад и врач Денис Муквеге призвали к защите прав езидов и борьбе с равнодушием. В Стокгольме наградят других нобелевских лауреатов.
Суд Гисена распорядился вернуть в Германию соискателя убежища, гражданина РФ. Федеральное ведомство по миграции и беженцам отклонило до этого его прошение об убежище.
Езидский город Синджар ровно 4 года назад был захвачен боевиками "Исламского государства". В горы Синджар бежали около 50 тысяч езидов. Репортаж DW о семье, которая побывала в рабстве у ИГ.
Езидская семья попала в плен к ИГ, где провела два года. Теперь ее освободили, но трое старших детей пропали без вести. Жизнь семьи до сих пор переполнена болью и страданием.
Семью курдов-езидов в Германии лишили статуса беженцев из-за подозрения, что она прибыла не из Сирии, а из Украины. Пока суд решает, сирийцы это или украинцы, DW разбиралась в этой истории.
Лишенные права на убежище предположительно украинские беженцы оспаривают решение немецких властей. DW - о том, как они выдавали себя в ФРГ за сирийцев, и что из этого вышло.
В суде Мюнстера Азиз С. заявил, что родился в небольшой деревне на территории Сирии, где жили исключительно курды-езиды, и никогда не говорил по-арабски. Судья назначил лингвистическую экспертизу.
Из-за преследования в Ираке езидов в ФРГ выдан первый международный ордер на арест члена "Исламского государства". Предполагается, что он несет ответственность за похищение и порабощение езидских женщин.
Лауреатами премии имени Андрея Сахарова в 2016 году стали две правозащитницы-езидки, которым удалось вырваться из сексуального рабства у боевиков "Исламского государства".
Террористы из "Исламского государства" используют мирных жителей в качестве живого щита, заявили в ООН. Иракская армия отбила у ИГ уже шесть районов Мосула.
На премию Европарламента также претендовали лидер меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и турецкий журналист Джан Дюндар.
Правозащитную премию Европейского парламента получили Надия Мурад Баси Таха и Ламия Аджи Башар, сумевшие вырваться из сексуального рабства у боевиков "Исламского государства".
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