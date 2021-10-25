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Езиды

Die Angeklagte Jennifer W. (l) und ihr ihr Anwalt Ali Aydin sitzen vor Beginn der Verhandlung im Gerichtssaal. Die Frau aus Lohne in Niedersachsen ist wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Sie soll als IS-Anhängerin im Irak tatenlos dabei zugesehen haben, wie ein kleines, jesidisches Mädchen in einem Hof angekettet wurde und dort verdurstete. +++ dpa-Bildfunk +++

Суд в Мюнхене приговорил к 10 годам тюрьмы сторонницу ИГ за преступления в Ираке 25.10.2021

В Мюнхене завершился первый в ФРГ процесс по делу сторонницы "Исламского государства", вернувшейся в Германию. Ее признали виновной, в частности, в преступлениях против человечности.
September 16, 2013 - Aleppo, Syria - Syrian female rebel soldier pose in a buidling

Геноцид, рабство, мародерство: за что в Германии судят джихадистов 19.05.2020

В ФРГ растет число судебных процессов в отношении бывших боевиков ИГ и их жен. Их обвиняют в тяжких преступлениях и нарушении международного права. DW - о последних примерах.
ARCHIV - 02.04.2013, Bayern, München: Das Hauptgebäude des Oberlandesgerichts München in der Prielmayerstraße in München. Nach dem Unfalltod einer jungen Frau klagen die Eltern weiterhin gegen den Freistaat Bayern, weil die Polizei das Wrack mit der sterbenden 24-Jährigen nicht gefunden hat. In erster Instanz sind die Eltern vor dem Augsburger Landgericht gescheitert. Nun muss sich am Donnerstag (15.3.2018) das Oberlandesgericht in München mit dem Fall befassen. (Zu dpa «Polizei findet sterbende Tochter nicht - Eltern klagen weiter» vom 13.03.2018) Foto: Inga Kjer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Сторонницу ИГ судят в Германии за военное преступление 09.04.2019

В Германии по обвинению в военном преступлении впервые предстанет перед судом немецкая сторонница ИГ. Процесс по делу Дженнифер В. затрагивает геноцид езидов в Сирии и Ираке.
14.08.2014 Iraqi people from the Yazidi community are pictured in a refugee camp near the Turkey-Iraq border at Silopi in Sirnak on August 14, 2014. The United States said Wednesday its troops found 'far fewer' Yazidi refugees marooned on a northern Iraqi mountain than expected, making an evacuation mission less likely, after air strikes pummeled besieging Islamic militants. Photo by Yasin Akgul/Depo Photos/ABACAPRESS.COM |

Amnesty осудила преступления джихадистов против езидов в Ираке 13.12.2018

Группировка "Исламское государство" проводит в отношении езидов "политику выжженной земли", заявила Amnesty Intenational. Правозащитники обвинили террористов в преступлениях против человечности.
Nobel Peace Prize laureates Dr. Denis Mukwege and Nadia Murad pose for a picture with King Harald and Queen Sonja of Norway during the audience at The Royal Palace in Oslo, Norway December 10, 2018. NTB Scanpix/Lise Aserud via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY

В Осло награждены лауреаты Нобелевской премии мира за 2018 год 10.12.2018

На церемонии в Осло правозащитница Надя Мурад и врач Денис Муквеге призвали к защите прав езидов и борьбе с равнодушием. В Стокгольме наградят других нобелевских лауреатов.
ILLUSTRATION - Eine Frau haelt am 23.03.2017 in Hamburg einen Gerichtshammer in der Hand (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Неправомерно депортированного россиянина намерены вернуть в ФРГ 27.11.2018

Суд Гисена распорядился вернуть в Германию соискателя убежища, гражданина РФ. Федеральное ведомство по миграции и беженцам отклонило до этого его прошение об убежище.

После геноцида и рабства в ИГ: езиды в горах Синджар 17.08.2018

Езидский город Синджар ровно 4 года назад был захвачен боевиками "Исламского государства". В горы Синджар бежали около 50 тысяч езидов. Репортаж DW о семье, которая побывала в рабстве у ИГ.
+++Nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu verwenden!+++ Griechenland Jesidische Frauen in Flüchtlingslager von Petra

Возвращение из ада: история женщины-езидки, пережившей плен ИГ 30.06.2018

Езидская семья попала в плен к ИГ, где провела два года. Теперь ее освободили, но трое старших детей пропали без вести. Жизнь семьи до сих пор переполнена болью и страданием.
Symbolbild ARCHIV - Eine syrische Familie sitzt vor einem Asylwohnheim der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg am 22.10.2012 in Eisenhüttenstadt (Brandenburg). (zu dpa «267 500 Syrer mit Anspruch auf Familiennachzug - Antrags-Zahl offen» vom 05.04.2017) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как курдская семья в ФРГ стала украинской и утратила статус беженцев 29.06.2017

Семью курдов-езидов в Германии лишили статуса беженцев из-за подозрения, что она прибыла не из Сирии, а из Украины. Пока суд решает, сирийцы это или украинцы, DW разбиралась в этой истории.
Symbolbild ARCHIV - Eine syrische Familie sitzt vor einem Asylwohnheim der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg am 22.10.2012 in Eisenhüttenstadt (Brandenburg). (zu dpa «267 500 Syrer mit Anspruch auf Familiennachzug - Antrags-Zahl offen» vom 05.04.2017) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как беженцы в ФРГ выдавали себя за сирийцев и к чему это привело 27.06.2017

Лишенные права на убежище предположительно украинские беженцы оспаривают решение немецких властей. DW - о том, как они выдавали себя в ФРГ за сирийцев, и что из этого вышло.
ARCHIV: Ein Justizbeamter steht am 27.11.2014 zum Prozessauftakt im Verwaltungsgericht in Münster (Nordrhein-Westfalen). Die NPD hat gegen die Polizei Klage erhoben. Der Polizei wird vorgeworfen, Wahlkämpfer in Münster nicht genug geschützt zu haben. +++ (C) picture-alliance/dpa/F. Gentsch

В случае "украинских" беженцев в ФРГ речь, возможно, идет о езидах 26.06.2017

В суде Мюнстера Азиз С. заявил, что родился в небольшой деревне на территории Сирии, где жили исключительно курды-езиды, и никогда не говорил по-арабски. Судья назначил лингвистическую экспертизу.
A displaced Iraqi youth from the Yazidi community poses for a picture in the northern Iraqi town of Dohuk on May 20, 2015. The Yazidis have long been one of the most vulnerable minorities in Iraq and have been particularly targeted by Islamic State jihadists, who have overrun much of the country. The United Nations said the IS may have committed genocide in trying to wipe out the Yazidi minority, in a report laying out a litany of atrocities, detailing killings, torture, rape, sexual slavery and the use of child soldiers by the extremists. AFP PHOTO / SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/S.Hamed

Германия впервые выдала международный ордер на арест боевика ИГ 12.02.2017

Из-за преследования в Ираке езидов в ФРГ выдан первый международный ордер на арест члена "Исламского государства". Предполагается, что он несет ответственность за похищение и порабощение езидских женщин.
13.12.2016+++ Nadia Murad Basee Taha (L) and Lamiya Aji Bashar, both Iraqi women of the Yazidi faith, pose with the 2016 Sakharov Prize during an award ceremony at the European Parliament in Strasbourg, France, December 13, 2016. REUTERS/Vincent Kessler

Сахаровская премия 2016 года вручена правозащитницам-езидкам 13.12.2016

Лауреатами премии имени Андрея Сахарова в 2016 году стали две правозащитницы-езидки, которым удалось вырваться из сексуального рабства у боевиков "Исламского государства".
1.11.2016 *** MOSUL, IRAQ - NOVEMBER 01: A wreckage of a Bus is seen at the Bertilla front as the operation to retake Iraq's Mosul from Daesh terrorists continues, in Mosul, Iraq on November 1, 2016. A much anticipated Mosul offensive to liberate the city from Daesh began midnight of 16th of October 2016. Ahmet Izgi / Anadolu Agency |

Боевики ИГ взяли в заложники 1600 мирных жителей в Мосуле 04.11.2016

Террористы из "Исламского государства" используют мирных жителей в качестве живого щита, заявили в ООН. Иракская армия отбила у ИГ уже шесть районов Мосула.

Премия Сахарова присуждена езидкам, бежавшим из плена ИГ 27.10.2016

На премию Европарламента также претендовали лидер меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и турецкий журналист Джан Дюндар.
epa05579489 The former IS prisoner Nadia Murad delivers her speech after winning the Vaclav Havel Human Rights Prize in the Council of Europe in Strasbourg, France, 10 October 2016. The 23-year-old Jesidis fights against the enslavement of her faithmakers in the Northern Iraq by Islamic State (IS) militants. The young woman had found refuge in Baden-Wuerttemberg through a special program. EPA/PATRICK SEEGER +++(c) dpa - Bildfunk+++

Премия имени Сахарова 2016 года присуждена езидским правозащитницам 27.10.2016

Правозащитную премию Европейского парламента получили Надия Мурад Баси Таха и Ламия Аджи Башар, сумевшие вырваться из сексуального рабства у боевиков "Исламского государства".
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