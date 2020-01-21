Единственной олимпийской медалистке Ирана продлили разрешение на пребывание в ФРГ

Иранской тхэквондистке, бронзовому призеру Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Кимии Ализаде, покинувшей Иран по политическим мотивам, продлили шенгенскую визу, что позволяет спортсменке продолжить пребывание в Германии. Об этом сама Ализаде рассказала журналистам на пресс-конференции в городе Люнене (земля Северный Рейн - Вестфалия) в пятницу, 24 января.

Срок, на который выдано разрешение, специалистка по корейскому боевому искусству не назвала. "Нам запрещено разглашать об этом информацию", - пояснила она.

Во время недавней встречи с представителями Немецкого союза тхэквондо (DTU) Кимия Ализаде вновь подчеркнула, что хочет выступать за сборную Германии. В DTU отметили, что поддерживают ее устремление.

Переход Ализаде в новую команду может затянуться

Даже если я не попаду на Олимпиаду (в Токио. - Ред.), это не имеет значения, потому что я приняла решение", - заявила она. "Уверена, что многие меня осудят, однако мне 21 год, и я еще смогу в будущем принять участие в мировых турнирах и в Олимпиадах. Приложу усилия, чтобы уже сейчас добиться наилучшего результата", - добавила Ализаде. По словам тхэквондистки, она не рассчитывает, что когда-либо снова будет представлять Иран.

Как ранее сообщали германские СМИ, переход в новую команду может существенно затянуться, если Тегеран откажется разрешить Ализаде покинуть иранскую сборную. Кроме того, при смене спортивного союза запрет на выступления может достигать 36 месяцев.

Кимия Ализаде решила покинуть Иран

Единственная представительница Ирана, в возрасте 18 лет завоевавшая "бронзу" Олимпийских игр в результате победы над шведкой Никитой Гласнович, 12 января сообщила, что покидает Исламскую Республику по политическим причинам. "Мой мятежный дух не вписывается в ваши грязные экономические игры и жесткие политические рамки. У меня нет других желаний, кроме тхэквондо, безопасности и счастливой и здоровой жизни", - написала Ализаде, обращаясь к иранским властям.

Спортсменка назвала себя "одной из миллионов угнетенных женщин в Иране", рассказав о царящей в спорте атмосфере сексизма и строгих религиозных запретов. "Они отправляли меня туда, куда хотели. Я носила ту одежду, о которой мне говорили. Я повторяла каждое их предложение. Они эксплуатировали меня, когда считали нужным", - подчеркнула она.

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