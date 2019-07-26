 ″Единая Россия″ финансировала лояльных кандидатов в Мосгордуму | Новости из Германии о России | DW | 07.08.2019

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Россия

"Единая Россия" финансировала лояльных кандидатов в Мосгордуму

Лояльные властям независимые самовыдвиженцы в Мосгордуму получили на свои избирательные кампании 800 миллионов рублей. Деньги предоставили фонды, связанные с "Единой Россией".

карикатура Елкина о выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком после запроса телеканала "Дождь" опубликовал данные о финансировании избирательных кампаний в Мосгордуму формально независимых, но лояльных властям кандидатов. Как пишет "Дождь" в ночь на среду, 7 августа, жертвователями таких самовыдвиженцев оказались фонды, связанные с партией "Единая Россия" и "Общероссийским народным фронтом". На их кампании через некоммерческие организации было потрачено около 800 миллионов рублей.

Контекст

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Так, проректор Высшей школы Экономики Валерия Касамара получила миллионы рублей от фондов, один из которых зарегистрирован по одному адресу с московской штаб-квартирой "Единой России", а второй делит один телефонный номер с "Общероссийским народным фронтом".

Среди получавших деньги от таких фондов фигурируют экономист Наталья Починок, олимпийская чемпионка Мария Киселева, журналист ВГТРК Андрей Медведев и многие другие кандидаты. Суммы, которые получали некоторые кандидаты, превышали предельные суммы, зафиксированные в Избирательном кодексе Москвы, утверждает "Дождь".

Представители непарламентской оппозиции, которых по большей части не допустили к выборам в Мосгордуму, утверждали, что лояльные властям самовыдвиженцам находились в выигрышном положении - их допустили до выборов, несмотря на то что они практически не проводили реальные кампании по сбору подписей.

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    Автор: Евгений Жуков


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