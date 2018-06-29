 Египет отказался от создания центров приема мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 01.07.2018

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Европа

Египет отказался от создания центров приема мигрантов

ЕС настаивал на открытии за пределами Евросоюза лагерей для спасенных в Средиземном море беженцев.

Спасенные на море мигранты к северу от Египта

Спасенные на море мигранты к северу от Египта

Каир отказался от открытия на территории Египта центров по приему мигрантов, на создании которых настаивали лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Соответствующее решение озвучил в воскресенье, 1 июля, заявил спикер египетской Палаты представителей Али Абдель Аль.

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Предлагаемые ЕС пункты приема мигрантов в Египте "будут противоречить законам и конституции нашей страны", подчеркнул спикер, который участвовал в разработке нового основного закона в 2014 году.

По его словам, законодательная база в принципе запрещает создание подобных лагерей. Кроме того, если мигранты не получили убежище в ЕС, их депортация в Египет не представляется возможной с правовой точки зрения, отметил Абдель Аль.

Речь идет в первую очередь о центрах, куда должны направляться спасенные в Средиземном море и не въехавшие в Евросоюз беженцы. О своем отказе поддержать инициативу Брюсселя, помимо Египта, уже заявили Албания, Марокко, Тунис и Алжир.

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    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


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