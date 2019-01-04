 Египетский полицейский погиб при попытке обезвредить бомбу близ церкви | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.01.2019

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Мир

Египетский полицейский погиб при попытке обезвредить бомбу близ церкви

Взрывное устройство было обнаружено в восточном предместье Каира возле коптской церкви. В результате взрыва были ранены еще три человека.

Священнослужитель коптской церкви

Священнослужитель коптской церкви

В Каире сотрудник египетской полиции погиб при попытке обезвредить взрывное устройство, обнаруженное в субботу, 5 января, в восточном предместье столицы Египта близ коптской церкви.

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В результате взрыва пострадали еще двое полицейских и один прохожий, сообщают представители египетских сил безопасности. Пока никто не взял на себя ответственность за заложенную бомбу.

Египетские силы безопасности осуществляют усиленное патрулирование общественных пространств около христианских церквей и монастырей накануне празднования коптами Рождества 7 января. Коптская церковь относится к группе Древневосточных церквей, отличающихся от православных церквей византийской традиции элементами обряда и вероучения. Христианское меньшинство в Египте составляет около 10 процентов населения и насчитывает примерно девять миллионов человек.

Нападения на египетских христиан

В Египте происходят регулярные нападения на церкви, а также теракты против христиан. В ноябре боевики-исламисты убили семерых коптов, возвращавшихся после обряда крещения ребенка в монастыре, расположенном примерно в 260 километрах от Каира.

В декабре 2017 года сотни мусульман атаковали коптскую церковь в городе Атфих в 100 километрах южнее Каира, а в городе Хельван в 25 км к югу от Каира неизвестные обстреляли вход в коптскую церковь Мар-Мина, убив нескольких человек.

В апреле 2017 года в результате взрывов в двух коптских церквях погибли и были ранены десятки человек. Эти теракты были названы самыми кровавыми атаками на членов коптской церкви за всю современную историю страны.

В декабре 2016 года в результате нападения на Церковь святых Петра и Павла близ Собора святого Марка в Каире погибли 29 человек, еще около 50 были ранены.

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  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

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    Автор: Ольга Солонарь


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