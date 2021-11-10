Евро является официальной валютой в 19 странах ЕС, образующих еврозону, а также основным платежным средством в еще 6 странах Европы. Евро эмитирует ЕЦБ. Он был введен в наличное обращение 1 января 2002 года.
Евро является официальной валютой Европейского экономического и валютного союза. Евро эмитирует Европейский центральный банк (ЕЦБ), он является официальной валютой в 19 странах Евросоюза, образующих еврозону, а также основным платежным средством в еще 6 европейских странах. Евро был введен 1 января 1999 года для безналичных расчетов. С 1 января 2002 года евро используется и как наличное платежное средство. Наряду с долларом США евро является одной из основных резервных валют мира.
В объявлениях на русском и английском языках в среднем за 300 евро мошенники обещают выдать QR-код о пройденной вакцинации, предлагая западные прививки. В ЕС напуганы последствиями этого и призывают Россию расследовать случаи мошеничества.
Наполовину уничтоженная шредером картина Бэнкси "Любовь в мусорной корзине" продана на аукционе Sotheby's за 18,8 млн евро. В 2018 году ее продали там в 18 раз дешевле. Эта и другие работы Бэнкси - в фотогалерее DW.
Сыновья двух истиц покончили с собой во время службы в армии, не выдержав издевательств. Европейский суд по правам человека присудил выплату матерям компенсаций в размере 18,7 тыс. евро и 26 тыс. евро соответственно.