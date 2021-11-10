Евро является официальной валютой в 19 странах ЕС, образующих еврозону, а также основным платежным средством в еще 6 странах Европы. Евро эмитирует ЕЦБ. Он был введен в наличное обращение 1 января 2002 года.

Евро является официальной валютой Европейского экономического и валютного союза. Евро эмитирует Европейский центральный банк (ЕЦБ), он является официальной валютой в 19 странах Евросоюза, образующих еврозону, а также основным платежным средством в еще 6 европейских странах. Евро был введен 1 января 1999 года для безналичных расчетов. С 1 января 2002 года евро используется и как наличное платежное средство. Наряду с долларом США евро является одной из основных резервных валют мира.