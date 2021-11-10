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Евро

Евро является официальной валютой в 19 странах ЕС, образующих еврозону, а также основным платежным средством в еще 6 странах Европы. Евро эмитирует ЕЦБ. Он был введен в наличное обращение 1 января 2002 года.

Евро является официальной валютой Европейского экономического и валютного союза. Евро эмитирует Европейский центральный банк (ЕЦБ), он является официальной валютой в 19 странах Евросоюза, образующих еврозону, а также основным платежным средством в еще 6 европейских странах. Евро был введен 1 января 1999 года для безналичных расчетов. С 1 января 2002 года евро используется и как наличное платежное средство. Наряду с долларом США евро является одной из основных резервных валют мира.

ARCHIV - 08.05.2018, USA, Mountain View: Das Logo von Google an der Fassade des Hauptsitzes des Mutterkonzerns Alphabet Inc.. Bei der Entwicklerkonferenz Google I/O gibt es traditionell neue Details zur nächsten Version des meistgenutzten Smartphone-Systems Android. (zu dpa: Was von der diesjährigen Google I/O zu erwarten ist). Foto: Christoph Dernbach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Европейский суд отклонил иск Google по штрафу в 2,4 млрд евро 10.11.2021

Суд согласился с выводами Еврокомиссии о том, что "Google злоупотреблял своим доминированием на рынке в качестве поисковой системы, предоставляя незаконное преимущество другому продукту Google".
Helfer bilden eine Kette vor der WG in Mayschoß_2_Foto-Cornelia Ganitta

Сумма ущерба от наводнения в Германии превысила 29 млрд евро 07.11.2021

Германия - в числе стран, которые хотят получить финансовую помощь из фонда солидарности ЕС на восстановление после наводнения, пишут газеты группы Funke. Однако в этом фонде не хватает средств.

"Купить европейский сертификат о вакцинации. Недорого": Kaspersky разоблачает фальшивки в даркнете (02.11.2021) 02.11.2021

В объявлениях на русском и английском языках в среднем за 300 евро мошенники обещают выдать QR-код о пройденной вакцинации, предлагая западные прививки. В ЕС напуганы последствиями этого и призывают Россию расследовать случаи мошеничества.

15.03.2019, Bayern, Kempten: ILLUSTRATION - Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Am 18.03.2019 wird die bayerische Kriminalstatistik 2018 bekannt gegeben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Оргпреступность в 2020 году нанесла экономике ФРГ ущерб в 837 млн евро 01.11.2021

Объем активов, полученных преступным путем, увеличился на 58 процентов - с 644 млн евро в 2019-м до более чем 1 млрд евро годом позднее, сообщает BKA. Глава МВД Зеехофер заявил о беспрецедентном давлении на банды.
Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Парламент Польши одобрил возведение заграждений на границе с Беларусью 29.10.2021

После подписания законопроекта президентом Польша построит надежное заграждение на участке длиной более 100 км на границе с Беларусью. Стоимость проекта - 353 млн евро.
CHISINAU, MOLDOVA. SEPTEMBER 6, 2015. A protest organized by the Civic platform Dignity and Truth (DA). The rally demands resignation of the Moldovan President and Government and holding snap elections. Vadim Denisov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00D1DF Chisinau Moldova September 6 2015 a Protest Organized by The Civic Platform Dignity and Truth there The Rally Demands Resignation of The Moldovan President and Government and Holding Snap Elections Vadim Denisov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00D1DF

ЕС выделит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса 27.10.2021

Председатель Еврокомиссии пообещала Кишиневу финансовую помощь для преодоления газового кризиса. По данным Financial Times, "Газпром" был готов дать Молдове скидку на газ в случае отказа от договоренностей с ЕС.
A picture taken on September 19, 2017 at Rennes' courthouse shows a statue of the goddess of Justice balancing the scales. / AFP PHOTO / LOIC VENANCE (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images)

Суд ЕС распорядился штрафовать Польшу на 1 млн евро в день 27.10.2021

Штраф вызван отказом Польши выполнять решения высших судов по реформе своей судебной системы. Люксембург указал Варшаве на ценности ЕС и призвал упразднить дисциплинарную палату Верховного суда.
Euro-Banknoten liegen während einer Pressekonferenz im Bundeskriminalamt gebündelt auf einem Tisch.

В ЕС нецелевые расходы в 2020 году составили 4 млрд евро 26.10.2021

В большинстве случаев нецелевые расходы в Евросоюзе были вызваны процедурными ошибками, а не мошенничеством. По сравнению с 2019 годом объем таких расходов не увеличился, сообщила Европейская счетная палата.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

НАТО согласовала план отражения атаки России на нескольких фронтах 21.10.2021

Новая стратегия НАТО призвана обеспечить защиту на случай одновременного нападения России на Балтике и на Черном море. Страны альянса изыщут миллиард евро на разработку новых цифровых технологий.
Hohe Stickoxid-Emissionen bei einem getesteten Opel Zafira Diesel Deutsche Umwelthilfe stellt Ergebnisse von Abgasmessungen an einem Euro 6 Diesel-Pkw vor – Einhaltung der Stickoxid (NOx)-Emissionen ist im EU-Abgasprüfzyklus beim getesteten Pkw davon abhängig, dass sich die Hinterräder nicht drehen – DUH fordert das Kraftfahrt-Bundesamt zu einer Überprüfung des Fahrzeugtyps auf – Weitere Fahrzeugtests an deutschen und ausländischen Diesel-Pkw sind beauftragt Copyright: Holzmann/DUH

Дизельный скандал: Opel выплатил штраф в 65 млн евро 20.10.2021

Opel избежал суда по обвинению в манипуляциях с занижением вредных выхлопов, однако выплатил штраф в размере 64,8 млн евро.
Das Gebäude des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde vom britischen Architekten Richard Rogers entworfen. Aus der Luft betrachtet hat das Gebäude die Form einer Waage, wobei die runden Sitzungssäle die Waagschalen darstellen. Durch die Verwendung einer Stahlkonstruktionen und groÃüer Glasflächen sollte es nach Auffassung des Architekten eine besondere Offenheit ausdrücken und sich damit vom typischen monumentalen Eindruck alter Gerichtsgebäude abheben. Frankreich, Februar 2008. Straßburg, Elsaß, Frankreich, 07.02.2008 | Verwendung weltweit

ЕСПЧ присудил чеченскому правозащитнику 26 000 евро 19.10.2021

Модератор Telegram-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был похищен в 2020 году. Его местонахождение не установлено до сих пор.
dpatopbilder - 05.02.2019, Baden-Württemberg, Baden-Baden: Besucher betrachten das geschredderte Banksy-Bild „Love is in the Bin“ im Museum Frieder Burda. Das Werk wird dort vom 05.02.2019 bis zum 03.03.2019 gezeigt. Ursprünglich hatte es den Titel „Girl with Balloon“. Seit es sich während einer Kunstauktion in London selbst zerstörte, wird es «Love is in the Bin» genannt. Banksy hatte die Aktion später als Attacke auf den Kunstmarkt dargestellt. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Самоуничтожившуюся картину Бэнкси снова продали на аукционе (фотогалерея) 14.10.2021

Наполовину уничтоженная шредером картина Бэнкси "Любовь в мусорной корзине" продана на аукционе Sotheby's за 18,8 млн евро. В 2018 году ее продали там в 18 раз дешевле. Эта и другие работы Бэнкси - в фотогалерее DW.
Employees of the Frieder Burda museum put Banksy's partially shredded artwork Love is in the bin in place at the museum in Baden Baden, Germany, February 4, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Знаменитые граффити Бэнкси на злобу дня 14.10.2021

Картина Бэнкси "Девочка с шаром" заново продана на аукционе Sotheby's за 18,8 млн евро. В 2018 году ее купили за 1,2 млн евро, после чего она наполовину самоуничтожилась. О ней и других картинах художника - галерея DW.
Poland Erects A Border Between Belarus And The EU Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Польша планирует возвести заграждение на границе с Беларусью 14.10.2021

Оборудованное датчиками сооружение, которое намереваются возвести из-за наплыва нелегальных беженцев, обойдется Польше в 353 млн евро.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), European Court of Human Rights, aufgenommen am 13.02.2017 in Strassburg (Strasbourg). Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention in den 47 Mitgliedsstaaten, die die Konvention ratifiziert haben. Das heutige Gebäude des Gerichtshofs in Strassburg wurde 1994 von dem britischen Architekten Lord Richard Rogers entworfen. Aktuell liegen viele Klagen aus der Türkei bei dem Gericht anhängig. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсации матерям российских солдат, совершивших суицид 12.10.2021

Сыновья двух истиц покончили с собой во время службы в армии, не выдержав издевательств. Европейский суд по правам человека присудил выплату матерям компенсаций в размере 18,7 тыс. евро и 26 тыс. евро соответственно.
ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends G20 extraordinary meeting on Afghanistan via video conference, at Vahdettin Mansion, in Istanbul, Turkey on October 12, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

ЕС выделит миллиард евро на помощь Афганистану и его соседям 12.10.2021

Пакет помощи ЕС в размере около 1 миллиарда евро призван помочь избежать "гуманитарного и социально-экономического коллапса" в Афганистане, заявила глава Еврокомиссии.
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