Евро-2024: УЕФА выбирает между Германией и Турцией

Страна, которой выпадет честь принимать чемпионат Европы по футболу в 2024 году, будет названа в четверг, 27 сентября, на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в его штаб-квартире в Ньоне. Выбирать предстоит между Германией и Турцией. Ранее обе страны подали заявки с предварительными оценочными отчетами и концепциями проведения первенства континента. DW проанализировала критерии выбора УЕФА и вынесла свой вердикт.

Опыт в организации крупных футбольных турниров

У кого больше опыта в организации крупных футбольных турниров - у Германии или у Турции? Ответ на этот вопрос очевиден - конечно, у Германии. Чемпионаты мира в 1974 и 2006 годах, чемпионат Европы в 1988-м, чемпионат мира по женскому футболу в 2011-м - на недостаток опыта в проведении подобных соревнований немцам жаловаться не приходится. Многие и вовсе называют Германию чемпионом мира по организации спортивных состязаний самого высокого ранга. У Турции гораздо меньше опыта: в ее активе - лишь чемпионат мира по футболу среди молодежных команд в 2013 году.

Счет 1:0 в пользу Германии.

Стадионы

Матчи Евро-2024 обе страны планируют проводить на десяти стадионах. Комиссия УЕФА подтвердила идеальное состояние всех десяти немецких стадионов - в Берлине, Лейпциге, Гамбурге, Дортмунде, Гельзенкирхене, Кельне, Штутгарте, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Дюссельдорфе. Все перечисленные арены также регулярно используются для проведения футбольных матчей самого высокого уровня. За последние 20 лет в Германии четыре раза проходили финалы Лиги чемпионов УЕФА. Ни одна другая страна мира не принимала матчи этого престижного турнира чаще, чем ФРГ.

Мюнхенская Allianz Arena - один из лучших стадионов Германии

Что касается турецких стадионов, то критериям УЕФА пока соответствуют только семь из десяти: в Бурсе, Эскишехире, Газиантепе, Измите, Конье, Трабзоне и одна из двух арен в Стамбуле. Олимпийский стадион имени Ататюрка в Стамбуле и стадион в Анкаре подлежат реконструкции. Арену в Анталии также необходимо модернизировать. Комиссия УЕФА обеспокоена тем, что Турция может не справиться с необходимым для реконструкции стадиона в Стамбуле объемом работ до начала ЧЕ-2024.

Кроме того, по сравнению с турецкими аренами немецкие стадионы рассчитаны на большее число зрителей и, следовательно, обладают более высоким потенциалом с точки зрения доходов. Семь из десяти заявленных стадионов в Турции вмещают меньше болельщиков, чем самый маленький из немецкой десятки стадионов - в Дюссельдорфе, рассчитанный на 46 264 человека.

Счет 2:0 в пользу Германии.

Любовь к футболу

В обеих странах футбол считается самым главным видом спорта. Турция славится своими эмоциональными болельщиками, по определению УЕФА, турки - это "страстная футбольная нация". Участие Турции в борьбе за право принять Евро-2024 активно поддерживает и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Фото игроков сборной ФРГ перед ЧМ-2018 с президентом Турции вызвало скандал в Германии

Но проведение Евро-2024 в Германии вызвало бы настоящую футбольную эйфорию и среди немцев - подтверждением тому служит чемпионат мира 2006 года, с блеском прошедший в ФРГ и получивший название "летней сказки".

Как свидетельствуют опубликованные Немецким футбольным союзом (НФС) результаты опроса социологического института FORSA, 74 процента жителей Германии выступают за проведение чемпионата Европы по футболу в ФРГ, среди футбольных болельщиков этот показатель и вовсе составил 89 процентов.

Счет по-прежнему 2:0 в пользу Германии

Инфраструктура

При оценке этого критерия явное преимущество также у ФРГ. Страна расположена в центре Европы, так что дорога до Германии обойдется болельщикам из других европейских стран гораздо дешевле, чем до Турции, находящейся на юго-востоке континента. Расстояния между немецкими стадионами намного меньше, чем между стадионами в Турции. Кроме того, до любой из арен в Германии можно добраться не только машиной, но и поездом.

У курортной Антальи нет железнодорожного сообщения с другими регионами Турции

У турецкого города Трабзона, лежащего на черноморском побережье на северо-востоке страны, нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Как и у Антальи. В турецкой заявке сказано, что до 2024 года власти инвестируют 17 млрд евро в расширение автомобильной и железнодорожной сетей.

На фоне экономического кризиса в стране и девальвации турецкой лиры УЕФА скептически относится к этому заявлению. "Недавние экономические события в стране могут оказать негативное влияние на государственные инвестиции", - говорится в докладе УЕФА.

Счет 3:0 в пользу Германии.

Финансы

Союз европейских футбольных ассоциаций, несомненно, заинтересован в том, чтобы проведение чемпионата Европы по футболу принесло ему максимальную выгоду. Для УЕФА костью в горле стоит решение "немецких властей отменить освобождение от уплаты налогов", в связи с чем любая прибыль будет облагаться налогом. Более того, если чемпионат Европы будет проводиться в Германии, УЕФА придется также платить за аренду стадионов.

В Турции подобных проблем не возникнет. Однако УЕФА, похоже, не особо доверяет финансовым гарантиям Анкары. В отчете проверочной комиссии УЕФА говорится, что налоговые льготы, обещанные правительством Эрдогана, "не вполне" соответствуют "действующим в настоящее время законам и требованиям международного права". И, тем не менее…

Счет 3:1 в пользу Германии.

Права человека

Несмотря на обвинения в расизме в адрес Немецкого футбольного союза со стороны покинувшего сборную ФРГ полузащитника Месута Озила (Mesut Özil) и вспыхнувшую в связи с этим дискуссию, претензии к Турции куда серьезнее. Ситуация с соблюдением прав человека в стране при президенте Эрдогане, мягко говоря, проблематична: свобода печати и выражения мнений ограничена, тысячи представителей оппозиции находятся за решеткой без решения суда.

Даже УЕФА, обычно довольно сдержанный в своих заявлениях, четко указывает в докладе: "Отсутствие плана действий в области прав человека является поводом для беспокойства". При этом от Немецкого футбольного союза УЕФА потребовал сделать все возможное, чтобы предотвратить возможные нарушения прав человека во время чемпионата.

Окончательный счет - 4:1 в пользу Германии.

Но совпадет ли мнение исполкома УЕФА с этой оценкой?

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Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гамбург. "Фолькспаркштадион" (Volksparkstadion). Домашний стадион клуба "Гамбург". 51 852 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк" (Signal Iduna Park). Домашний стадион клуба "Боруссия" (Дортмунд). 65 829 сидячих мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Штутгарт. "Мерседес-Бенц-Арена" (Mercedes-Benz Arena). Домашний стадион клуба "Штутгарт". 54 812 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Франкфурт-на-Майне. "Коммерцбанк-Арена" (Commerzbank-Arena). Домашний стадион клуба "Айнтрахт". 48 500 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дюссельдорф. "Эсприт Арена" (Esprit Arena). Домашний стадион клуба "Фортуна". 54 600 мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Кельн. Стадион "Рейн Энерги" (RheinEnergie-Stadion). Домашний стадион клуба "Кельн". 46 195 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гельзенкирхен. "Фельтинс-Арена" (Veltins-Arena). Домашний стадион клуба "Шальке". 54 442 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Лейпциг. "Ред Булл Арена" (Red Bull Arena). Домашний стадион клуба "Лейпциг". 57 тысяч мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Берлин. Олимпийский стадион. Домашний стадион клуба "Герта" ("Херта"). 74 475 мест. Автор: Ефим Шуман

