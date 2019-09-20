Евросоюз разослал инструкцию о выдаче виз жителям "ДНР" и "ЛНР"

Жителям районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству в Киеве, в соответствии с визовым кодексом Европейского Союза, следует обращаться за шенгенскими визами в консульства стран ЕС в Украине независимо от того, какими выездными документами они обладают. Об этом говорится в инструкции о выдаче виз жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР" и "ЛНР"), разосланной на этой неделе Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей странам ЕС и государствам, не входящим в шенгенскую зону, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, обнародованном в четверг, 3 октября.

В сообщении отмечается, что эта инструкция разработана в ответ на просьбу стран-членов ЕС разъяснить, как реализовать решения Евросовета от 20 июня 2019 года об идентификации и непризнании российских паспортов, выданных жителям сепаратистских регионов Донбасса по указу президента России Владимира Путина от 24 апреля.

В инструкции содержится перечень критериев, призванных содействовать консульствам стран ЕС в установлении фактического места проживания обладателей российских паспортов, и разъясняется процедура рассмотрения ходатайств о выдаче шенгенских виз, поступивших от жителей "ДНР" и "ЛНР" с российскими паспортами.

В ЕС - с украинским паспортом

В директиве Еврокомиссии поясняется, что шенгенские страны обязаны предоставить заявителям ясную и полную информацию о том, как и где ходатайствовать о выдаче шенгенской визы. В ней отмечается, что консульствам стран ЕС в РФ и Украине, а также визовым центрам следует четко объяснять жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской области, что они должны обращаться за визой в консульство той или иной страны шенгенской зоны в Украине.

До сведения заявителей также следует доводить информацию о том, что граждане Украины с биометрическими паспортами не нуждаются в визах для поездок в шенгенскую зону.

Евросовет 20 июня выразил серьезную обеспокоенность указом Путина об упрощенной процедуре предоставления гражданства РФ жителям "ДНР" и "ЛНР", констатировав, что он противоречит духу и целям минских соглашений об урегулировании на востоке Украины Путин разрешил выдавать российские паспорта жителям сепаратистских регионов Украины на основании удостоверений личности, выданных властями "ДНР" и "ЛНР". При этом от заявителей не требуется, чтобы они проживали на территории РФ.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Без виз в Евросоюз с 11 июня 22 мая в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Через 20 дней после публикации, 11 июня, оно вступило в силу.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины С биометрическим паспортом в 30 стран С момента введения безвизового режима ЕС с Украиной визы украинцам не требуются для краткосрочных путешествий во все страны Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии), а также для поездок в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящих в ЕС. Итого 30 европейских государств. Главное условие - наличие биометрического паспорта.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Три месяца в ЕС Находиться на территории стран Шенгенской зоны без визы можно не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Например, можно поехать в отпуск на Эгейское море в Грецию (на фото) без визы. Период в 90 дней не закрепленный, а плавающий, поэтому надо обращать внимание на даты поездок, если есть риск превысить разрешенный срок. Нарушение этого правила может привести к запрету на повторный въезд в ЕС.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Без визы, но с документами Для въезда в государства Шенгенской зоны украинцам достаточно и одного только биометрического паспорта, но сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возвращения.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Работать нельзя, учиться - на краткосрочных курсах Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС. Для этого надо отдельно получить разрешение на работу, а скорее всего, и оформить визу. Зато для участия в семинарах и краткосрочных учебных курсах до 90 дней можно обойтись и без визы. Если же учеба продлится больше трех месяцев, лучше обратиться в посольство или консульство страны, где будет проходить обучение.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины К родственникам или на конференцию? В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Сколько денег нужно иметь при себе? Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Экономия времени и денег Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления. Автор: Илья Коваль

