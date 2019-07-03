 Евросоюз призвал Россию соблюдать договор о РСМД | Новости из Германии о Европе | DW | 14.07.2019

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Европа

Евросоюз призвал Россию соблюдать договор о РСМД

США обвинили Россию в нарушении ДРСМД и расторгли его. Россия в ответ на действия Вашингтона также объявила о выходе из договора.

Российская ракета 9М729, которая, по мнению США, нарушает условия ДРСМД

Российская ракета 9М729, которая, по мнению США, нарушает условия ДРСМД

За три недели до вероятного прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Евросоюз настоятельно призвал Россию вернуться к соблюдению этого важнейшего соглашения о разоружении. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини в воскресенье, 14 июля, распространила заявление от имени ЕС, в котором предупредила об угрозе нового витка гонки вооружений.

"Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации с договором о РМСД, срок действия которого может завершиться 2 августа 2019 года", - говорится в документе. Могерини настоятельно призвала Россию внимательно отнестись к неоднократно выражавшимся претензиям по поводу российской ракеты 9М729 и незамедлительно принять меры касательно полного и доказуемого соблюдения договора.

Контекст

Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекращает существовать. DW - о реакции Берлина и возможных ответных мерах Запада, в числе которых и новые санкции против России. (18.06.2019)

Уильям Коэн уверен, что Западу не следует оставлять попыток вернуть Россию за стол переговоров ради сохранения ДРСМД. В интервью DW он обосновал необходимость жестких мер для этого. (16.02.2019)

"Ближайшие дни - это последний шанс для диалога и принятия необходимых мер, чтобы сохранить этот важный столп европейской архитектуры безопасности", - указала глава европейской дипломатии.

Разногласия по российской ракете

Договор о РСМД был заключен США и СССР в 1987 году. Он запрещает ракеты с дальностью от 500 до 5500 километров. США, позицию которых поддерживают союзники по НАТО, в начале февраля объявили о начале выхода из этого соглашения, утверждая, что российская ракета 9М729 нарушает его. Срок для расторжения договора истекает в начале августа.

Россия отрицает нарушение договора, подчеркивая, что дальность ракеты 9М729 меньше 500 километров. В начале июля Москва также официально приостановила действие ДРСМД.

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    Автор: Михаил Бушуев


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