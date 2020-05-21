Евросоюз осудил угрозы иранского аятоллы в адрес Израиля

Евросоюз резко осудил угрозы духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в адрес Израиля в связи публикацией рисунка об "окончательном решении" в Иерусалиме. "Я самым решительным образом осуждаю призыв иранского верховного лидера к борьбе против Израиля. Это угроза международному миру и безопасности. Безопасность Израиля имеет первостепенную важность, и Евросоюз будет стоять на его стороне", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в четверг, 21 мая.

Ранее Хаменеи обнародовал на своем сайте рисунок "Палестина будет свободной", на котором изображена Храмовая гора в Иерусалиме. Подпись под рисунком гласит: "Окончательное решение: Сопротивление до проведения референдума". Рисунок был опубликован по случаю отмечаемого 22 мая "Дня аль-Кудс", когда арабы вспоминают о захвате Восточного Иерусалима Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Скандальный рисунок

На рисунке также изображены ликующие солдаты с палестинскими флагами и люди с флагами исламистских группировок ХАМАС, "Исламский джихад" на фоне мечети Аль-Акса на Храмовой горе, которая является святыней и для мусульман, и для евреев.

Позднее Хаменеи написал в своем микроблоге в Twitter, что "уничтожение сионистского режима не означает уничтожения евреев". "Мы не против евреев, мы хотим изгнать головорезов вроде Нетаньяху. Именно это означает "уничтожение Израиля", - пояснил духовный лидер Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко осудил публикацию Хаменеи. "Угрозы Хаменеи об "окончательном решении" для Израиля напоминают об "окончательном решении" нацистов об истреблении еврейского народа", - написал он в своем микроблоге в Twitter. Госсекретарь США Майк Помпео также осудил высказывания Хаменеи, назвав их отвратительными и исполненными антисемитской ненависти.

Смотрите также:

Древний Иерусалим - яблоко раздора Иерусалим, град Давида Согласно Ветхому Завету, около 1000 года до н.э. царь Давид - правитель Израиля и Иудеи - завоевал у иевуситов Иерусалим и провозгласил город столицей и религиозным центром государства. Впоследствии сын Давида, царь Соломон, построил там Первый Иерусалимский храм, посвященный богу народа Израиля Яхве.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Вавилонский плен Вавилонский правитель Навуходоносор II дважды завоевывал Иерусалим - в 597 и 586 годах до н.э. Он взял в плен царя и всю знать и отправил их в Вавилон в качестве невольников, а храм в Иерусалиме разрушил. После того как Вавилон завоевал персидский царь Кир II, евреям разрешили вернуться в Иерусалим и восстановить храм.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Господство римлян и византийцев С 63 года н.э. Иерусалим находился под властью Римской империи. В 66 г. н. э. здесь вспыхнуло восстание: началась четырехлетняя Иудейская война, которая через 4 года закончилась победой римлян и повторным разрушением Иерусалимского храма. Господство римлян, а затем византийцев в Палестине продолжалось еще около семисот лет.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Завоевание арабами В ходе завоеваний арабами-мусульманами большей части Великой Сирии их войска дошли до Палестины. В 637 году армия халифа Умара ибн аль-Хаттаба осадила Иерусалим и в конечном итоге взяла его. Несколько веков за контроль над Иерусалимом соперничали несколько мусульманских правителей: хозяева города часто менялись.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Завоевание Иерусалима крестоносцами В конце XI века христианскому миру на Востоке все чаще угрожали кочевые турки-сельджуки. Папа Урбан II призвал христиан к крестовому походу. За 200 лет европейцы предприняли пять крестовых походов с целью вернуть себе Иерусалим и освободить Гроб Господень. Крестоносцам удалось взять Иерусалим, но удержать его они не смогли. В 1244 году город снова захватили мусульмане.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Османы и британцы В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Разделенный город После Второй мировой войны британцы отказались от мандата на Палестину. Генассамблея ООН проголосовала за разделение Палестины на две части, чтобы создать новую родину для переживших Холокост евреев. После провозглашения Израилем независимости ряд арабских стран объявили ему войну. Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и западную, контролируемую Израилем.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Борьба за Восточный Иерусалим В 1967 году Израиль после победы в Шестидневной войне против Египта, Иордании и Сирии захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Впервые с 1949 года израильтяне получили свободный доступ к Стене плача. Формально Восточный Иерусалим был не аннексирован, а стал интегральной составляющей государства Израиль.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Исламские святыни С тех пор Израиль не ограничивает доступ мусульманам к их святым местам. Мусульмане могут подняться на Храмовую гору и войти в расположенное там святилище Купол Скалы, а также помолиться в мечети аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине.

Древний Иерусалим - яблоко раздора Неопределенный статус Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей. Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина

