 Евросоюз осудил власти Беларуси за применение смертной казни | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 15.06.2019

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Беларусь

Евросоюз осудил власти Беларуси за применение смертной казни

Продолжающееся применение смертной казни противоречит международным обязательствам Беларуси, отметили во внешнеполитической службе ЕС.

Протест против применения смертной казни (фото из архива)

Евросоюз призвал власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь. Заявление, опубликованное внешнеполитической службой ЕС в пятницу, 14 июня, выпущено в связи с казнью Александра Жильникова, осужденного за убийство. О судьбе другого фигуранта дела, Вячеслава Сухарко, в настоящий момент ничего неизвестно, в ведомстве предполагают, что его приговор "с высокой долей вероятности" также был приведен в исполнение.

Контекст

В Беларуси завершается Неделя против смертной казни. По всей стране правозащитный центр "Весна" проводит мероприятия за отмену этой меры наказания. Власти пока не желают отказываться от расстрелов. (10.10.2017)

Правозащитный центр "Весна" сообщил о приведении в исполнение приговора, вынесенного за совершенное в 2015 году убийство. Судьба второго фигуранта дела неизвестна. (13.06.2019)

Евросоюз выражает искреннее сочувствие друзьям и родственникам жертв, но в то же время решительно выступает против смертной казни при любых обстоятельствах, подчеркивается в заявлении. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, продолжающееся применение смертной казни противоречит международным обязательствам Минска. Беларусь остается единственной страной в Европе, в которой по-прежнему применяется высшая мера наказания.

В декабре 2015 года Жильников и Сухарко совершили двойное убийство в Минске. Позже выяснилось, что они также причастны к убийству мужчины, произошедшему ранее. Изначально Жильников получил пожизненный срок, но после рассмотрения в суде апелляционной жалобы приговор был заменен смертной казнью.

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    Автор: Галина Петровская


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