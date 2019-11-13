Евросоюз объявил войну электромусору

С 2021 года по всей Европе вступят в силу новые требования для производителей бытовой техники: в соответствии с опубликованным недавно постановлением Еврокомиссии, необходимо будет увеличить срок службы и ремонтопригодность таких устройств как стиральные машины, холодильники, телевизоры, посудомоечные машины, электродвигатели, источники света и светодиодные экраны. Производителей обяжут предоставлять клиенту запчасти как минимум в течение десяти лет после покупки товара. При этом под новую регуляцию не подпадают ноутбуки и смартфоны.

По оценке Еврокомиссии, к 2030 году новые меры позволят ежегодно экономить энергию в объеме 167 тераватт-часов. Это соответствует годовому энергопотреблению Дании с ее 5,8 млн жителей. Предполагается, что цель будет достигнута благодаря высокой энергоэффективности электронных приборов. Кроме того, если устройства будут служить дольше, их придется производить в меньших количествах. В соответствии с планом Еврокомиссии, в будущем расходы граждан ЕС на электричество и покупку новых бытовых электроприборов сократятся на 150 евро в год в пересчете на каждого пользователя.

Экологи приветствуют новое постановление ЕК. "Разумно предоставить жителям ЕС право ремонтировать свои бытовые приборы", - отметила эксперт Европейской гражданской и экологической организации ECOS Хлое Файоле.

Как долго должны будут служить электронные устройства?

Нет строгих предписаний относительно того, как долго в будущем должна будет служить техника. Однако если ремонтопригодность устройств будет выше, то, как отмечает эксперт по экодизайну из Европейского бюро по проблемам окружающей среды (EEB) Жан-Пьер Швайцер, сбыт новых товаров автоматически снизится, и это означает, что количество электронного мусора уменьшится. Однако как это будет на практике, пока неизвестно.

В EEB опубликовали отчет о последствиях мер по продлению срока работы электронных устройств. Расчеты показали: если стиральные машины в Европе будут использоваться на один год дольше, чем прежде, это окажет на климат такой же эффект, как если бы по дорогам прекратили ездить 133 000 машин.

В среднем одна стиральная машина служит около 11 лет. Однако, по мнению экспертов, она должна служить как минимум 20 лет, чтобы покупка нового устройства оправдала себя с точки зрения экологии.

Если исходить из энергетического баланса, то ноутбук необходимо использовать до 44 лет, а смартфон - 232 года. Но эти устройства вообще не подпадают под новые правила ЕС, так же как кондиционеры, DVD-плееры и малая бытовая техника - электробритвы, миксеры и тостеры.

Запчасти могут резко подорожать

Предполагается, что в более простых случаях человек сможет отремонтировать прибор сам, в более сложных, когда это может представлять опасность, нужно будет поручить ремонт специалисту, говорится в пресс-релизе Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWI), переданном DW.

При этом высокие цены на запчасти могут снизить положительный эффект от новых регуляций ЕК, поскольку ценовых ограничений на запчасти не предусмотрено. Жан-Пьер Швайцер из EEB считает, что это может подтолкнуть производителей к продаже очень дорогих запчастей или к производству товаров, которые будут постоянно ломаться.

"Сегодня основная причина, по которой стиральную или посудомоечную машинку не ремонтируют, заключается в том, что ремонт кажется потребителю слишком дорогим", - говорится в анализе Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

Генеральный директор Европейского отраслевого объединения индустрии бытовой техники APLLIA Паоло Фальчиони оценивает новые меры ЕС положительно, однако видит в них и отдельные недостатки. Например, в объединении опасаются, что из-за постановления на европейский рынок будут допускать меньше товаров. Кроме того, несомненно, нужно будет пресекать попытки нечестной конкуренции, отмечает Фальчиони.

Ремонт важнее утилизации

Но даже если постановление ЕК нуждается в доработках, подход, согласно которому ремонт становится более важным, чем утилизация, в целом является новаторским, считает Жан-Пьер Швайцер из EEB. "Если говорить об экономике замкнутого цикла, то ремонт - очень важный пункт, с помощью которого можно сохранить ресурсы и снизить уровень загрязнения. И это только начало, нам нужно обращать внимание прежде всего на положительные аспекты нового законодательства", - убежден Швайцер.

Ежегодно в Европе образуется более 12 миллионов тонн электронных отходов. Эта масса сопоставима с 30 000 пассажирских самолетов Boeing 737. По количеству произведенного электромусора Европа уступает лишь Азии, свидетельствуют расчеты международной инициативы Платформа по ускорению экономики замкнутого цикла (PACE).

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