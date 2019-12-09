Евросоюз начал подготовку аналога "акта Магнитского"

Глава МИД Германии Хайко Мас поддержал инициативу ряда стран - членов ЕС разработать список санкций, направленных против лиц и организаций, виновных в нарушении прав человека.
Портрет умершего в российской тюрьме разоблачителя Сергея Магнитского в руках его матери (фото из архива)
Министры иностранных дел стран - членов Евросоюза договорились о начале работы по подготовке особого режима санкций ЕС, накладываемых на физических лиц и организации, ответственных за нарушения прав человека в мире. Как сообщает в понедельник, 9 декабря, немецкое информагентство dpa, этот документ может стать европейским аналогом действующего в США "акта Магнитского". В первую очередь, речь идет о замораживании банковских счетов и введении визовых запретов.
Требование разработать европейский список санкций за нарушение прав человека, аналогичный действующему в США "акту Магнитского", исходило сразу от нескольких стран ЕС. "По требованию ряда государств-членов мы договорились начать работу по подготовке глобального режима санкций, направленного на борьбу с серьезными нарушениями прав человека", - заявил в Брюсселе новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Ранее Боррель подчеркнул, что, по его мнению, Европа должна чаще вести диалог с позиции силы.
Германия выступает за введение "европейского списка Магнитского"
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) приветствовал инициативу по разработке европейского аналога списка Магнитского. Евросоюз должен ясно дать понять, что "мы серьезно настроены в отношении нарушений прав человека", цитирует политика агентство dpa. "Поэтому нам нужен механизм санкций, который дает понять, что там, где нарушаются права человека, Евросоюз не будет стоять, пожимая плечами, а будет готов действовать", - заявил Мас.
В свою очередь глава МИД Нидерландов Стеф Блок, комментируя решение о начале работы по созданию европейского списка санкций за нарушение прав человека, заметил, что если ранее Евросоюз лишь выступал с осуждением нарушений в области прав человека, то впредь он сможет реагировать на подобные нарушения конкретными мерами. Теперь европейская политика в области прав человека "получила зубы, чтобы кусаться", сказал Блок в интервью нидерландскому онлайн-изданию Nu.nl.
Какие санкции может вводить ЕС за нарушение прав человека
В настоящий момент Евросоюз может вводить санкции против физических лиц, которых подозревают в нарушении прав человека в контексте конкретных географических ситуаций, например войны в Сирии или политического кризиса в Венесуэле. Однако эти санкции не могут быть наложены на граждан стран, которые не являются объектом санкционного режима ЕС, напоминает агентство dpa.
Чтобы закон о европейских санкциях за нарушение прав человека вступил в силу, его должны одобрить все члены Евросоюза. Предполагается, что каждое государство ЕС получит возможность предложить кандидатов на внесение в "европейский список Магнитского".
Российский аудитор Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.
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Сообщение нидерландского онлайн-издания Nu.nl о планах ввести аналог списка Магнитского в ЕС