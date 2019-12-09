Евросоюз начал подготовку аналога "акта Магнитского"

Министры иностранных дел стран - членов Евросоюза договорились о начале работы по подготовке особого режима санкций ЕС, накладываемых на физических лиц и организации, ответственных за нарушения прав человека в мире. Как сообщает в понедельник, 9 декабря, немецкое информагентство dpa, этот документ может стать европейским аналогом действующего в США "акта Магнитского". В первую очередь, речь идет о замораживании банковских счетов и введении визовых запретов.

Требование разработать европейский список санкций за нарушение прав человека, аналогичный действующему в США "акту Магнитского", исходило сразу от нескольких стран ЕС. "По требованию ряда государств-членов мы договорились начать работу по подготовке глобального режима санкций, направленного на борьбу с серьезными нарушениями прав человека", - заявил в Брюсселе новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Ранее Боррель подчеркнул, что, по его мнению, Европа должна чаще вести диалог с позиции силы.

Германия выступает за введение "европейского списка Магнитского"

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) приветствовал инициативу по разработке европейского аналога списка Магнитского. Евросоюз должен ясно дать понять, что "мы серьезно настроены в отношении нарушений прав человека", цитирует политика агентство dpa. "Поэтому нам нужен механизм санкций, который дает понять, что там, где нарушаются права человека, Евросоюз не будет стоять, пожимая плечами, а будет готов действовать", - заявил Мас.

В свою очередь глава МИД Нидерландов Стеф Блок, комментируя решение о начале работы по созданию европейского списка санкций за нарушение прав человека, заметил, что если ранее Евросоюз лишь выступал с осуждением нарушений в области прав человека, то впредь он сможет реагировать на подобные нарушения конкретными мерами. Теперь европейская политика в области прав человека "получила зубы, чтобы кусаться", сказал Блок в интервью нидерландскому онлайн-изданию Nu.nl.

Какие санкции может вводить ЕС за нарушение прав человека

В настоящий момент Евросоюз может вводить санкции против физических лиц, которых подозревают в нарушении прав человека в контексте конкретных географических ситуаций, например войны в Сирии или политического кризиса в Венесуэле. Однако эти санкции не могут быть наложены на граждан стран, которые не являются объектом санкционного режима ЕС, напоминает агентство dpa.

Чтобы закон о европейских санкциях за нарушение прав человека вступил в силу, его должны одобрить все члены Евросоюза. Предполагается, что каждое государство ЕС получит возможность предложить кандидатов на внесение в "европейский список Магнитского".

Российский аудитор Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Запрет на въезд и заморозка активов В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Секторальные санкции в связи с событиями в Украине 16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ЕС последовал примеру США Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Российская нефтянка под санкциями Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ВПК под прицелом Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции в отношении силовиков В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции за отравление Скрипалей 27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке. Автор: Ирина Филатова

