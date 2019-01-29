Евросоюз намерен упростить визовый режим для коротких поездок

Европарламент и Совет Евросоюза во вторник, 29 января, достигли пока не закрепленного официально соглашения о новом визовом кодексе ЕС. Он предусматривает новые правила для коротких поездок в ЕС (на срок до 90 дней в 180-дневный период).
"Основная цель реформы - облегчить законные поездки для туризма, торговли и бизнеса, одновременно принимая меры для борьбы с нелегальной иммиграции", говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.
Заявление на получение визы теперь можно будет подать за 6 месяцев до поездки (ранее - только за 3 месяца), цена визы увеличится с 60 до 80 евро, и, наконец, будет существовать прямая связь между скоростью и ценой визовых услуг и готовностью страны, выдающей визу, к сотрудничеству с ЕС в области миграционной политики. Брюссель особенно интересуют усилия, которые прилагает страна, в вопросе приема назад нелегальных мигрантов.
Достигнутое неформальное соглашение должен утвердить Европарламент, после чего оно поступит на окончательное утверждение в Совет ЕС. Изменения в визовом кодексе вступят в силу через шесть месяцев после их публикации в "Официальном журнале" ЕС.
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Что нужно обязательно попробовать в Германии
Популярное туристическое издательство "Лоунли Планет" (Lonely Planet) выпустило свой очередной путеводитель. На этот раз в нем содержатся советы путешественникам, что в каких странах стоит обязательно попробовать - какие традиционные или типичные блюда и где именно. Всего в нем собрана информация о пяти сотнях таких кулинарных достопримечательностях по всему миру. Шесть из них - в Германии.
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Что нужно обязательно попробовать в Германии
Для начала огласим весь список типичных немецких блюд и лакомств, попавших в поле зрения, на тарелки или в руки авторов "Лоунли Планет". Как следовало ожидать, половину из них составляют разные произведения колбасного искусства - жареные колбаски, белые сосиски и сардельки карривурст. Также в списке - свиные рульки, а на десерт - шварцвальдский вишневый торт и рождественские кексы.
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Что нужно обязательно попробовать в Германии
Особой известностью в Германии пользуются нюрнбергские и тюрингские жареные колбаски, но авторы путеводителя выбрали Берлин, где братвурст (Bratwurst) продают такие ходячие уличные торговцы - Grillwalker. Эта фотография сделана на площади Александерплац.
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Что нужно обязательно попробовать в Германии
Упоминания заслужил также самый старый и самый известный колбасный киоск немецкой столицы - открытая в 1930 году "Закусочная Коннопке" (Konnopke's Imbiss). Она находится под эстакадой станции метро Эберсвальдер-штрассе (U2) в районе Пренцлауэр-Берг. Во времена ГДР тогдашнего владельца этого предприятия общественного питания - Макса Коннопке даже называли "Королем сосисок Восточного Берлина".
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Что нужно обязательно попробовать в Германии
Сардельки карривурст (Currywurst) - одно из самых популярных в Германии блюд немецкого фастфуда. Эти жареные колбаски подаются со специальным соусом на базе кетчупа или томатной пасты и порошком карри. Считается, что рецепт был изобретен в Берлине уже после Второй мировой войны. Попробовать их можно в киоске "Карри 36" (Curry 36) около вокзала Зоологический сад (Bahnhof Zoo).
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Что нужно обязательно попробовать в Германии
Что берлинцам - жареные колбаски и сардельки, то мюнхенцам - белые сосиски, которые не жарят и не отваривают, а разогревают в воде - причем, на завтрак. Путеводитель особенно рекомендует вайсвурст (Weißwurst) в мюнхенском ресторане "Гроссмарктхалле". Расположен он, как можно понять из названия, около Городского оптового рынка (Großmarkthalle), открытого в 1912 году.
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Что нужно обязательно попробовать в Германии
Ради следующего рекомендованного блюда даже не надо покидать Мюнхен, где после завтрака с вайсвурст можно пообедать или поужинать аппетитной свиной рулькой (Schweinshaxe), а сделать это лучше всего - в знаменитой пивной "Хофбройхаус" (Hofbräuhaus).
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Что нужно обязательно попробовать в Германии
Переходим к сладкому. Упоминания в международном гастрономическом путеводителе по праву заслужил шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte). Авторы путеводителя рекомендуют попробовать его в шварцвальдском городе Триберг, а именно - в кондитерской "Кафе Шефер" (Café Schäfer), где боле ста лет назад был придуман этот рецепт - в 1915 году.
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Что нужно обязательно попробовать в Германии
Последняя рекомендация для туристов, отправляющихся в Германию, носит сезонный характер - впрочем, в нынешние времена немецкие рождественские кексы (Stollen) можно купить круглый год. Однако лучше всего их пробовать все же на рождественском рынке под глинтвейн - например, в саксонской столице Дрездене на рынке Штрицельмаркт (Striezelmarkt), ведущем свою историю с 1434 года.
Автор: Максим Нелюбин