 Евросоюз намерен упростить визовый режим для коротких поездок | Новости из Германии о Европе | DW | 30.01.2019

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Европа

Евросоюз намерен упростить визовый режим для коротких поездок

Евросоюз решил увязать простоту визовых процедур с готовностью стран, выдающих визу, сотрудничать в миграционной политике. Цель - упростить поездки для туризма и бизнеса, но помешать нелегальной миграции.

Заявление на получение шенгенской визы

Европарламент и Совет Евросоюза во вторник, 29 января, достигли пока не закрепленного официально соглашения о новом визовом кодексе ЕС. Он предусматривает новые правила для коротких поездок в ЕС (на срок до 90 дней в 180-дневный период).

Контекст

Среди граждан постсоветских стран шенгенскую визу в Германию легче всего оформить россиянам и белорусам. Чаще всего отказывают жителям Армении и государств Центральной Азии. (26.07.2018)

Среди стран бывшего СССР, гражданам которых нужна виза для посещения ЕС, отдыхать в ФРГ чаще всего ездят обладатели российских и белорусских паспортов. Жители Центральной Азии в основном предпочитают другие страны. (24.07.2018)

"Основная цель реформы - облегчить законные поездки для туризма, торговли и бизнеса, одновременно принимая меры для борьбы с нелегальной иммиграции", говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

Заявление на получение визы теперь можно будет подать за 6 месяцев до поездки (ранее - только за 3 месяца), цена визы увеличится с 60 до 80 евро, и, наконец, будет существовать прямая связь между скоростью и ценой визовых услуг и готовностью страны, выдающей визу, к сотрудничеству с ЕС в области миграционной политики. Брюссель особенно интересуют усилия, которые прилагает страна, в вопросе приема назад нелегальных мигрантов.

Достигнутое неформальное соглашение должен утвердить Европарламент, после чего оно поступит на окончательное утверждение в Совет ЕС. Изменения в визовом кодексе вступят в силу через шесть месяцев после их публикации в "Официальном журнале" ЕС.

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  • Коннопке-имбис, Берлин

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Упоминания заслужил также самый старый и самый известный колбасный киоск немецкой столицы - открытая в 1930 году "Закусочная Коннопке" (Konnopke's Imbiss). Она находится под эстакадой станции метро Эберсвальдер-штрассе (U2) в районе Пренцлауэр-Берг. Во времена ГДР тогдашнего владельца этого предприятия общественного питания - Макса Коннопке даже называли "Королем сосисок Восточного Берлина".

  • Вокзал Зоологический сад, Берлин

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Сардельки карривурст (Currywurst) - одно из самых популярных в Германии блюд немецкого фастфуда. Эти жареные колбаски подаются со специальным соусом на базе кетчупа или томатной пасты и порошком карри. Считается, что рецепт был изобретен в Берлине уже после Второй мировой войны. Попробовать их можно в киоске "Карри 36" (Curry 36) около вокзала Зоологический сад (Bahnhof Zoo).

  • Вайсвурст в одном из мюнхенских ресторанов

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Что берлинцам - жареные колбаски и сардельки, то мюнхенцам - белые сосиски, которые не жарят и не отваривают, а разогревают в воде - причем, на завтрак. Путеводитель особенно рекомендует вайсвурст (Weißwurst) в мюнхенском ресторане "Гроссмарктхалле". Расположен он, как можно понять из названия, около Городского оптового рынка (Großmarkthalle), открытого в 1912 году.

  • Хофбройхаус в Мюнхене на старой почтовой открытке

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Ради следующего рекомендованного блюда даже не надо покидать Мюнхен, где после завтрака с вайсвурст можно пообедать или поужинать аппетитной свиной рулькой (Schweinshaxe), а сделать это лучше всего - в знаменитой пивной "Хофбройхаус" (Hofbräuhaus).

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Переходим к сладкому. Упоминания в международном гастрономическом путеводителе по праву заслужил шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte). Авторы путеводителя рекомендуют попробовать его в шварцвальдском городе Триберг, а именно - в кондитерской "Кафе Шефер" (Café Schäfer), где боле ста лет назад был придуман этот рецепт - в 1915 году.

  • Дрезден

    Что нужно обязательно попробовать в Германии

    Последняя рекомендация для туристов, отправляющихся в Германию, носит сезонный характер - впрочем, в нынешние времена немецкие рождественские кексы (Stollen) можно купить круглый год. Однако лучше всего их пробовать все же на рождественском рынке под глинтвейн - например, в саксонской столице Дрездене на рынке Штрицельмаркт (Striezelmarkt), ведущем свою историю с 1434 года.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Что нужно обязательно попробовать в Германии

В списке - разные немецкие колбаски, свиная рулька, один очень вкусный торт и рождественские кексы. (05.11.2018)  

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