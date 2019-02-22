 Евросоюз готов начать переговоры с США о свободной торговле | Новости из Германии о Европе | DW | 11.04.2019

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Европа

Евросоюз готов начать переговоры с США о свободной торговле

После долгих споров страны Евросоюза готовы предоставить комиссару ЕС по вопросам торговли мандат на ведение переговоров с Вашингтоном, сообщает агентство dpa.

Volkswagen на фоне американского флага

После многомесячных споров страны ЕС договорились о начале переговоров с США об упрощении условий взаимной торговли. Большинство членов Евросоюза намерены 15 апреля предоставить комиссару ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем мандат на ведение переговоров, чтобы не допустить введения Вашингтоном штрафных пошлин на автомобили европейского производства. Об этом сообщает в четверг, 11 апреля агентство dpa со ссылкой  на многочисленные источники.

Мальмстрем рассчитывала получить мандат еще в январе, однако этому помешала критичная позиция отдельных стран-членов Евросоюза, в первую очередь Франции, Бельгии, Испании, Италии и Люксембурга. По данным dpa, теперь принято решение отказаться от принципа единогласного одобрения, заменив его согласием большинства.

О конкретной дате начала переговоров пока не говорится, но  dpa со ссылкой на источники в Еврокомиссии, считает, что после формального предоставления Мальмстрем мандата процесс пойдет быстро.

Трамп пригрозил пошлинами на европейские автомобили

Президент США Дональд Трамп 20 февраля заявил о том, что собирается в течение ближайших трех месяцев ввести штрафные пошлины на автомобили европейского производства  в размере до 25 процентов, если ЕС в ближайшее время не начнет переговоры о свободной торговле.

По мнению Трампа, высокие показатели экспорта европейских автопроизводителей - в первую очередь, немецких автоконцернов - достигаются за счет "нечестных способов ведения торговли".

История ведения переговоров о торговой сделке между США и ЕС

В июле 2018 года США и Евросоюз договорились о начале подготовки переговоров о свободной торговле. При этом Сесилия Мальмстрем предложила подписать ограниченное соглашение о свободной торговле между ЕС и США, предполагающее отмену всех пошлин на промышленные товары, включая автомобили, а также отмену ограничений, связанных с различными техническими стандартами.

Контекст

Президент США Трамп исполнил свои угрозы и не продлил отсрочку для штрафных пошлин на сталь и алюминий из стран ЕС. DW разбиралась, что это значит и каковы будут последствия этого шага. (01.06.2018)

Если торговые переговоры между ЕС и США ни к чему не приведут, Трамп намерен ввести штрафные пошлины на автомобили из Евросоюза. Тема переговоров с Вашингтоном будет обсуждаться министрами торговли стран ЕС 22 февраля. (21.02.2019)

Чтобы начать вести переговоры о подписании данного соглашения, Мальмстрем необходимо было получить соответствующий мандат стран-членов ЕС, а также Европарламента. Комитет Европарламента по внешней торговле уже поддержал данное решение с минимальным перевесом голосов.

Беспошлинная торговля сельскохозяйственными товарами

Дональд Трамп, учитывая интересы американских фермеров, требует, чтобы соглашение распространялось также на продукты сельского хозяйства. А это, в свою очередь, идет вразрез с позицией представителей Франции как страны, имеющей развитое сельское хозяйство и сильное лобби фермеров.

Особенную остроту эта проблема приобретает в свете протестов "желтых жилетов", продолжающихся во Франции уже несколько месяцев.

В четверг, 11 апреля, пресс-служба президента Франции распространила заявление, в котором говорится, что Париж будет голосовать против возобновления торговых переговоров с США. 

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    Автор: Томас Кольман


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