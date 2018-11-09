 Евросоюз готовит новые санкции против Москвы | Новости из Германии о Европе | DW | 13.06.2019

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Европа

Евросоюз готовит новые санкции против Москвы

ЕС планирует новые санкции против Кремля за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на востоке Украины. Одной из таких мер может стать непризнание паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.

Паспорт гражданина РФ

Паспорт гражданина РФ

За непрекращающееся вмешательство Кремля в ситуацию на востоке Украины Россия может подвергнуться новым санкциям Евросоюза. Об этом сообщило в среду, 12 июня, агентство dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект итогового заявления участников очередного саммита ЕС в Брюсселе.

Одной из таких штрафных мер в тексте документа указано "непризнание нелегально выданных российских паспортов"жителям так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Изданный в апреле соответствующий указ президента РФ Владимира Путина "противоречит духу и целям минских договоренностей" 2015 года об урегулировании конфликта на востоке Украины.

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После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между США и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

Украина просит Международный трибунал по морскому праву обязать Россию вернуть захваченные у Керченского пролива корабли и освободить украинских моряков. Решение ожидается 25 мая. Репортаж DW из Гамбурга. (10.05.2019)

Напряженность в отношениях между Москвой и Киевом усилилась после задержания Россией в ноябре 2018 года трех украинских судов, пытавшихся пересечь Керченский пролив, который Москва после аннексии Крыма объявила своими территориальными водами.

Украинские моряки, находившиеся на этих судах, по-прежнему содержатся в российской тюрьме.  ЕС на протяжении уже нескольких месяцев требует от Москвы освободить их. Это требование содержится и в тексте проекта итогового заявления участников брюссельской встречи в верхах.

Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля 2019 года.

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