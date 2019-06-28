 Евросоюз выработал соглашение о зоне свободной торговли со странами Меркосур | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2019

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Мир

Евросоюз выработал соглашение о зоне свободной торговли со странами Меркосур

Представители Евросоюза и торгового союза Меркосур (в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) договорились о зоне свободной торговли. Европейские компании сэкономят до 4 млрд евро таможенных сборов в год.

Торговое судно в Бразилии

Евросоюз и южноамериканский торгово-экономический союз Меркосур завершили переговоры о создании общей зоны свободной торговли. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, которое было опубликовано в пятницу, 28 июня. Соглашение охватит регион с общим населением 780 миллионов человек и "укрепит тесные политические и экономические отношения между ЕС и странами союза", говорится в сообщении. В Меркосур входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

Контекст

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Венесуэлу не примут обратно в торговый союз Mercosur, пока правительство Мадуро не освободит политзаключенных, не распустит Национальное учредительное собрание и не восстановит демократию. (05.08.2017)

"Я тщательно взвешиваю свои слова, когда утверждаю, что это исторический момент", - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, назвавший соглашение "крупнейшим торговым соглашением, которое когда-либо заключал Евросоюз".

"Это будет одно из самых важных соглашений всех времен, оно даст огромные преимущества нашей экономике", - написал в своем Twitter президент Бразилии Жаир Болсонару. "Меркосур и ЕС - это четверть мировой экономики, и теперь бразильские производители получат доступ к этому огромному рынку", - подчеркнул он.

Соглашение между ЕС и Меркосур должно отменить большинство действующих тарифов на экспорт из ЕС в страны союза, что сделает европейские компании более конкурентоспособными и сэкономит им таможенные пошлины размером в 4 миллиарда евро в год.

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    Автор: Андрей Гурков


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Выход из единого рынка ЕС такого важного торгового партнера и одновременно конкурента, как Великобритания, будет иметь для Германии разнообразные экономические последствия. (29.03.2017)  

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