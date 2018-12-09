Евросоюз ввел санкции в связи с "выборами" в Донбассе

Евросоюз ввел санкции против лиц, причастных к проведению 11 ноября "выборов" на территориях так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики". Совет ЕС принял решение включить в санкционный список девять человек, сообщается на правовом портале ЕС в понедельник, 10 декабря. Оно вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Под санкции попали: лидер самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник, главы "народных советов" "ЛНР" Денис Мирошниченко и "ДНР" Владимир Бидевка, а также руководители и члены "избирательных комиссий" в "ЛНР" и "ДНР". В соответствии с принятым в 2014 году постановлением, штрафные меры стали ответом на "действия, угрожающие территориальному единству, суверенитету и независимости Украины" и подразумевают, в частности, запрет на въезд и замораживание активов в странах ЕС.

ЕС считает "выборы" в Донбассе незаконными

10 ноября Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель считает нелегитимными запланированные на 11 ноября "выборы" на территориях Донбасса, которые были оккупированы сепаратистами. "ЕС осуждает эти "выборы", так как они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые по минским соглашениям, и нарушают суверенитет и законодательство Украины", - говорится в заявлении Могерини

Минские соглашения предусматривают, что местные выборы должны проводиться исключительно в рамках украинского законодательства, по стандартам и под наблюдением ОБСЕ, напомнила Могерини.

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