 Евросоюз ввел санкции в связи с ″выборами″ в Донбассе | Новости из Германии о Европе | DW | 10.12.2018

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Европа

Евросоюз ввел санкции в связи с "выборами" в Донбассе

Девяти лицам, которые на "выборах" в "ЛНР" и "ДНР" 11 ноября входили в состав "избирательных комиссий", будет запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в ЕС будут заморожены.

Предвыборный плакат в Донецке, ноябрь 2018 года

"Предвыборный" плакат в Донецке, ноябрь 2018 года

Евросоюз ввел санкции против лиц, причастных к проведению 11 ноября "выборов" на территориях так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики". Совет ЕС принял решение включить в санкционный список девять человек, сообщается на правовом портале ЕС в понедельник, 10 декабря. Оно вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Под санкции попали: лидер самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник, главы "народных советов" "ЛНР" Денис Мирошниченко и "ДНР" Владимир Бидевка, а также руководители и члены "избирательных комиссий" в "ЛНР" и "ДНР". В соответствии с принятым в 2014 году постановлением, штрафные меры стали ответом на "действия, угрожающие территориальному единству, суверенитету и независимости Украины" и подразумевают, в частности, запрет на въезд и замораживание активов в странах ЕС.

Контекст

Депутат Верховной рады, журналист Мустафа Найем, c чьего твита с призывом выйти на Майдан в ноябре 2013 года началась Революция достоинства, объяснил DW, как изменилась с тех пор Украина. (22.11.2018)

"Выборы", которые сепаратисты хотят провести в Донбассе, противоречат минским соглашениям, заявляют в ЕС. Евродепутаты разных фракций соглашаются, что "выборы" не способствуют урегулированию конфликта. (09.11.2018)

ЕС считает "выборы" в Донбассе незаконными

10 ноября Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель считает нелегитимными запланированные на 11 ноября "выборы" на территориях Донбасса, которые были оккупированы сепаратистами. "ЕС осуждает эти "выборы", так как они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые по минским соглашениям, и нарушают суверенитет и законодательство Украины", - говорится в заявлении Могерини

Минские соглашения предусматривают, что местные выборы должны проводиться исключительно в рамках украинского законодательства, по стандартам и под наблюдением ОБСЕ, напомнила Могерини.

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Ссылки в интернете

ЕС считает "выборы" в Донбассе незаконными  

Решение Совета ЕС о введении санкций в связи с "выборами" в Донбассе

Аудио- и видеофайлы по теме

Как изменило Мариуполь военное положение?  

Фарс в Донбассе: ЕС критикует "фейковые выборы"  

Замглавы миссии ОБСЕ: конфликт в Украине можно прекратить за час  

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