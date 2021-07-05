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Евроскептик

European Council President Donald Tusk and European Commission President Jean-Claude Juncker hold a joint news conference at the end of the European Union leaders summit dominated by Brexit, in Brussels, Belgium October 18, 2019. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Экс-премьер Польши Туск обвинил власти в содействии повестке Путина 05.07.2021

Евроскептикам из Венгрии, Италии и Франции, с которыми правящая партия Польши "Закон и справедливость" подписала декларацию, ближе путинская Россия, чем Евросоюз, считает Дональд Туск.
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Комментарий: Россия признала, что валюта евро - это всерьез и надолго 04.06.2021

Объявив о дедолларизации ФНБ, Кремль фактически отмежевался от евроскептиков и подтвердил большие успехи ЕС в стабилизации европейской денежной единицы, считает Андрей Гурков.

О конфликте с ЕС, судебной реформе в Польше и правах ЛГБТ - депутат Европарламент Рышард Легутко 30.12.2020

В правящей в Польше партии "Право и справедливость" много евроскептиков. Представляющий ее в Европарламенте Рышард Легутко ответил на острые вопросы DW в программе Conflict Zone, в том числе о правах женщин и ЛГБТ.

Глава МВД Эстонии о Путине, отравлении Навального, гомофобии и национализме. Март Хельме "вТРЕНДde" 14.10.2020

В интервью DW Март Хельме не исключил, что за отравлением Навального стоит Кремль, однако выразил уверенность в том, что санкции не сделают Россию демократической страной. Хельме считает, что миграция это не вопрос прав человека и что браком должен называться только союз между мужчиной и женщиной.
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Что такое коронабонды, и почему они грозят расколом Евросоюза 04.04.2020

Между севером и югом еврозоны из-за коронавируса вновь вспыхнул давний спор о путях финансирования госдолга. Италия требует того, с чем всегда боролись евроскептики в Германии.
Local council elections. Foreign Secretary Boris Johnson after he cast his vote at Charing Cross Library, London, during the local council elections. Picture date: Thursday May 3, 2018. Theresa May faces her biggest electoral test since last year's general election when millions of voters take part in local council polls across England. See PA story POLITICS Election. Photo credit should read: Stefan Rousseau/PA Wire URN:36299368 |

Новый британский премьер Борис Джонсон: евроскептик, русофил, ловелас 23.07.2019

Бывший мэр Лондона, экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон стал новым премьер-министром страны. Чем известен Джонсон и чего от него стоит ждать?
From left, Geert Wilders, leader of Dutch Party for Freedom, Matteo Salvini, Jörg Meuthen, leader of Alternative For Germany party, Marine Le Pen, Leader of the French National Front, Vaselin Marehki leader of Bulgarian 'Volya' party, and Tomio Okamura leader of Czech far-right Freedom and Direct Democracy, attend a rally organized by League leader Matteo Salvini, with leaders of other European nationalist parties, ahead of the May 23-26 European Parliamentary elections, in Milan, Italy, Saturday, May 18, 2019. (AP Photo/Luca Bruno) |

Как правые популисты выступили на выборах в Европарламент (инфографика) 31.05.2019

Эти партии объединяет идеология, а отличает уровень поддержки в их странах. На выборах в Европарламент правые популисты показали результаты, которые сильно различаются. Инфографика DW.

Главные итоги выборов в Европарламент (27.05.2019) 27.05.2019

Европейская народная партия и социал-демократы, пусть и с потерями, сумели сохранить крупнейшие фракции в Европарламенте. Затем идут либералы и "зеленые". В ряде стран успешно выступили правые популисты и евроскептики.

Выборы в Европарламент: все самое важное и самое интересное. DW Новости (27.05.2019) 27.05.2019

Европейская народная партия и социал-демократы потеряли голоса, но в Европарламенте у них будут крупнейшие фракции. Затем идут либералы и "зеленые". В ряде стран успешно выступили правые популисты и евроскептики.
26.05.2019, Berlin: Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne. Vom 23.05. bis 26. Mai wählen die Bürger von 28 EU-Staaten ein neues Parlament. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Почему евроскептики не будут делать погоду в Европарламенте 27.05.2019

Крайне правые и популистские партии по итогам выборов в Европарламент усилили свои позиции. Но резкого сдвига вправо не произошло. Объединению популистов мешают разногласия. Какие? Об этом - у DW.
06.05.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald: Im Briefwahllokal nutzt eine Frau - nachdem sie die Briefwahl beantragt hat - ihr Stimmrecht zur Wahl 2019. Die Bürger in Greifswald können für die Europa-, Kreistags- und Bürgerschaftswahl per Briefwahl abstimmen. Briefwähler können ihre Wahlzettel entweder im Briefwahllokal in die Urne werfen oder per Post schicken. Sie können auch im Briefwahllokal ihre Kreuzchen machen. In Greifswald stehen dafür sieben Wahlkabinen bereit. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Чехия и Ирландия выбирают Европарламент 24.05.2019

Во второй день выборов в Европарламент голосование пройдет в Чехии и Ирландии. Первыми с кандидатами в высший законодательный орган Евросоюза определились избиратели Нидерландов и Великобритании.
Thousands of people with European flags march during a pro-Europe opposition rally celebrating Poland's 15 years in the EU and stressing the nation's attachment to the 28-member bloc ahead of the May 26 elections to the European Parliament in Warsaw on May 18, 2019. (Photo by Janek SKARZYNSKI / AFP) (Photo credit should read JANEK SKARZYNSKI/AFP/Getty Images)

Тысячи поляков вышли на демонстрацию против евроскептиков 19.05.2019

Председатель Европейского совета Дональд Туск на демонстрации в Варшаве призвал поляков выступить в защиту идеи единой Европы.

Политические дебаты накануне выборов в Европарламент - ток-шоу Conflict Zone 15.05.2019

Представители разных политических партий поспорили друг с другом в ток-шоу DW с участием зрителей. Дебаты прошли накануне выборов в Европарламент в конце мая. Участникам дискуссии пришлось отвечать на острые вопросы.
05.05.2019, Berlin: Teilnehmer einer Kundgebung der Europa-Initiative «Pulse of Europe» stehen mit einem Schild auf dem Gendarmenmarkt. Foto: Ralf Hirschberger/dpa | Verwendung weltweit

Что нужно знать о выборах в Европарламент 08.05.2019

Чем занимается законодательный орган ЕС и как распределяются депутатские кресла? В обзоре DW - все, что нужно знать об особенностях Европарламента и ходе голосования.

Правые популисты Европы намерены объединиться (02.05.2019) 02.05.2019

Глава МВД Италии Маттео Сальвини задумал создать блок из правопопулистких партий в Европарламенте и вербует сторонников в странах ЕС. Подробнее о попытках создания альянса и планах евроскептиков - в материале DW.

Wahlkampf Erfurt 18.04.19 , Erfurt, Wahlplakate zur Europa-Wahl / Europawahl / Kommunalwahl im Bild: Plakate auf Grossflächen - CDU, Bündnis90/ Die Grünen, Die Linke und SPD - Denny Möller *** Election campaign Erfurt 18 04 19 Erfurt Election posters for the European elections European elections Local elections in picture Posters on large areas CDU Bündnis90 Die Grünen Die Linke und SPD Denny Möller

Усилится ли в Европарламенте влияние правых популистов? 26.04.2019

В конце мая в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент. Их главная интрига - какую поддержку получат проевропейские партии, и сколько избирателей отдадут голоса правым популистам.
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