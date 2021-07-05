Евроскептик

Глава МВД Эстонии о Путине, отравлении Навального, гомофобии и национализме. Март Хельме "вТРЕНДde"

В интервью DW Март Хельме не исключил, что за отравлением Навального стоит Кремль, однако выразил уверенность в том, что санкции не сделают Россию демократической страной. Хельме считает, что миграция это не вопрос прав человека и что браком должен называться только союз между мужчиной и женщиной.