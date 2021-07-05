Евроскептик

В правящей в Польше партии "Право и справедливость" много евроскептиков. Представляющий ее в Европарламенте Рышард Легутко ответил на острые вопросы DW в программе Conflict Zone, в том числе о правах женщин и ЛГБТ.
В интервью DW Март Хельме не исключил, что за отравлением Навального стоит Кремль, однако выразил уверенность в том, что санкции не сделают Россию демократической страной. Хельме считает, что миграция это не вопрос прав человека и что браком должен называться только союз между мужчиной и женщиной.
Европейская народная партия и социал-демократы потеряли голоса, но в Европарламенте у них будут крупнейшие фракции. Затем идут либералы и "зеленые". В ряде стран успешно выступили правые популисты и евроскептики.
Представители разных политических партий поспорили друг с другом в ток-шоу DW с участием зрителей. Дебаты прошли накануне выборов в Европарламент в конце мая. Участникам дискуссии пришлось отвечать на острые вопросы.