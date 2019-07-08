 Европол провел масштабную спецоперацию против спортивного допинга | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2019

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Европа

Европол провел масштабную спецоперацию против спортивного допинга

Задержано 234 подозреваемых, уничтожено 17 преступных групп, разрушено 9 лабораторий и открыто более 800 судебных дел. Операции проводились, помимо прочих стран, в Германии, Украине и Молдавии.

Пробирка из антидопинговой лаборатории

Европейское полицейское ведомство Европол совместно с Интерполом и при поддержке властей 33 стран провело масштабную спецоперацию, целью которой стал нелегальный рынок спортивного допинга. Об этом говорится в пресс-релизе Европола, опубликованном на сайте организации в воскресенье, 8 июля.

Контекст

Спортивные успехи атлетов из бывшей ГДР достигались в том числе и за счет применения допинга. Но и в Западной Германии изучали его воздействие на организм. Подробности - в статье DW. (05.08.2013)

Россия, прощенная WADA авансом, выставила ее на посмешище. В Москве и не думают раскаиваться за скандал с допингом. Это не должно остаться безнаказанным, считает обозреватель DW Йоша Вебер. (09.01.2019)

В ходе операции было задержано 234 подозреваемых, уничтожено 17 преступных групп, разрушено 9 лабораторий и открыто более 800 судебных дел. Задержания и обыски проводились в 23 странах Европейского Союза и еще 10 странах за пределами ЕС, в частности, в Германии, Украине, Молдавии, Латвии, Литве, Франции, Великобритании, Колумбии и США. Россия участие в спецоперации не приняла.

Согласно сообщению Европола, целью операции стали изготовители и распространители контрафактных анаболиков, то есть веществ, ускоряющих образование и обновление структурных частей клеток, тканей и мышечных структур.

"За последние 20 лет мировая торговля анаболическими веществами значительно выросла, - указывают в Европейском полицейском ведомстве, обращая внимание на вред этих веществ для здоровья. - Они увеличивают риск сердечных приступов и атеросклероза, влияют на репродуктивную систему, печень и почки и повышают риск развития рака".

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Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Ссылки в интернете

Keeping sport safe and fair: 3.8 million doping substances and fake medicines seized worldwide

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Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Почему немцы считают решение МОК правильным, но недостаточно жестким  

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