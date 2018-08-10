 Европейскому университету в Санкт-Петербурге вернули лицензию на обучение | Новости из Германии о России | DW | 10.08.2018

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Россия

Европейскому университету в Санкт-Петербурге вернули лицензию на обучение

Рособрнадзор вернул Европейскому университету в Санкт-Петербурге образовательную лицензию. По словам его ректора, ЕУСПб вправе начать учебный год на месяц-два позже, чем другие вузы.

Вывеска Европейского университета в Санкт-Петербурге

Вывеска Европейского университета в Санкт-Петербурге

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) вернула Европейскому университету в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) лицензию на образовательную деятельность. Соответствующий приказ, датированный 10 августа, опубликован на сайте Рособрнадзор.

В приложении к приказу перечислены 9 магистерских и 4 аспирантских программ, по которым вуз может вести обучение.

В ЕУСПб документу еще не получили

Глава аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова сообщила ТАСС, что официальные документы пока не получены. "Вероятно, мы получим лицензию в понедельник", - предположила Самолетова.

По словам ректора вуза Николая Вахтина, в этом году набора студентов не было, но по закону Европейский университет имеет право начать учебный год на месяц-два позже, чем другие вузы, - 1 октября или 1 ноября. "В принципе, мы можем успеть взять первый курс, гипотетически. Но, правда, все, кто хотел, уже поступили", - сказал Вахтин "Интерфаксу".

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В декабре 2016 года Рособрнадзор объявил о приостановке действия образовательной лицензии ЕУСПб. Этому решению предшествовал ряд внеплановых проверок осенью того же года после обращения "группы инициативных граждан", которых поддерживал депутат Виталий Милонов. При этом были выявлены в общей сложности 120 нарушений, среди них несогласованная замена прогнивших оконных рам, установка нескольких перегородок, отсутствие собственного спортзала и стендов с антиалкогольной пропагандой. 20 марта 2017 года Арбитражный суд в Санкт-Петербурге аннулировал лицензию университета на обучение. После этого вуз продолжал научную деятельность.

Негосударственный Европейский университет учрежден в Санкт-Петербурге в 1994 году при содействии тогдашнего мэра города Анатолия Собчака.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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Приказ о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности Европейскому университету в Санкт-Петербурге (.pdf)

Аудио- и видеофайлы по теме

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