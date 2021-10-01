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Европейское статистическое ведомство Eurostat

Die Euro-Skulptur ist ein Kunstwerk von Ottmar Hörl und steht vor dem Eurotower im Bankenviertel. Frankfurt, 31.08.2020

Инфляция в еврозоне достигла пика за 13 лет 01.10.2021

В сентябре годовая инфляция в зоне евро составила 3,4%, сообщает Eurostat. Энергоносители подорожали на 17,4%, продукты - на 2,1%. ЕЦБ называет рост временным и связывает с пандемией.
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JANUARY 21: The symbol of the Euro, the currency of the Eurozone, stands illuminated on January 21, 2015 in Frankfurt, Germany. The European Central Bank (ECB) is schedule to meet tomorrow and announce a large-scale bond buying program. The Euro has dropped sharply against the U.S. dollar in recent months. (Photo by Hannelore Foerster/Getty Images)

Еврозона энергично выходит из экономической рецессии 17.08.2021

Рост ВВП во втором квартале текущего года составил почти 2 процента, сообщил Eurostat. Наиболее сильный экономический рост зафиксирован в Испании.
Zahnräder, Kurstabellen, Aktienkurse und Geldscheine symbolisieren das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Aktienmarkt. | Verwendung weltweit

Экономика ЕС выросла на 12,1%. О чем еще говорят данные за 3-й квартал 30.10.2020

Отскок экономики после обвального 2-го квартала оказался в крупнейших странах Евросоюза неожиданно мощным. Падение ВВП в годовом выражении на 3,9% вселяет надежду на менее глубокий кризис.
Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Бюджетный дефицит еврозоны резко возрос в связи с пандемией 22.10.2020

Соотношение бюджетных дефицитов к ВВП во втором квартале составило 11,6 процента - для еврозоны и 11,4 процента - для ЕС, следует из отчета Eurostat.

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JANUARY 21: The symbol of the Euro, the currency of the Eurozone, stands illuminated on January 21, 2015 in Frankfurt, Germany. The European Central Bank (ECB) is schedule to meet tomorrow and announce a large-scale bond buying program. The Euro has dropped sharply against the U.S. dollar in recent months. (Photo by Hannelore Foerster/Getty Images)

ВВП еврозоны во втором квартале упал на рекордные 12,1 процента 14.08.2020

Сокращение числа занятых и падение ВВП в еврозоне и Евросоюзе во втором квартале стало крупнейшим за время ведения статистики, выяснило агентство Eurostat.
ARCHIV - 01.03.2019, Niedersachen, Wolfsburg: Ein Volkswagen-Mitarbeiter schraubt im Karosseriebau im VW Werk an einer Karosserie. (zu dpa «Kurzarbeit für rund 80 000 VW-Beschäftigte in Deutschland») Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Европе обвал экономики из-за пандемии коронавируса 30.04.2020

В первом квартале текущего года экономика в странах еврозоны сократилась на 3,8 процента. Это самый сильный обвал за все время наблюдений с 1995 года. В то же время безработица растет.

ILLUSTRATION - Zwei Miniaturfiguren, die Arbeiter darstellen sollen, stehen am Montag (20.06.2011) in Schwerin neben einer griechischen Euromünze. Die Länder mit der Euro-Währung bewegen sich in kleinen Schritten auf eine Rettung Griechenlands vor der Pleite zu. Private Gläubiger wie Banken könnten auf freiwilliger Basis eingebunden werden. Foto: Jens Büttner dpa/lmv +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Уровень безработицы в еврозоне достиг рекордно низкого уровня 01.07.2019

Безработица в еврозоне продолжает снижаться. В мае она достигла самого низкого показателя с 2008 года. Меньше всего безработных - в Германии, Нидерландах и на Мальте.
ILLUSTRATION - 12.07.2018, Baden-Württemberg, Stuttgart: Autos stehen auf der Autobahn 8 in einem Stau. An fünf neuen Stellen soll auf Autobahnen in Baden-Württemberg im Jahr 2019 zusätzlich gebaut werden. (zu dpa «An fünf Autobahnbaustellen wird 2019 Tag und Nacht gearbeitet» vom 29.12.2018) Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Почти 300 тысяч жителей Германии регулярно ездят на работу за границу 12.05.2019

Среди лидеров по показателям маятниковой миграции - земли Баден-Вюртемберг, Северный Рейн - Вестфалия и Бавария.
ILLUSTRATION - Zwei Miniaturfiguren, die Arbeiter darstellen sollen, stehen am Montag (20.06.2011) in Schwerin neben einer griechischen Euromünze. Die Länder mit der Euro-Währung bewegen sich in kleinen Schritten auf eine Rettung Griechenlands vor der Pleite zu. Private Gläubiger wie Banken könnten auf freiwilliger Basis eingebunden werden. Foto: Jens Büttner dpa/lmv +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Уровень безработицы в еврозоне упал до десятилетнего минимума 09.01.2019

Eurostat зафиксировал самый низкий уровень безработицы в ФРГ, Нидерландах и Чехии. Безработными в еврозоне являются 13 млн человек.
Gastarbeiter in Riga, Straßenarbeiten, Juni 2016 Copyright: DW/W. Yantschis

Мигранты в ЕС: украинцы лидируют с большим отрывом 28.10.2018

Из каких стран и с какой целью иностранцы переезжают в ЕС - и где им чаще всего выдают разрешения на пребывание? Данные Eurostat развеивают миф о большой активности россиян.

ARCHIV 2009 ***** Säuglinge liegen am 16.02.2009 auf der Kinderstation des Krankenhauses St. Elisabeth - St. Barbara in Halle (Saale). Wie viele Kinder wurden im Land geboren? Wie hat sich die Einwohnerzahl entwickelt? Wie viele Sachsen-Anhalter pendeln zur Arbeit? Rund 280 Statistiken zu diesen und weiteren Fragen führt das Statistische Landesamt jedes Jahr. (zu dpa «Sachsen-Anhalt in Zahlen - Statistisches Jahrbuch wird vorgestellt» vom 08.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Численность населения Земли выросла на 83 миллиона человек 10.07.2018

На планете живут 7 млрд 635 млн человек. Это на 83 млн больше, чем годом ранее, отмечают эксперты немецкого фонда. Прирост населения особенно заметен в Африке.
15.10.2016 *** Migranten auf Jobbörse DEU/Bandenburg/Cottbus Â Jobbörse: Migranten und Asylsuchende aus Eritrea auf Job- und Lehrstellensuche bei der interaktiven Berufsorientierungs- und Ausbildungsbörse (iBOB) in Cottbus. Diese aktive Gruppe der ausländischen Besucher machte fast ein Viertel aller Jobsuchenden bei dieser Veranstaltung aus. Bisher haben nach den Erkenntnissen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erst 40 000 Menschen aus der jüngsten Flüchtlingswelle in Deutschland einen Arbeitsplatz gefunden. Die große Zahl der Neuankömmlinge ist auf dem Arbeitsmarkt noch gar nicht angekommen. Sie sind zum großen Teil gar nicht in der Lage, einen Arbeitsplatz anzutreten, und stecken noch in Vorbereitungskursen. Für die meisten Asylbewerber gilt, dass ihre Qualifikation für den deutschen Arbeitsmarkt nicht reicht. Die Bundesagentur für Arbeit weiß, dass von d Migrants on Job Center DEU Volume Castle Cottbus â Job Center Migrants and Asylum seekers out Eritrea on Job and Teaching job search at the interactive and Education Market in Cottbus These active Group the foreign Visitors made Almost a Quarter all Job seekers at this one Event out before have after the Findings the Nuremberg Institute for Labour market and Professional research First 40 000 People out the Youngest Refugee wave in Germany a Work found the Size Number the Newcomers is on the Labour market yet even not arrived Them are to grand Part even not in the Situation a Work compete and stuck yet in for the most Asylum-seekers is that theirs Qualification for the German Labour market not last the Federal agency for Work white that from D

Германия чаще остальных стран ЕС предоставляет убежище 19.04.2018

В 2017 году в ФРГ удовлетворили свыше 325 тысяч заявлений. Это около 60 процентов от всех удовлетворенных ЕС ходатайств, отмечает Eurostat.
ARCHIV 2014 *** ARCHIV - Asylbewerber stehen am 17.07.2014 in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZAE) in Zirndorf (Bayern) am Eingang zur Kantine. Die «Blue Card» zur Anwerbung von Fachkräften von außerhalb der EU sollte nach einem Vorschlag aus der Bundesagentur für Arbeit (BA) auch hochqualifizierten Flüchtlingen zugutekommen. Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Die Welt: Германия лидирует в ЕС по рассмотрению заявок на убежище 04.12.2017

В первом полугодии 2017 года Германия рассмотрела более 350 тысяч заявок на предоставление убежища. Все остальные 27 стран ЕС рассмотрели чуть менее 200 тысяч заявок.

ARCHIV - Strommasten stehen am 20.11.2013 bei Pulheim (Nordrhein-Westfalen) auf einem Feld. Dahinter die Kühltürme des RWE-Kraftwerks Niederaußem. (zu dpa: Nach der Aufspaltung nun der Neubeginn? Versorger müssen 2017 kämpfen vom 29.12.2016) Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Евросоюз потребляет сейчас меньше энергии, чем в 1990 году 22.02.2017

Свежие данные Eurostat содержат и тревожные, и хорошие новости для России: курс ЕС на энергосбережение дает зримые результаты, но его зависимость от импорта энергоносителей растет.
EU-Parlament stimmt ab ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Kunde zieht am 02.11.2006 am Geldautomaten einer Bank in Frankfurt am Main Geldscheine. Das Recht auf ein Girokonto, die Bankenabwicklung und die Einlagensicherung: Zahlreiche gewichtige Themen stehen auf der Tagesordnung des EU-Parlaments. Foto: Salome Kegler/dpa (zu dpa «EU-Parlament stimmt über Banken, Konten und Alternativkraftstoffe ab» vom 15.04.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Минимальные зарплаты в Евросоюзе: от двух сотен до двух тысяч евро 13.02.2017

МРОТ в Восточной Европе все еще в разы ниже, чем на западе ЕС, но во всех бывших соцстранах работникам платят намного больше, чем в сегодняшней России, свидетельствует Eurostat.
Symbolbild Mann in der Wirtschaft, Finanzwirtschaft, Geschäftsmänner auf Abakus - symbolic for Business men and finance | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Кто сколько зарабатывает в Европе 28.12.2016

Статистическое ведомство ЕС - Eurostat - проанализировало ситуацию в странах Евросоюза.
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