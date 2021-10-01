Европейское статистическое ведомство Eurostat

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В сентябре годовая инфляция в зоне евро составила 3,4%, сообщает Eurostat. Энергоносители подорожали на 17,4%, продукты - на 2,1%. ЕЦБ называет рост временным и связывает с пандемией.
Рост ВВП во втором квартале текущего года составил почти 2 процента, сообщил Eurostat. Наиболее сильный экономический рост зафиксирован в Испании.
Отскок экономики после обвального 2-го квартала оказался в крупнейших странах Евросоюза неожиданно мощным. Падение ВВП в годовом выражении на 3,9% вселяет надежду на менее глубокий кризис.
Соотношение бюджетных дефицитов к ВВП во втором квартале составило 11,6 процента - для еврозоны и 11,4 процента - для ЕС, следует из отчета Eurostat.
Сокращение числа занятых и падение ВВП в еврозоне и Евросоюзе во втором квартале стало крупнейшим за время ведения статистики, выяснило агентство Eurostat.
В первом квартале текущего года экономика в странах еврозоны сократилась на 3,8 процента. Это самый сильный обвал за все время наблюдений с 1995 года. В то же время безработица растет.
Безработица в еврозоне продолжает снижаться. В мае она достигла самого низкого показателя с 2008 года. Меньше всего безработных - в Германии, Нидерландах и на Мальте.
Среди лидеров по показателям маятниковой миграции - земли Баден-Вюртемберг, Северный Рейн - Вестфалия и Бавария.
Eurostat зафиксировал самый низкий уровень безработицы в ФРГ, Нидерландах и Чехии. Безработными в еврозоне являются 13 млн человек.
Из каких стран и с какой целью иностранцы переезжают в ЕС - и где им чаще всего выдают разрешения на пребывание? Данные Eurostat развеивают миф о большой активности россиян.
На планете живут 7 млрд 635 млн человек. Это на 83 млн больше, чем годом ранее, отмечают эксперты немецкого фонда. Прирост населения особенно заметен в Африке.
В 2017 году в ФРГ удовлетворили свыше 325 тысяч заявлений. Это около 60 процентов от всех удовлетворенных ЕС ходатайств, отмечает Eurostat.
В первом полугодии 2017 года Германия рассмотрела более 350 тысяч заявок на предоставление убежища. Все остальные 27 стран ЕС рассмотрели чуть менее 200 тысяч заявок.
Свежие данные Eurostat содержат и тревожные, и хорошие новости для России: курс ЕС на энергосбережение дает зримые результаты, но его зависимость от импорта энергоносителей растет.
МРОТ в Восточной Европе все еще в разы ниже, чем на западе ЕС, но во всех бывших соцстранах работникам платят намного больше, чем в сегодняшней России, свидетельствует Eurostat.
Статистическое ведомство ЕС - Eurostat - проанализировало ситуацию в странах Евросоюза.
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