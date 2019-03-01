Европейский эксперт: Продвигать госязык в Украине нужно путем поощрения

В четверг, 28 февраля, Верховная рада Украины начала рассмотрение во втором чтении закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он должен заменить резонансный закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который признавал украинский язык государственным, однако фактически утверждал официальное двуязычие в регионах, где численность представителей национальных меньшинств превышает 10 процентов.

28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал этот закон неконституционным из-за нарушения процедуры его принятия. Новый законопроект регулирует функционирование украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, но о правах языков нацменьшинств в нем не упоминается.Есть ли подобная практика в Европе?

О нюансах языкового вопроса в законодательстве европейских стран в интервью DW рассказал бывший председатель консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы по защите прав нацменьшинств Франческо Палермо.

DW: Господин Палермо, существуют ли законы о статусе государственного языка в европейских странах?

Франческо Палермо: Такие законы есть не везде. Большинство стран Западной Европы закона об официальном или государственном языке не имеют или имеют лишь некоторые положения в определенных законах. Например, в законах, регулирующих использование языков национальных меньшинств, упоминается официальный язык страны, без определения особенностей его функционирования.

Франческо Палермо

Так, в статье 8 Конституции Австрии говорится, что немецкий язык является официальным языком государства, и больше ничего. В 2010 году в Конституцию Нидерландов добавили языковую статью, которая устанавливает, что иммигранты должны выучить нидерландский язык, однако до того в этой стране не существовало никаких нормативно-правовых актов по государственному языку. В статье 3 Конституции Испании говорится, что испанский - официальный язык и каждый гражданин "имеет обязанность знать и право использовать его".

Я считаю, что это замечательное формулировка, которая может разрешить немало проблем. В Италии единственное упоминание о государственном языке содержится в уставе автономии Южного Тироля, в котором подтверждается, что немецкий язык является также официальным в этом регионе. Кроме того, в кодексах гражданского и уголовного судопроизводства существуют специальные положения об использовании других языков, кроме итальянского.

- Если страны не имеют закона о государственном языке, то каким образом защищаются его права?

- В этих случаях защита государственного языка является безусловной. То есть функционирование государственного языка является фактом, который не оспаривается. Например, в Великобритании нет положений, провозглашающих английский язык официальным. Только в законодательствах тех стран, где в языковой сфере существуют определенные проблемы, есть соответствующие положения. Речь идет преимущественно о странах Центральной и Восточной Европы.

- Существует ли в Европе практика принятия двух отдельных законов: об официальном языке и о языке национальных меньшинств?

- Есть несколько стран, принявших как закон о государственном языке, так и закон о языках меньшинств. Среди них - Венгрия. Такая практика даже поощряется, например, Организацией безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ). Однако в реальной жизни между этими двумя законами могут возникнуть несоответствия, порождающие определенные трудности в их толковании: имеют ли нормы закона, принятого позже, высшую юридическую силу? Является ли закон о нацменьшинствах особым и соответственно превалирует над законом о государственном языке?

- Законопроект о государственном языке Украины предусматривает наказание за нарушение его норм от штрафа до тюремного заключения. Является ли такая практика обычной для языкового законодательства других стран?

- Я знаю несколько прецедентов, когда закон о государственном языке предусматривает санкции за несоблюдение его норм. Это случаи Латвии, Словакии, Таджикистана. Однако ни в одном из них не говорится о тюремном заключении. Международные организации неизменно считают эту практику такой, которая отлична от международных стандартов.

В частности, Консультативный комитет Рамочной конвенции Совета Европы по защите нацменьшинств и Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств отмечают, что, хотя государство имеет право усиливать защиту официального языка как средства содействия национальной идентичности, но это не может делаться за счет языков меньшинств. Кроме того, подобные санкции не соответствуют нормам международного права. Продвижение языка должно осуществляться только с помощью стимулов и поощрений.

- Украинская власть не посылала текст законопроекта о государственном языке в Венецианскую комиссию. Можно ли отправить уже принятый закон или отдельные его статьи на оценку европейских экспертов?

- Не существует нормы, обязывающей государство обращаться в Венецианскую комиссию. Комиссия не является органом мониторинга, и страны обращаются к ней на добровольных началах, в поисках объективной правовой оценки. Но практика показывает, что нередко в комиссию обращались за ее оценкой уже на поздней стадии готовности того или иного закона. Однако, несмотря на отсутствие обязательств перед Венецианской комиссией и на то, что текст может быть направлен ей позже, все-таки за экспертным заключением следует обращаться как можно раньше. Это впоследствии поможет избежать замечаний со стороны международного сообщества, которые с высокой вероятностью возникнут по поводу такой горячей темы как закон о языке.

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