 ″Европейский фонд за демократию″ стал нежелательной организацией в РФ | Новости из Германии о России | DW | 11.03.2020

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Россия

"Европейский фонд за демократию" стал нежелательной организацией в РФ

Бельгийская организация, изучавшая доминирование Кремля в русскоязычных СМИ, была признана нежелательной в России. Она стала 20-ой организацией в этом списке.

Путин выступает по телевидению

Бельгийский "Европейский фонд за демократию" был включен Генпрокуратурой РФ в список нежелательных организаций. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства в среду, 11 марта. "Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится на сайте Генпрокуратуры. 

В 2015 году ЕФД подготовил исследование на тему "Как бороться с доминированием Кремля" в русскоязычных СМИ. Его профинансировали правительства Латвии, председательствующей тогда в Евросоюзе, а также Нидерландов. В том же году ЕФД выступила организатором медиаконференции в рамках программы ЕС "Восточное партнерство", которая прошла в Риге.

ЕФД поддерживает организации гражданского общества, демократические движения, гражданских и политических активистов, а также независимые медиа-платформы и журналистов, способствующих установлению плюралистических демократических политических систем, говорится на сайте организации.

"Европейский фонд за демократию" стал 20-ой организацией, признанной нежелательной в России.

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Какие организации станут "нежелательными" в России?

  • Гражданское общество в странах мира

    Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

    Пять категорий гражданского общества

    В докладе выделено пять категорий гражданского общества. Жители стран с открытым гражданским обществом могут свободно создавать объединения, проводить демонстрации, получать и распространять информацию. В странах с закрытым обществом "царит атмосфера страха", а любая критика правящего режима "жестко наказывается", говорится в документе.

  • Население стран с разными типами гражданского общества

    Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

    Впечатляющие цифры

    Только 2 процента мирового населения, или 148 млн человек, живут в странах с открытым гражданским обществом. Более 7 млн человек - там, где права и свободы ограничены. При этом почти треть населения проживает в государствах с закрытым гражданским обществом.

  • Гражданское общество в Европе

    Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

    Равнение на Европу

    Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

  • Гражданское общество в России, Закавказье и Азии

    Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

    Опасность для гражданских активистов

    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


Контекст

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В Чехии считают абсурдным запрет организации "Человек в беде" в России. Там отметили, что ситуация свидетельствует о состоянии с правами человека в стране. (15.11.2019)  

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Организация "Хлеб для мира" ("Brot für die Welt") обнародовала доклад о состоянии гражданского общества в разных странах. Где оно открытое, а где находится под давлением - в инфографике DW. (31.01.2018)  

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