 Европейский суд усилил права беженцев на получение социальной помощи | Новости из Германии о Европе | DW | 21.11.2018

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Европа

Европейский суд усилил права беженцев на получение социальной помощи

В Австрии беженцам, которые имеют лишь временный вид на жительство, платят меньшие пособия. Европейский суд счел это нарушением законов ЕС.

Беженцы, направляющиеся в Австрию

Беженцы, направляющиеся в Австрию

Страны Евросоюза не вправе сокращать социальные пособия беженцам, имеющим лишь временный вид на жительство. Такое решение вынес Европейский суд в Люксембурге в среду, 21 ноября.

Контекст

Некоторые немцы, помогая бежавшим от войны сирийцам, поручились за них для ускорения процесса получения убежища в ФРГ. Теперь власти требуют от поручителей крупные суммы. Почему - у DW. (12.11.2018)

США, Австралия и несколько стран ЕС решили не подписывать миграционный пакт ООН. Есть сомнения и в ФРГ. И не только у правых популистов, но и у одного из министров правительства Меркель. (19.11.2018)

Это постановление было принято по иску беженца из австрийской федеральной земли Верхняя Австрия, который счел несправедливым земельное предписание о том, что беженцам с временным видом на жительство следует выплачивать лишь минимальную социальную помощь. Суд пришел к выводу, что такая практика несовместима с законами ЕС.

Постановление Европейского суда не имеет никаких последствий для Германии, где все признанные беженцы, независимо от срока действия вида на жительство, получают точно такие же пособия, как и граждане ФРГ.

Представитель Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF) подчеркнул, что "в отношении всех лиц, получивших статус беженцев, действуют одинаковые правовые основания и последствия".

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    Автор: Ирина Филатова


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Контекст

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