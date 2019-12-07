Европейский "Оскар": фильмы года

Лучшее кино из Европы - 2019

Лучший дебют

В категории "Лучший дебют" шесть номинантов, среди них - французско-сенегальский фильм "Атлантика". Режиссер Мати Диоп рассказывает в нем о жизни молодой женщины, которая живет в пригороде Дакара, столицы Сенегала, и о ее расставании с любимым. Фильм показывает нищету и социальную незащищенность, бегство от невзгод и надежду на лучшую жизнь в Европе.