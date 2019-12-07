Европейский "Оскар": фильмы года

7 декабря объявят лауреатов премии Европейской киноакадемии. Немецкий сериал "Вавилон-Берлин" уже назван призером. О других номинантах - в фотогалерее DW.
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