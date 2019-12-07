 Европейский ″Оскар″: фильмы года | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.12.2019

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Культура и стиль жизни

Европейский "Оскар": фильмы года

7 декабря объявят лауреатов премии Европейской киноакадемии. Немецкий сериал "Вавилон-Берлин" уже назван призером. О других номинантах - в фотогалерее DW.

  • Кадр из фильма Крушители системы

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Ребенок, взрывающий "систему"

    Фильм "Крушители системы" немецкого режиссера Норы Фингшайдт повествует о "трудной" девочке, не поддающейся воспитанию по принятым государством моделям. Дебютный игровой фильм Фингшайдт - один из пяти номинантов в категории "Лучший европейский фильм". Кроме того, он уже получил Европейскую кинопремию за лучшую музыку к фильму. Ранее он был выдвинут на премию "Оскар" от Германии.

  • Кадр из фильма Офицер и шпион

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Маститая конкуренция

    Среди других номинантов в категории "Лучший европейский фильм" - работы таких известных режиссеров, как Педро Альмодовар и Роман Полански. Фильм Романа Полански "Офицер и шпион" рассказывает об исторической фигуре - еврее Альфреде Дрейфусе, обвиненном во Франции в шпионаже в пользу Германии в 1894 году. На фото - сцена из этого фильма.

  • Кадр из фильма Фаворитка.

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Три комедии на выбор

    Европейская киноакадемия премирует и фильмы в категории "Лучшая комедия". В этом разделе в 2019 году три номинанта: "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, "Дитте и Луиза" Никласа Бендиксена из Дании и "Тель-Авив в огне" палестинско-израильского режиссера Самеха Зоаби. "Фаворитка" (на фото - кадр из фильма) участвует и в борьбе за звание "Лучший европейский фильм".

  • Педро Альмодовар на фестивале в Каннах в 2019 году

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Боль и слава Педро Альмодовара

    Имя испанского режиссера Педро Альмодовара присутствует среди номинантов в сразу нескольких дисциплинах. Его автобиографичная лента "Боль и слава" выдвинут в номинации "Лучший европейский фильм". Кроме того, Альмодовар претендует на звание "Лучший режиссер".

  • Режиссер Селин Сьямма

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Женщины не отстают

    В 2019 году в категории "Лучший режиссер" номинирована и женщина - французская режиссер Селин Сьямма. Ее фильм "Портрет девушки в огне" был отмечен на международном кинофестивале в Каннах в 2019 году. Там он получил приз за лучший сценарий.

  • Сцена из фильма Портрет девушки в огне

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Лучшие актрисы

    Две актрисы, Адель Энель и Ноэми Мерлан, сыгравшие героинь фильма "Портрет девушки в огне", - среди претенденток на титул "Лучшая актриса". Номинацией в этой категории отмечена и блистательная игра Хелены Ценгель в роли девятилетней Бенни в фильме "Крушители системы".

  • Актер Александер Шеер

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Своенравный бард из ГДР

    Среди претендентов на звание лучшего исполнителя мужской роли в 2019 году есть и актер из Германии. Александер Шеер номинирован за роль барда из ГДР Герхарда Рюдигера Гундерманна. В фильме "Гундерманн" режиссера Андреаса Дрезена, восточногерманский музыкант показан как своенравный и смелый человек, который пытается добиться успеха в репрессивной политической системе.

  • Сцена из фильма Атлантика

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Лучший дебют

    В категории "Лучший дебют" шесть номинантов, среди них - французско-сенегальский фильм "Атлантика". Режиссер Мати Диоп рассказывает в нем о жизни молодой женщины, которая живет в пригороде Дакара, столицы Сенегала, и о ее расставании с любимым. Фильм показывает нищету и социальную незащищенность, бегство от невзгод и надежду на лучшую жизнь в Европе.

  • Сцена из фильма Догмэн

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Любимец публики

    На звание фильма, наиболее понравившегося публике, претендуют 12 кинолент. Победителя выбирают путем опроса зрителей. Среди номинантов - в частности, фильм "Догмэн" итальянского режиссера Матео Гарроне. Он рассказывает о жизни парикмахера, который стрижет собак, и вынужденно вступает в борьбу с представителем преступного мира.

  • Сцена из фильма Для Самы

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Документальное кино

    На титул лучшего европейского документального фильма претендует лента британско-американского производства "Для Самы", снятая сирийской журналисткой Ваад аль-Катеаб. В течение пяти лет, с 2012-го по 2016-й годы, она снимала жизнь в сотрясенном гражданской войной сирийском городе Алеппо. При этом режиссер рассказала и о своей беременности.

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Первый победитель-сериал

    Вручение премий Европейской киноакадемии происходит в 2019 году в 32-й раз. Впервые на сей раз был премирован сериал. В новой категории выбор победителя происходит несколько иначе, чем в других. Номинантов как таковых нет, лучший сериал выбирается напрямую. В 2019 году призером стал немецкий сериал "Вавилон-Берлин" трех режиссеров: Ахима фон Борриса, Хендрика Хандлогтена и Тома Тыквера.

    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


  • Кадр из фильма Крушители системы

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Ребенок, взрывающий "систему"

    Фильм "Крушители системы" немецкого режиссера Норы Фингшайдт повествует о "трудной" девочке, не поддающейся воспитанию по принятым государством моделям. Дебютный игровой фильм Фингшайдт - один из пяти номинантов в категории "Лучший европейский фильм". Кроме того, он уже получил Европейскую кинопремию за лучшую музыку к фильму. Ранее он был выдвинут на премию "Оскар" от Германии.

  • Кадр из фильма Офицер и шпион

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Маститая конкуренция

    Среди других номинантов в категории "Лучший европейский фильм" - работы таких известных режиссеров, как Педро Альмодовар и Роман Полански. Фильм Романа Полански "Офицер и шпион" рассказывает об исторической фигуре - еврее Альфреде Дрейфусе, обвиненном во Франции в шпионаже в пользу Германии в 1894 году. На фото - сцена из этого фильма.

  • Кадр из фильма Фаворитка.

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Три комедии на выбор

    Европейская киноакадемия премирует и фильмы в категории "Лучшая комедия". В этом разделе в 2019 году три номинанта: "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, "Дитте и Луиза" Никласа Бендиксена из Дании и "Тель-Авив в огне" палестинско-израильского режиссера Самеха Зоаби. "Фаворитка" (на фото - кадр из фильма) участвует и в борьбе за звание "Лучший европейский фильм".

  • Педро Альмодовар на фестивале в Каннах в 2019 году

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Боль и слава Педро Альмодовара

    Имя испанского режиссера Педро Альмодовара присутствует среди номинантов в сразу нескольких дисциплинах. Его автобиографичная лента "Боль и слава" выдвинут в номинации "Лучший европейский фильм". Кроме того, Альмодовар претендует на звание "Лучший режиссер".

  • Режиссер Селин Сьямма

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Женщины не отстают

    В 2019 году в категории "Лучший режиссер" номинирована и женщина - французская режиссер Селин Сьямма. Ее фильм "Портрет девушки в огне" был отмечен на международном кинофестивале в Каннах в 2019 году. Там он получил приз за лучший сценарий.

  • Сцена из фильма Портрет девушки в огне

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Лучшие актрисы

    Две актрисы, Адель Энель и Ноэми Мерлан, сыгравшие героинь фильма "Портрет девушки в огне", - среди претенденток на титул "Лучшая актриса". Номинацией в этой категории отмечена и блистательная игра Хелены Ценгель в роли девятилетней Бенни в фильме "Крушители системы".

  • Актер Александер Шеер

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Своенравный бард из ГДР

    Среди претендентов на звание лучшего исполнителя мужской роли в 2019 году есть и актер из Германии. Александер Шеер номинирован за роль барда из ГДР Герхарда Рюдигера Гундерманна. В фильме "Гундерманн" режиссера Андреаса Дрезена, восточногерманский музыкант показан как своенравный и смелый человек, который пытается добиться успеха в репрессивной политической системе.

  • Сцена из фильма Атлантика

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Лучший дебют

    В категории "Лучший дебют" шесть номинантов, среди них - французско-сенегальский фильм "Атлантика". Режиссер Мати Диоп рассказывает в нем о жизни молодой женщины, которая живет в пригороде Дакара, столицы Сенегала, и о ее расставании с любимым. Фильм показывает нищету и социальную незащищенность, бегство от невзгод и надежду на лучшую жизнь в Европе.

  • Сцена из фильма Догмэн

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Любимец публики

    На звание фильма, наиболее понравившегося публике, претендуют 12 кинолент. Победителя выбирают путем опроса зрителей. Среди номинантов - в частности, фильм "Догмэн" итальянского режиссера Матео Гарроне. Он рассказывает о жизни парикмахера, который стрижет собак, и вынужденно вступает в борьбу с представителем преступного мира.

  • Сцена из фильма Для Самы

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Документальное кино

    На титул лучшего европейского документального фильма претендует лента британско-американского производства "Для Самы", снятая сирийской журналисткой Ваад аль-Катеаб. В течение пяти лет, с 2012-го по 2016-й годы, она снимала жизнь в сотрясенном гражданской войной сирийском городе Алеппо. При этом режиссер рассказала и о своей беременности.

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин

    Лучшее кино из Европы - 2019

    Первый победитель-сериал

    Вручение премий Европейской киноакадемии происходит в 2019 году в 32-й раз. Впервые на сей раз был премирован сериал. В новой категории выбор победителя происходит несколько иначе, чем в других. Номинантов как таковых нет, лучший сериал выбирается напрямую. В 2019 году призером стал немецкий сериал "Вавилон-Берлин" трех режиссеров: Ахима фон Борриса, Хендрика Хандлогтена и Тома Тыквера.

    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


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    Автор: Элла Володина


 

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