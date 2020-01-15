 Европейский бизнес обеспокоен заключением торговой сделки США и Китая | Новости из Германии о Европе | DW | 15.01.2020

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Европа

Европейский бизнес обеспокоен заключением торговой сделки США и Китая

В торговом соглашении США и Китая, которое будет подписано 15 января, речь идет о регулируемой торговле и исключении других участников рынка, заявила Европейская торговая палата в Китае.

Переговоры США и Китая по урегулированию торгового спора

Переговоры США и Китая по урегулированию торгового спора

Европейская торговая палата в Китае выразила обеспокоенность в связи с возможными последствиями предстоящей торговой сделки Вашингтона и Пекина для ЕС. С одной стороны, подписание соглашения, которое должно состояться 15 января в Белом доме, является хорошим знаком, однако европейцы отвергают составленный Соединенными Штатами "список покупок", в соответствии с которым Китай должен будет закупать американские товары, заявил глава организации Йорг Вуттке (Jörg Wuttke) в среду, 15 января, в Пекине.

"Что нам, конечно, не нравится, это факт, что речь идет о регулируемой торговле", - отметил он далее. По его словам, США будут предписывать Китаю, какие продукты и в каком количестве он должен закупать, что исключает из этого рынка других его участников. Он указал, что Китай согласился увеличить на 200 миллиардов долларов закупку в США промышленных товаров, продуктов сельского хозяйства, энергоносителей и услуг. При этом Вуттке подчеркнул, что речь уже не идет о лучших ценах и лучших поставщиках.

Он напомнил, что детали проекта соглашения пока не разглашаются, но необходимо будет проверить, насколько документ соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Немецкие экспортеры не видят повода для радости

Между тем немецкие экспортеры не видят в первой части соглашения по урегулированию торгового конфликта США и Китая признаков того, что связанный с торговой войной кризис будет улажен. Хотя немецкому бизнесу выгодно ослабление напряженности, ожидаемое после подписания соглашения, но этот шаг еще не означает изменения общего курса президента США Дональда Трампа в отношении Китая, предупреждает глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Хольгер Бингман (Holger Bingmann).

"Скорее следует опасаться, что речь идет о временном изменении политики на фоне предстоящих президентских выборов в США. Борьба обеих стран за политико-экономическое господство будет сопровождать нас еще многие годы", - отметил он.

Первая часть торгового соглашения США и Китая

После многомесячных переговоров США и Китай намерены подписать первую часть торгового соглашения. Как отмечает Reuters, Трамп запланировал по этому случаю торжественную церемонию в Белом доме совместно с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Контекст

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В декабре министерство коммерции КНР сообщило, что согласовало с США текст первой части экономического и торгового договора, предусматривающей постепенную отмену американских пошлин на китайские товары. Через некоторое время эту информацию подтвердил у себя в Twitter и Трамп.

Известно, что в рамках этого соглашения Китай существенно увеличит импорт из США, в том числе сельскохозяйственной продукции. При этом Вашингтон оставит в силе 25% торговых пошлин, которые затронут объем экспорта китайских товаров на 250 миллиардов долларов, но вдвое - до 7,5% - понизит действующие пошлины, которые затрагивают товары китайского экспорта объемом 120 миллиардов долларов, сказано в официальном сообщении Торгового представительства США.

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    Автор: Томас Кольман


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