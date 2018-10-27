Европейские игры в Минске: спорт без политики?

С 21 по 30 июня в Минске будут проходить Европейские игры, которые еще называют Европиадой. В преддверии этого события немецкие и белорусские организаторы игр провели его презентацию в фешенебельном берлинском отеле Grant Hyatt и ответили на вопросы немецких журналистов. Спрашивали спортивных функционеров не только о спортивной стороне дела.

Из истории Европейских игр

Проводить такие континентальные игры - наподобие Панамериканских, Панарабских, Всеафриканских и Азиатских - предложил еще в 2011 году президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Патрик Хики, позднее арестованный в Рио-де-Жанейро по подозрению в нелегальной торговле билетами на соревнования на Олимпийских играх в Бразилии.

Немецкая делегация была одной из самых многочисленых на Европейских играх в Баку

Первые Европейские игры были запланированы на июнь 2015 года в Минске. Но зимой 2012 года Беларусь отказалась принимать их. Пришлось искать замену. Запасным вариантом оказался Азербайджан. Игры в Баку проходили в июне 2015 года.

Проводить вторые взялись было Нидерланды, но еще до начала первых передумали. Тогда хозяйкой вторых Европейских игр решили сделать Россию, но ввиду санкций, введенных по результатам расследования WADA российского допингового скандала, МОК отказал в поддержке проведения этого спортивного мероприятия в России. Так, со второй попытки Европейские игры будут проходить все-таки в Минске.

Квалификация для участия в Олимпиаде в Токио

В белорусской столице будут разыграны 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. За них поборются более 4000 атлетов из 50 европейских стран, к числу которых МОК причислил и Израиль. Из Германии, однако, в Минск приедут только 149 спортсменов - почти вдвое меньше, чем было в Баку (264).

Немец Себастиан Брендель взял в Баку "золото" в соревнованиях на каноэ-одиночке

Отвечая на вопрос корреспондента DW, почему так произошло, вице-президент Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) и глава немецкой делегации Уши Шмиц (Uschi Schmitz) назвала причиной то обстоятельство, что в Минске будут проводиться соревнования по меньшему числу видов спорта, чем в Баку, и не будет командных состязаний вроде гандбола, требующего участия как минимум 16 спортсменов.

Кроме того, добавила Шмиц, в Минск не поедут, например, немецкие гимнасты, поскольку для них приоритетны только что закончившийся чемпионат Европы и чемпионат мира, который пройдет в октябре в Штутгарте. Но вот многократный чемпион Европы и призер чемпионатов мира по настольному теннису Тимо Болль (Timo Boll), например, с удовольствием едет на Игры в Беларусь, сказала Уши Шмиц, поскольку он, как и атлеты из других видов спорта, может уже сейчас завоевать право участия в Олимпиаде, которая пройдет в Токио в будущем году.

Европейские игры: спорт и политика

Первые Европейские игры проходили в Азербайджане, вторые будут в Беларуси. Обе страны относятся к числу тех, которые в Германии не считают, мягко говоря, безупречно демократическими. До недавнего времени белорусского президента Александра Лукашенко здесь называли "последним диктатором Европы". Не смущает ли это обстоятельство немецких спортивных функционеров и поддерживающих проведение игр в Беларуси представителей бизнеса?

Не смущает. Во-первых, ответила корреспонденту DW Уши Шмиц, первые две Европиады Азербайджан и Беларусь получили скорее случайно. Третья будет проводиться в польском Кракове, решение уже принято. Бойкот же международных спортивных мероприятий, по ее словам, никогда ничего не давал. К тому же, добавила она, нельзя же лишать атлетов возможности уже сейчас квалифицироваться для участия в Олимпиаде в Токио.

Председатель Германо-белорусского общества (DBG), член правления крупного немецкого концерна Schaeffler Райнер Линднер (Rainer Lindner) вообще считает необходимым отказаться от терминологии времен холодной войны. Странам, переживающим этап трансформации, надо дать шанс и не следует политизировать спорт, который, уверен Линднер, также может содействовать улучшению ситуации с правами человека в Беларуси.

Белорусы - "пруссаки востока"?

"Сейчас настало время сближения со странами Восточной Европы, проходящими через этап трудной трансформации, - заявил Линднер. - И белорусам надо дать возможность, в том числе и с помощью таких спортивных мероприятий приобщаться к нашим ценностям".

За сближение с Беларусью ратует также Уте Кохловски-Каджая (Ute Kochlowski-Kadjaia) из Восточного комитета германской экономики. Отвечая на вопросы журналистов, она назвала Беларусь страной, которую с экономической точки зрения больше всего недооценивают в Европе.

Торгово-экономические связи между Беларусью и Германией расширяются, у страны на стыке Востока и Запада огромный потенциал, перечисляла Кохловски-Каджая, Минск прилагает усилия для развития контактов с Евросоюзом. А еще - это страна, которая, по ее выражению, "абсолютно свободна от коррупции". Белорусов Кохловски-Каджая считает "чрезвычайно дисциплинированными", называя их "пруссаками востока", не знающими, как можно быть не пунктуальными.

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