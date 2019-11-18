Европейская мафия: главные игроки на криминальной карте ЕС

По данным полицейской службы Евросоюза Europol, в целом на территории ЕС действуют около 5000 организованных преступных группировок. Как следует из доклада итальянского исследовательского центра Transcrime, посвященного международной преступности в 2016 году, их прибыль составляет около 110 млрд евро в год: это примерно один процент от общего ВВП Евросоюза.

По данным Transcrime, наибольшую часть этой суммы (28 млрд евро в год) преступники зарабатывают торговлей наркотиками. Все более прибыльным бизнесом становится и налоговое мошенничество, в частности, уголовно наказуемые схемы с НДС. К другим видам нелегальной деятельности относятся торговля людьми, контрабанда и незаконная торговля табачными изделиями и оружием.

Большая часть вырученных денег отмывается через легальные компании: такие фирмы расположены, в первую очередь, на юге Италии, где организованная преступность имеет глубокие корни, а также в крупнейших европейских портах и приграничных регионах ЕС.

Итальянская мафия

В тройку крупнейших итальянских мафиозных структур входят группировка Ndrangheta из региона Калабрия, неаполитанская Camorra и сицилийская Cosa Nostra. Стоит отметить, что Ndrangheta считается одним из наиболее богатых и влиятельных преступных кланов в мире и, помимо Европы, действует на территории Северной и Южной Америки.

Итальянские полицейские задержали предполагаемого члена мафиозной группировки

Каждая из криминальных сетей объединяет несколько семей, в руках которых находятся огромные ресурсы. По оценкам итальянских правоохранительных органов, в 2007 году прибыль одной лишь Ndrangheta составила 35-40 млрд евро. Впрочем, значительная часть этой суммы пришлась на доход от инвестиций группировки в легальный - к примеру, строительный и ресторанный - бизнес.

Считается, что мафия оказывает сильное влияние на региональные власти в Италии. Призвать членов группировок к ответственности зачастую непросто из-за влияния кланов на местных судей. Кроме того, большинство судей отказываются работать в районах, контролируемых мафией.

Турецкие группировки

Преступные группировки из Турции активно действуют по всей Европе, в особенности в странах, где широко представлена турецкая диаспора - к примеру, в Германии, Нидерландах и Великобритании. Они занимаются торговлей наркотиками, в особенности героином, а также другими видами нелегального бизнеса - сутенерством, торговлей людьми, вымогательством и игорным бизнесом.

Немецкие полицейские проводят операцию против итальянской мафии в Дуйсбурге

Арабская мафия в Германии

Несколько преступных группировок состоят из представителей арабской общины Германии: среде них, в том числе, беженцы из Палестины и Ливана. Самые влиятельные - мафиозные кланы Абу-Шакер, Аль-Зейн, Реммо и Мири - в основном действуют в Берлине, Бремене, а также в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония.

По данным немецкой полиции, по всей Германии насчитывается около 50 активно действующих преступных кланов, каждый из которых включает несколько тысяч человек. Прежде всего, они занимаются торговлей наркотиками, сутенерством, вымогательством и грабежами. У некоторых кланов есть связи в шоу-бизнесе.

Албанские банды

Албанские преступные группировки действуют по всей Европе, а также в Северной и Южной Америке и Австралии. Их специализация - незаконный оборот наркотиков, оружия, а также торговля людьми или человеческими органами.

В одной только Албании насчитывается 15 семейных криминальных кланов: еще несколько групп орудуют в странах с албанской диаспорой. Албанские группы считаются в высшей степени приверженными традициям: их основные ценности - семья, честь и лояльность. Обычно в каждую из сетей входит несколько тысяч человек.

"Русская мафия"

В 2018 году по делам так называемой "русской мафии" немецкая полиция вела 26 расследований - на три меньше, чем годом раньше. Это почти пять процентов всех уголовных дел, заведенных в Германии по статьям, имеющим отношение к организованной преступности.

Мотоклуб Hells Angels находится под пристальным вниманием полиции ФРГ

В отчете Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) перечислены все 15 республик бывшего СССР, выходцев из которых полиция Германии причисляет к "русской мафии": в эту же категорию заносятся и члены банд из числа российских немцев-переселенцев.

В семи случаях бандами заправляли граждане РФ, в четырех - армяне, еще в четырех - грузины. Менее активны в сфере организованной преступности в Германии выходцы из Молдавии, Литвы, Азербайджана и Украины. Основные виды преступной деятельности - угоны дорогих машин, торговля наркотиками, рэкет, киберпреступность, финансовые махинации и контрабанда людей.

В отдельную группу в главе отчета BKA вынесены чеченские ОПГ в Германии, точнее, банды, в которых они доминируют. На членов таких группировок в 2018 году было заведено восемь уголовных дел, семь из них - по подозрению в рэкете с применением насилия. "Представители чеченских преступных группировок, - пишут авторы отчета, - отличаются вспыльчивостью и непропорционально высокой склонностью к насилию, в трех случаях они фигурировали в связи с делами о попытках убийства и совершенных убийствах".

Hells Angels и Bandidos

Некоторые клубы мотоциклистов в Германии, например Hells Angels и Bandidos, находятся под пристальным вниманием полиции. Хотя формально они не считаются преступными бандами, известно, что многие их участники занимаются сутенерством и торговлей оружием и наркотиками. Между группами байкеров идет борьба за сферы влияния. Полиция в поисках улик нередко проводит крупные спецоперации.

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