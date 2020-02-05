 Европейская комиссия предложила реформу правил приема в Евросоюз | Новости из Германии о Европе | DW | 05.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Европейская комиссия предложила реформу правил приема в Евросоюз

Страны, претендующие на членство в Евросоюзе, должны активно проводить реформы. В противном случае им грозят штрафные меры и замедление процесса переговоров о вступлении.

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Государства, которые претендуют на вступление в Европейский Союз, должны активно проводить реформы, предписанные их соглашениями с Брюсселем. Если темпы их проведения будут недостаточными или реформы застопорятся, этим странам грозят штрафные санкции. Об этом говорится в опубликованном  в среду, 5 февраля, предложении Еврокомиссии о реформе порядка принятия в ЕС новых членов. Теперь документ под названием "Улучшение процесса расширения - надежные европейские перспективы" должны обсудить в странах-участницах Евросоюза.

Президент Франции предложил реформу процедуры вступления в ЕС

15 октября 2019 года Франция, Нидерланды и Дания блокировали решение ЕС начать переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, сославшись на отсутствие прогресса в сфере реформ в этих странах. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к фундаментальной реформе процедуры приема в члены ЕС. По его мнению, только после такого реформирования можно будет вернуться к вопросу перспективы членства в Евросоюзе для балканских стран.

Еврокомиссия выступает за новую методику переговоров о расширении ЕС. Она предполагает разделение 35 глав переговоров на 6 тематических групп. Каждой будет соответствовать отдельная фаза переговоров. Если страна-кандидат нарушит условия, закрепленные в ходе переговоров по какой-либо из уже пройденных фаз, процесс вступления останавливается и должен быть начат заново.

Стимуляция реформ, штрафы за откат и задержки

Контекст

Следующим еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства будет венгр Оливер Вархеи. Он пообещал уделять Украине особое внимание и рассказал, как он собирается ее поддерживать. (19.11.2019)

Канцлер ФРГ прояснила позицию Берлина по беженцам в преддверии саммита ЕС 17 марта. В Брюсселе обсудят предложение Анкары, готовой решать проблему мигрантов в обмен на уступки со стороны ЕС. (16.03.2016)

Документ предлагает создание дополнительных стимулов для стран-претендентов, которые показывают хорошие результаты. Среди них - увеличение финансирования, если страны показывают прогресс в реформах, и тесное сотрудничество с международными финансовыми институтами для усиления поддержки. Если же страны будут демонстрировать откат или задержки в проведении необходимых реформ, это может привести к санкциям, вплоть до прекращения финансирования, отмены доступа к программам ЕС и односторонних уступок в доступе к рынкам Евросоюза.

Предложение Еврокомиссии планируется обсудить на саммите ЕС в Брюсселе в марте. В случае его одобрения новую методику будут применять к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии. Сербии и Черногории она не коснется, поскольку эти страны уже начали переговоры о вступлении с Брюсселем.

Цель Евросоюза - побудить государства Западных Балкан к демократическим реформам, заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи. "Это наша геостратегическая инвестиция", - подчеркнул он, указав на то, что тесная интеграция этих стран с ЕС отвечает как интересам безопасности, так и экономическим интересам Евросоюза.

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:29

Зеленский в Брюсселе: курс Украины останется прежним

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW. (30.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зеленский в Брюсселе: курс Украины останется прежним  

Зачем России провал референдума в Македонии  

Расширение ЕС на восток - 10 лет успеха  

Реклама

Самые читаемые

Группа Rammstein лишилась своего фронтмена  

Немецкие ученые: Коронавирус передается и от людей со слабыми симптомами  

Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно