Европа снова открывается, но путешествовать смогут не все

Летний отпуск для многих немецких туристов, кажется, спасен: с 15 июня министерство иностранных дел ФРГ прекращает действие предостережений от поездок по европейскому континенту. Всего 31 страна вошла в список тех, куда с середины июня могут отправиться жители Германии. Означает ли это, что туристы вновь обретут привычную свободу передвижения по Евросоюзу? И можно ли гражданам третьих стран планировать отпуск в Европе?

Германия снимет ограничения к 15 июня

Обожающие отдыхать за границей немцы испытали шок, когда 17 марта МИД ФРГ объявил предостережения от поездок по всему миру. Обычно такие предостережения действовали лишь для немногих стран - тех, где идет гражданская война или есть прочие весомые риски для жизни и здоровья.

Теперь многие отпускники вздохнут спокойно: Германия снимет к 15 июня ограничения в отношении 26 стран Евросоюза, а также Великобритании и четырех стран, входящих в Шенгенскую зону, но не являющихся членами ЕС: Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна. Тем не менее, мало что будет, как прежде.

Не все страны в ЕС открывают границы

МИД ФРГ пообещал с 15 июня заменить предостережения менее строгими "указаниями" - информацией о поездках в каждую конкретную страну. "Но как предостережения не являются запретами, так и указания - это еще не приглашения к поездкам", - сказал, представляя решение правительства ФРГ 3 июня, глава МИДа Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Опасность, связанная с коронавирусом SARS-CoV-2, еще не миновала, а пандемия "еще далека от завершения", заметил министр.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас

Продолжительное путешествие за границей немцам едва ли стоит планировать: во-первых, где угодно может произойти новая вспышка заболеваний COVID-19, а во-вторых, власти Германии предупредили, что вновь возвращать туристов в случае ухудшения эпидемиологической обстановки не будут. В связи с пандемией коронавируса Германия в начале весны вернула на родину почти четверть миллиона человек.

К тому же смена "предостережений" на "указания" для ряда стран, по сути, лишь формальность, предупредил Хайко Мас. Еще не все страны готовы принимать приезжающих: в Великобритании, например, просят въезжающих пройти 14-дневный карантин и после 15 июня. Также границы Испании и Норвегии останутся пока закрытыми для туристов. Правда, Испания - страна, которую больше всех других любят посещать отдыхающие из ФРГ - собирается скоро снять ограничения, с 21 июня, добавил Мас, хотя официально пока называется 1 июля. Так или иначе, но желание итальянского премьера Луиджи Ди Майо "15 июня сообща открыть Европу" едва ли исполнится.

Россияне пока не смогут путешествовать по Европе?

Но послабления коснутся только граждан внутри ЕС. За пределами европейского континента введенные ранее МИДом ФРГ предостережения сохраняются пока в полной мере. Власти Германии могут пересмотреть их, но с оглядкой на решение Еврокомиссии, добавили в МИДе. В Брюсселе, как ожидается, на текущей или следующей неделе должны рассмотреть вопрос о продлении ограничения на въезд в ЕС из третьих стран.

Скорого снятия ограничений для приезжающих не из Евросоюза власти Германии не обещают. "Это может занять время", - добавил Хайко Мас, сославшись на то, что власти будут смотреть на развитие эпидемиологической обстановки в каждой отдельной стране.

В России эпидемиологическая ситуация выглядит пока тревожной: если за минувшую неделю в ФРГ зафиксировано чуть более 2800 новых заражений, то в России официальное число заболевающих COVID-19 со 2 мая не опускается ниже 8000 - ежедневно. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил россиян воздержаться от отпуска за границей.

Возвращение рейсов из Москвы, Киева и Еревана

Вместе с постепенным снятием ограничений из-за пандемии шаг к возвращению регулярного авиасообщения делают и авиакомпании. По данным Федерального объединения воздушного транспорта Германии (BdL), в июне европейские авиакомпании вернут рейсы в 63 страны и 159 аэропортов.

Аэропорт Шереметьево накануне локдауна

Возобновятся рейсы и из Восточной Европы. Дочерние компании концерна Lufthansa открыли продажи рейсов из Москвы, но пока только в Цюрих. Самолеты из Домодедово, например, должны летать дважды в неделю.

Но неясно, насколько это привлекательное предложение для туристов: Швейцария официально открывает границы пока лишь с небольшим числом соседних стран. Но хотя бы по приезду не придется уходить на карантин, в отличие от Германии, где для приезжающих из третьих стран по-прежнему действует правило двухнедельного карантина. Оно было отменено 15 мая только для приезжающих из других стран ЕС. Регулярные рейсы в Германию в июне Lufthansa обещает возобновить пока только из Киева.

О возобновлении авиаперелетов и, соответственно, международного туризма в полном объеме авиакомпании пока даже не мечтают. Та же Lufthansa в прогнозе, опубликованном 3 июня, сообщила, что 763 ее самолета начнут летать, как прежде, не раньше 2024 года.

Вторая волна эпидемиии хаос на границах могут помешать путешествовать

Но могут ли хотя бы европейцы быть уверенными в беззаботном летнем отпуске? Едва ли, опасаются многие: сохраняются риски второй волны пандемии коронавируса, как и вероятность хаоса на границах.

Планы отдельных стран ЕС по открытию границ отличаются друг от друга - так же, как и предельно допустимые показатели распространения коронавируса. Норберт Фибиг (Norbert Fiebig), президент Германского туристического союза (DRV), крупного отраслевого объединения туркомпаний, заявил, что они вслед за властями ФРГ будут ориентироваться на следующий показатель: 50 новых заражений на 100 тысяч населения за неделю. В случае превышения этого показателя власти Германии оставляют за собой право выпустить предостережение от поездок в данную страну или отдельно взятый регион.

Но в других странах эти показатели могут быть другие. Отсутствие единых правил и норм вполне может привести к тому, что сохранится ситуация, при которой некоторые страны ЕС откроют границы в одностороннем порядке, но не получат зеркальный ответ.

Например, Италия сняла ограничения с 3 июня, а вот Швейцария пока держит границу с соседней страной закрытой и советует гражданам туда не ездить. Да и власти Австрии пока проявляют осторожность в отношении Италии. Нелегкий отпуск со многими ограничениями может ждать туристов и во Франции, власти которой сохраняют жесткие карантинные меры в некоторых регионах и своим гражданам тоже не советуют покидать родину.

Власти Бельгии пока не собираются спешить открывать границы со всеми странами ЕС, а только по договоренности - в зависимости от эпидемиологической ситуации. А Норвегия, вероятно, не откроет границы вообще почти до конца лета, 20 августа. Хотя и тут не без отдельных послаблений: для жителей Дании, как сообщили власти в Осло, с 15 июня будет сделано исключение.

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