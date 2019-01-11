Европа призывает Конгресс США поддержать снятие санкций с фирм Дерипаски

Снятие санкций в отношении подконтрольных российскому бизнесмену Олегу Дерипаске компаний En+ и "Русал" "обеспечит сохранность" алюминиевых заводов в Европейском Союзе и "источник дохода для 75 тысяч сотрудников". Об этом говорится в письме лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру. Авторами документа, опубликованного Европейской внешнеполитической службой в пятницу, 11 января, выступили послы Евросоюза, а также Австрии, Германии, Ирландии, Италии, Соединенного Королевства, Франции и Швеции.

Алюминиевые заводы в этих странах "столкнулись с возросшими ценами и существенными вызовами в выполнении ежедневных операций, заключении новых договоров продаж и обновлении существующих контрактов", говорится в письме. Кроме "предотвращения серьезного ущерба европейской алюминиевой промышленности", исключение En+ и "Русала" из санкционного списка позволит "сохранить действующие производственные цепочки", которые в ином случае "будут направлены в Китай, тем самым продолжив усиливать его рыночную позицию в отрасли", подчеркивают авторы. "Русал" покрывает 20 процентов потребности в алюминии в Евросоюзе и 14 процентов - в США, отмечают авторы письма. По их словам, возможности расширения производства в Европе или на Среднем Востоке ограничены.

При этом "изменения в структуре владения и управления" компаниями "существенно снизят контроль" Дерипаски над ними и "в конечном счете укрепят европейскую алюминиевую промышленность и обеспечат ее безопасность", утверждается в документе.

Санкции, связанные с российской аннексией Крыма, сохранятся

Как Евросоюз, так и Соединенные Штаты сохраняют в отношении России "санкции, связанные с российской агрессией в Восточной Украине и незаконной аннексией Крыма". Подобное "тесное сотрудничество" является "ключевой опорой в достижении перемен в поведении России", подчеркивается в документе.

Дерипаска останется в санкционном списке

19 декабря 2018 года Минфин США объявил о снятии через 30 дней ограничений в отношении компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Все три российские компании пошли на "существенную реструктуризацию" и изменения в корпоративном управлении, а также согласились на "беспрецедентную прозрачность", считают в министерстве. При этом бизнесмен Олег Дерипаска останется в санкционном списке, его активы будут по-прежнему блокированы, подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

5 января Чак Шумер внес в Конгресс США резолюцию, направленную против решения американского министерства финансов. Чтобы сохранить санкции в отношении этих компаний в силе, документ должно поддержать большинство в обеих палатах Конгресса, а затем он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

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