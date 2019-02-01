 Европа обеспокоена возможным расторжением договора о РСМД | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.02.2019

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Мир

Европа обеспокоена возможным расторжением договора о РСМД

Главы МИД ряда стран Евросоюза предупредили о новой гонке вооружений в случае расторжения ДРСМД. По их словам, сильнее всех от этого пострадает Европа.

Главы МИД Евросоюза на саммите в Бухаресте

Саммит глав МИД Евросоюза в Бухаресте

Министры целого ряда стран Европейского Союза высказали обеспокоенность возможным расторжением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом они заявили на саммите в Бухаресте в пятницу, 1 февраля.

Так, глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает вероятной новую гонку вооружений, если США приостановят свое участие в договоре. "Вызывает недоумение то, что о разоружении договорились во время холодной войны, а сейчас Россия и США стоят на пороге гонки вооружений", - заявил Ассельборн.

Больше всех пострадает Европа?

По его словам, в случае такой гонки именно Европа может пострадать, так как окажется "разобщенной и ослабленной". Жан Ассельборн надеется, что в течение шести месяцев, предусмотренных на процедуру выхода из ДРСМД, Европе все же удастся побудить Вашингтон и Москву к диалогу.

Контекст

Андреа Томпсон в проекте "Немцова. Интервью" обвиняет Россию в нарушении ДРСМД, развязывании новой гонки вооружений и угрозе безопасности Европы и США. (28.01.2019)

Минобороны РФ продемонстрировало зарубежным дипломатам ракету 9М729, из-за которой США выходят из ДРСМД. Однако представители США и НАТО на просмотр ракеты не пришли. (23.01.2019)

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль также заявила, что с большой тревогой следит за развитием событий. Но добавила, что не стоит сужать рамки конфликта только до США и России. "Я думаю, все немного сложнее. Москва реагирует также на растущую угрозу со стороны Китая", - заявила Кнайсль.

МИД Венгрии обвинил Запад в лицемерии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил западные страны в лицемерии по отношении к России. Те, с одной стороны, критикуют Москву, но с другой - ведут "огромный" бизнес с фирмами из РФ, заявил Сийярто, приведя в пример проект "Северный поток - 2" с участием России и Германии. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил "полное понимание" действиям США, поскольку, по его словам, "Россия не придерживается условий договора" о РСМД.

США могут объявить о приостановке своего участия в ДРСМД уже 2 февраля. В Вашингтоне считают, что Москва нарушила условия договора после разработки новой крылатой ракеты 9М729.

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    Автор: Григорий Аросев


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