Европа не спешит замолвить слово об Иване Сафронове

Российского журналиста Ивана Сафронова ФСБ России обвинила в работе на разведку Чехии. В Праге и Брюсселе ЕС сообщения не комментируют. DW с подробностями.
Второй день развивается скандал вокруг задержания 7 июля в Москве российского журналиста Ивана Сафронова. Сафронов, работавший на газеты "Коммерсант" и "Ведомости", столкнулся с обвинениями в тяжком преступлении - государственной измене. В ФСБ России уверены в том, что журналист, недавно перешедший на работу в "Роскосмос", "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации" - цитата по сообщению "Интерфакса". По сведениям адвокатов Сафронова, речь идет о разведке Чешской республики, которая, если верить российским контрразведчикам, завербовала журналиста в 2012 году. А эпизод передачи секретных сведений относится якобы к 2017 году.
На Западе арест Ивана Сафронова практически не комментируют. Если не считать твита пресс-секретаря посольства США в России Ребекки Росс, никаких официальных заявлений сделано не было. На запрос DW представитель Еврокомиссии ответил, что в Брюсселе "знают об этом деле, но в настоящий момент Евросоюз не комментирует его". В НАТО на запрос DW заявили, что "не будут обсуждать обвинения, выдвинутые российскими спецслужбами".
У Праги свои причины молчать о деле Сафронова, рассуждают обозреватели
Также воздерживаются от комментариев и власти Чехии. "Официальной реакции пока нет никакой. Министр внутренних дел сказал, что комментировать не будет, как и другие представители правительства. В МИДе судорожно пытаются понять, знал ли кто-нибудь Ивана Сафронова вообще, - например, если он ходил на приемы в чешское посольство", - сказал в интервью DW чешский журналист Ондра Соукуп, обозреватель крупнейшего делового издания "Гошподарски Новины" (Hospodářské noviny). Сказать о реакции в Чехии "почти нечего", заметил в разговоре с DW чешский колумнист российского происхождения Александр Митрофанов.
Пока известно слишком мало, чтобы делать какие-либо выводы, заметил Соукуп. "Если и были какие-то контакты (Сафронова с разведкой Чехии - Ред.), то никто об этом сейчас не скажет, и никто об этом ничего не знает", - добавил Митрофанов. "Официальные лица в Чехии сейчас стараются не усугублять ситуацию", - сказал в интервью DW британский знаток российских спецслужб Марк Галеотти, до недавнего времени работавший в Институте международных отношений в Праге.
Он напомнил, что в последнее время между Чехией и Россией наблюдается резкое ухудшение отношений. "Был случай с демонтажом памятника русскому маршалу (Ивану Коневу - Ред.), были довольно странные подозрения, что русские планировали убийство мэра Праги и еще двух политиков. Это оказалось выдумкой, но два российских дипломата тем не менее были высланы из Чехии".
"Подозрение, что чехов сделали козлом отпущения"
Опрошенные DW наблюдатели скорее склонны подозревать, что в истории преследования Ивана Сафронова Чехия была выбрана в качестве удобной мишени. Галеотти обратил внимание на обвинения ФСБ, согласно которым в 2017 году Сафронов якобы передал секретную информацию чешским спецслужбам. "Но примечательно, что при этом не был выслан ни один чешский дипломат, чешского посла не вызвали в российский МИД, не было обычных дипломатических процессов, происходящих в таких случаях. И это с большой долей вероятности указывает на то, что просто было найдено подходящее оправдание", - заметил британский эксперт. Он считает, что история Сафронова "вообще не про Чехию, иначе мы бы увидели куда большую активность российского МИДа".
Обвинения в адрес Сафронова "звучат странно", а на фоне испорченных отношений между Москвой и Прагой "закрадывается подозрение, что чехов сделали козлом отпущения за демонтированный памятник маршалу Коневу", - предположил Александр Митрофанов. Склонен рассматривать дело Сафронова в контексте напряженных российско-чешских отношений и Ондра Соукуп: "Безусловно, такие мысли есть. Обе стороны находятся в тупике, когда ни одна сторона не хочет идти навстречу друг другу".
Чешский журналист называет естественной мысль, что "если Иван Сафронов действительно невиновен, а преследование является местью за его журналистскую деятельность, то можно предположить, что нужно было кого-то обвинить, мол, все равно чехи нам делают гадости, давайте назовем их. Но это - только спекуляции".
Марк Галеотти: "Подозреваю, что Иванов Сафроновыхбудет больше"
Никаких доказательств вины Сафронова следствие суду не предоставило, заявил один из адвокатов Сафронова Иван Павлов. Защита обжаловала решение о двухмесячном аресте журналиста. Несмотря на то, что в Кремле отрицают связь уголовного преследования с журналистской деятельностью Ивана, Марк Галеотти уверен, что это преследование - "часть более широкого давления на СМИ и на оппозиционно настроенных культурных деятелей в России".
Британский профессор и историк, изучающий работу спецслужб в России, обратил внимание на то, что ФСБ играет ведущую роль в преследовании Сафронова, который, по его словам, является одним из самых уважаемых журналистов, писавших о российском ВПК. "Я думаю, что именно тот факт, что Сафронов так хорошо работал, и раздражало органы безопасности". Арест российского журналиста Галеотти называет сигналом его коллегам, что "если вы копнете слишком глубоко, то вас ждут неприятности" и считает, что "к сожалению, это только начало тренда": "Буду рад ошибаться, но подозреваю, что в ближайшее время будет еще много Иванов Сафроновых".
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