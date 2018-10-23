 Европарламент проголосовал за запрет упаковки из пластика | Новости из Германии о Европе | DW | 24.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Европарламент проголосовал за запрет упаковки из пластика

Решение о запрете одноразовых изделий из пластика принято парламентом ЕС в рамках борьбы с загрязнением мирового океана.

Пластиковый мусор в океане

Пластиковый мусор в океане

Европарламент, в рамках борьбы с загрязнением мирового океана, проголосовал за запрет изделий одноразового использования из пластика - одноразовой посуды, соломинок для питья, тонких пластиковых пакетов и других. Соответствующее предложение Еврокомиссии в среду, 24 октября, было принято в первом чтении подавляющим большинством депутатов парламента в Страсбурге.

Контекст

Пластик загрязняет не только окружающую среду, но и питьевую воду по всему миру. Согласно недавнему исследованию, эта опасность становится все более серьезной для человечества. (11.09.2017)

Более двух лет минуло с тех пор, как два немецких острова в Северном море решили отказаться от использования предметов из пластмассы. DW узнала, удалось ли им это. (03.05.2018)

Согласно планам, целый ряд одноразовых продуктов, альтернативы для которых уже существуют, должны быть полностью запрещены в ЕС с 2021 года. Пластиковые бутылки предполагается собирать отдельно. При этом к концу 2025 года 90 процентов одноразовых пластиковых бутылок должны подлежать переработке.

Министры охраны окружающей среды стран ЕС намерены еще до конца текущего года согласовать единую линию в данном вопросе, сообщает агентство AFP со ссылкой на одного из дипломатов в Брюсселе. После этого планируется начать переговоры между представителями Европарламента, стран-членов ЕС и Еврокомиссии. Окончательно новые предписания будут приняты совместно Европарламентом и странами ЕС.

По данным Европарламента, на долю пластика приходится три четверти всего мусора в мировом океане. В ЕС одноразовые изделия из пластика составляют примерно половину объема мусора на пляжах.

Смотрите также:

  • Найти альтернативу пластику

    Как отказаться от пластика в быту

    Найти альтернативу пластику

    Пластиковый мусор - бич нашего времени. Он захламил и сушу, и мировой океан. Все это заставляет людей искать альтернативы пластику. Многие компании постепенно выводят из обращения изделия из него. В планах Европейского союза - запрет пластиковых одноразовых тарелок, вилок, ножей, соломинок для напитков. Подборка DW – о том, какую лепту в решение глобальной проблемы может внести каждый из нас.

  • Для тех, кому лень готовить

    Как отказаться от пластика в быту

    Для тех, кому лень готовить

    Услуга "еда навынос" появилась в 1970-х годы в США и быстро обрела популярность во всем мире. Как это удобно: зашел после работы в закусочную быстрого питания, купил горячее блюдо в герметичной пластиковой упаковке и дома, уютно устроившись перед телевизором, насладился его вкусом и ароматом. Или заказал еду на дом. Совет DW: если вам лень готовить, лучше сходите с друзьями в кафе.

  • Для любителей спорта

    Как отказаться от пластика в быту

    Беда спортивной одежды

    Один из источников загрязнения мирового океана - стирка. Микроскопические частицы пластика, выделяемые во время нее, попадают через канализационные трубы в экосистему. Серьезный загрязнитель окружающей среды – спортивная одежда, которую, как правило, делают из полиэстера, нейлона, других искусственных тканей. Совет DW: покупайте одежду из экологичных натуральных материалов.

  • Для экологичной стирки

    Как отказаться от пластика в быту

    Экологичная стирка

    Есть и альтернатива. Для стирки вещей из нежных тканей часто используется специальный мешок. Одна берлинская фирма разработала мешок, не только предохраняющий такую одежду от повреждений, но и отфильтровывающий частицы пластика из синтетических тканей. Как утверждает производитель, они остаются в мешке, и после стирки их можно утилизировать. Совет DW: присмотритесь к подобного рода изделиям!

  • Для чистки зубов

    Как отказаться от пластика в быту

    Правильная зубная щетка

    Зубная щетка - кладезь микробов и бактерий. Стоматологи рекомендуют каждые три месяца ее менять. Так-то оно так, но следуя этому совету, мы вносим существенный вклад в общий объем пластикового мусора, ведь зубные щетки обычно делают из пластмассы. Совет DW: при покупке зубной щетки отдавайте предпочтение изделиям с деревянным или бамбуковым корпусом и натуральной щетиной.

  • Для чистки ушных раковин

    Как отказаться от пластика в быту

    Для чистки ушных раковин

    Срок службы ватных палочек с пластмассовым стержнем, используемых для чистки ушных раковин, значительно короче, чем у зубных щеток: они предназначены для одноразового использования. Надо ли говорить о том, что такая продукция только увеличивает объем пластикового мусора на Земле. Совет DW: замените пластиковые палочки на бумажные или бамбуковые.

  • При выборе косметики

    Как отказаться от пластика в быту

    Выбирая косметику

    Микрочастицы пластика содержатся во многих средствах по уходу за лицом и телом - кремах, шампунях, зубных пастах, гелях для душа. Вместе с водопроводной водой они попадают в реки, моря и океаны, где от отравляют рыб и животных. Совет DW: при выборе косметики обращайте внимание на ее состав и следите, чтобы в него не входили полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТФ).

  • Еще одна причина отказаться от автомобиля

    Как отказаться от пластика в быту

    Еще одна причина отказаться от автомобиля

    Ни один автомобиль не может обойтись без покрышек. Это знает каждый. Но не все задумываются о том, как загрязняет экологию токсичная резина. В Германии, например, где автомобилестроение занимает одно из ведущих мест в экономике, изношенные автошины - главный источник микропластика. В ФРГ на свалку отправляют около 120 тысяч автопокрышек в год. Совет DW: больше ходите пешком!

  • Альтернатива пластиковой посуде

    Как отказаться от пластика в быту

    Альтернатива пластиковой посуде

    Одноразовая пластиковая посуда широко используется и на семейных пикниках, и на массовых праздниках. Понятно, что в целях безопасности стеклянная посуда, скажем, на рок-фестивалях запрещена. Но альтернативу пластику найти можно. Совет DW: покупайте посуду из прессованного картона или используйте деревянную. И хотя бы во время домашних выездов на природу используйте не одноразовую.

  • Эксперимент с форматом кофе с собой

    Как отказаться от пластика в быту

    Эксперимент с форматом "кофе с собой"

    В Германии постепенно выводят из обращения пластиковые стаканчики, заменяя их на плотные бумажные. В некоторых кофейнях в качестве теста даже предлагают "кофе с собой" в керамических чашках многократного использования за минимальный залог. Тем не менее, немцы, по данным защитников природы, пока еще каждый час покупают около 320 тысяч пластиковых стаканчиков с кофе.

  • Съедобные шарики вместо пластиковой бутылки

    Как отказаться от пластика в быту

    Съедобные шарики вместо пластиковой бутылки

    Принципиально новая альтернатива пластиковым бутылкам для воды – разработанная в Лондоне емкость в виде съедобной разлагаемой шарообразной капсулы. Внешняя мембрана био-упаковки Ooho сделана из экстракта морских водорослей. Ее создатели надеются, что благодаря появлению на рынке этого продукта объем загрязнения окружающей среды заметно снизится.

    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


Смотреть видео 25:45
Now live
25:45 мин

Трубочка для коктейля, или Самое лучшее оружие в борьбе с пластиковым мусором? - "Европа в фокусе" (23.07.2018)

Контекст

Как отказаться от пластика в быту

Вы хотите жить, по возможности не нанося вред природе? Для начала попробуйте отказаться от изделий из пластика. DW советует, чем их заменить. (23.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Трубочка для коктейля, или Самое лучшее оружие в борьбе с пластиковым мусором? - "Европа в фокусе" (23.07.2018)  

Супермаркеты без пластика: как в Европе меняют подходы к упаковке  

Как Европа отказывается от пластика  

Также по теме

Plastikmüll am Meer

Жизнь без пластика: это реально! 03.05.2018

Более двух лет минуло с тех пор, как два немецких острова в Северном море решили отказаться от использования предметов из пластмассы. DW узнала, удалось ли им это.

Plastik - Strohhalme

Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых пластиковых изделий 28.05.2018

Предложения Брюсселя касаются одноразовых столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков и ватных палочек. Их запрет позволит значительно сократить наносимый окружающей среде ущерб.

Russland Mülldeponie bei Sankt Petersburg

Переработка мусора и экология: советские мифы, которые живы и сегодня 06.07.2018

В СССР в магазин ходили с экологичной авоськой, а макулатуру собирали даже школьники. Но факты разрушают миф, что в советское время природу охраняли лучше, чем сегодня.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Болтон назвал угрозой российские ракеты в Европе  

Дарья Навальная: Хотела бы избежать сравнений с дочерью Пескова  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно