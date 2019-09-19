 Европарламент призвал РФ не обелять преступления советского режима | Новости из Германии о Европе | DW | 19.09.2019

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Европа

Европарламент призвал РФ не обелять преступления советского режима

Европарламент осуждает Москву за сокрытие фактов совершенных советским режимом преступлений и предлагает отмечать 25 мая Международный день героев борьбы с тоталитаризмом.

Мероприятия в Москве по случаю 60-летия со дня смерти Сталина

Мероприятия в Москве по случаю 60-летия со дня смерти Сталина, март 2013 года

Европарламент одобрил резолюцию, которая осуждает "сталинизм, нацизм и другие тоталитарные и авторитарные режимы" и призывет Россию не обелять преступления, совершенные советским режимом. На заседании в Страсбурге в четверг, 19 сентября, документ поддержали 535 депутата, 66 проголосовали "Против", еще 52 воздержались. Парламентарии выражают обеспокоенность в связи с "усилиями нынешнего российского руководства по сокрытию фактов преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом". Эту тенденцию Европарламент считает "опасным компонентом информационной войны, которая ведется против демократической Европы".

Контекст

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В резолюции, принятой по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны, парламентарии также осуждают экстремистские и ксенофобские политические силы и организации в Европе. Они "искажают исторические факты и используют символику и риторику характерной для тоталитаризма пропаганды", отмечают евродепутаты. Они призывает страны ЕС "к эффективному запрету неофашистских и неонацистских групп и других объединений, которые возвеличивают нацизм, фашизм или другие формы тоталитаризма".

Международный день борьбы с тоталитаризмом

Европарламент призывает страны-члены ЕС содействовать распространению в рамках образовательной программы знаний о "нашей общей европейской истории", в особенности для молодого поколения. В частности, в программы и учебники всех школ в ЕС должны быть включены описания и анализ последствий тоталитарных режимов, отмечается в резолюции.

Резолюция также предлагает отмечать 25 мая Международный день героев борьбы с тоталитаризмом. В этот день в 1948 году был убит Витольд Пилецкий, который добровольно прошел через концлагерь Освенцим, где создал подпольную организацию. Его отчеты стали первыми свидетельскими показаниями о том, что происходило в лагере. Пилецкий также собирал материал о преступлениях коммунистов в Польше, после чего оказался в руках польских спецслужб и был приговорен к смертной казни.

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