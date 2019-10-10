Европарламент призвал дать отпор фейкам из России

В резолюции, принятой 10 октября, Европарламент обратил внимание на "чрезвычайно опасную природу российской пропаганды" и призвал Еврокомиссию разработать "эффективную стратегию оперативного и надежного противодействия российской дезинформации". Кроме того, евродепутаты считают необходимым создать международные правовые рамки для надежного противостояния гибридным угрозам, включая кибератаки и дезинформацию.

За резолюцию проголосовали 469 евродепутатов, против были 143, воздержались 47 парламентариев.

В прицеле российской пропаганды не только ЕС

В Европарламенте обеспокоены попытками оказать влияние на ход и исход выборов не только в странах Евросоюза, но и в соседних с ним. Балканские страны, а также участницы программы "Восточное партнерство", в частности, Грузия и Украина, отмечается в резолюции, также становятся объектами подрыва "нормативных основ, принципов европейской демократии и суверенитета".

В студии RT

Таким странам, считает Европарламент, ЕС должен оказать помощь, причем, конкретную. Среди предложенных в резолюции мер - поддержка независимых средств массовой информации в балканских странах и государствах "Восточного партнерства".

После выборов в Европарламент в мае этого года, Еврокомиссия заявила о попытках повлиять на них с помощью фейков, распространяемых из России, привела конкретные примеры, но уточнила, что пока говорить о спланированной российской кампании дезинформации нельзя.

Кто ведет агитацию в социальных сетях?

Вот и еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, выступая на дебатах в Европарламенте 17 сентября, заявил, что не имеет доказательств "крупномасштабных скоординированных дезинформационных атак". "Но это не означает, к сожалению, что эти выборы (в Европарламент. - Ред.) были свободной от дезинформации зоной", - добавил он и привел пример из Германии, где в пользу только одной партии пришлось 86 процентов всей политической агитации в Facebook.

Джулиан Кинг

При этом, по словам еврокомиссара, значительную часть этой агитации генерировали порядка 80 тысяч подозрительных аккаунтов, имена и фамилии владельцев которых состояли только из двух букв. "Широкомасштабная автоматизированная пропаганда и дезинформация, к сожалению, - факт нашей современной политической жизни", - подытожил Кинг. Партию он называть не стал, но речь очевидно шла о правопопулистской "Альтернативе для Германии", которой явно симпатизирует Кремль.

Россия - не единственный источник фейков

В принятой Европарламентом резолюции Россию в очередной раз назвали "основным источником" дезинформации в Европе, но добавили, что "подрывное вмешательство" в общественно-политическую жизнь стран ЕС совершают не только российские государственные и негосударственные организации.

Выступая в дебатах, шведский депутат Томас Тобе, представляющий Европейскую народную партию, заявил, что Россия с помощью государственных СМИ и фабрик троллей ведет против Европы "информационную войну низкой интенсивности". "Но мы знаем, - добавил он, - что и другие тоталитарные государства, такие как Китай, Иран и Северная Корея предпринимают попытки ослабить наши демократические институты".

Представитель "зеленых" Райнхард Бютикофер из Германии (Reinhard Bütikofer) призвал своих коллег расширить кругозор. По его словам, хотя попытки вмешательства из России уже доказаны, подобное пытаются делать и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и "тоталитарное руководство Китая", и "реакционные круги в США".

По мнению француза Паскаля Дюрана из фракции "Обновить Европу", деньги, выделяемые Евросоюзом на борьбу с дезинформацией, мизерны по сравнению с суммами, которые тратят другие страны на подрывную деятельность в ЕС. По его оценкам одна только Россия выделила порядка миллиарда евро на пропагандистские кампании и поддержку "правильных", с ее точки зрения, партий в ЕС, в частности, во Франции и Италии. Рабочая же группа по стратегическим коммуникациям (StratCom), созданная в ЕС для противодействия пропаганде, имеет бюджет всего в три миллиона евро в год, добавил он.

Но выступали и евродепутаты, обвинявшие в распространении дезинформации саму Еврокомиссию. Так, немецкая депутат из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" Кристине Андерсон (Christine Anderson) заявила, что "Еврокомиссия считает себя вправе бороться с фейковыми новостями, но именно она и является штаб-квартирой всех площадок, производящих фейковые новости". Фейковыми новостями она, в частности, назвала брошюру Еврокомиссии, содержащую информацию о том, что дал ЕС жителям входящих в него стран.

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