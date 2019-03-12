 Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 19.04.2019

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Европа

Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны ЕС

Будущий совместный оборонный фонд ЕС призван содействовать развитию новых систем вооружений. Евродепутаты рекомендуют выделить на эти цели 13 млрд евро.

Зал заседаний Европарламента в Страсбурге (фото из архива)

Европарламент в четверг, 18 апреля, одобрил создание совместного фонда обороны. Соответствующую инициативу поддержали 328 депутатов, 231 парламентарий выступил против, еще 19 воздержались. Будущий фонд должен привлечь инновации в оборонную промышленность, в частности содействовать развитию новых систем вооружений.

Депутаты рекомендуют выделить на эти цели 13 млрд евро. Окончательная сумма будет обсуждаться во время переговоров о долгосрочном бюджете Евросоюза на 2021 - 2027 годы.

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В числе критиков инициативы - члены Социал-демократической партии Германии Мартина Вернер (Martina Werner) и Арне Лиц (Arne Lietz). По мнению Вернер, более разумным шагом станет постепенная интеграция национальных оборонных систем в объединение на уровне Европейского Союза. Субсидирование оборонной промышленности евродепутат назвала "неверным путем". В свою очередь, Лиц подчеркнул, что появление подобного фонда означает "подарки для оборонной промышленности" и при этом не позволит экономить.

Меркель и лидер ХДС поддержали проект создания европейского авианосца

В марте председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, что Германия и Франция ведут совместную работу над проектом боевого самолета, а остальные страны "приглашаются к участию". Следующий шаг - создание совместного авианосца - подчеркнет глобальную роль Евросоюза в вопросах безопасности и мира, подчеркнула председатель ХДС. Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала проект совместного создания европейского авианосца.
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