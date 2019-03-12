Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны ЕС

Европарламент в четверг, 18 апреля, одобрил создание совместного фонда обороны. Соответствующую инициативу поддержали 328 депутатов, 231 парламентарий выступил против, еще 19 воздержались. Будущий фонд должен привлечь инновации в оборонную промышленность, в частности содействовать развитию новых систем вооружений.

Депутаты рекомендуют выделить на эти цели 13 млрд евро. Окончательная сумма будет обсуждаться во время переговоров о долгосрочном бюджете Евросоюза на 2021 - 2027 годы.

В числе критиков инициативы - члены Социал-демократической партии Германии Мартина Вернер (Martina Werner) и Арне Лиц (Arne Lietz). По мнению Вернер, более разумным шагом станет постепенная интеграция национальных оборонных систем в объединение на уровне Европейского Союза. Субсидирование оборонной промышленности евродепутат назвала "неверным путем". В свою очередь, Лиц подчеркнул, что появление подобного фонда означает "подарки для оборонной промышленности" и при этом не позволит экономить.

Меркель и лидер ХДС поддержали проект создания европейского авианосца

В марте председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила, что Германия и Франция ведут совместную работу над проектом боевого самолета, а остальные страны "приглашаются к участию". Следующий шаг - создание совместного авианосца - подчеркнет глобальную роль Евросоюза в вопросах безопасности и мира, подчеркнула председатель ХДС. Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала проект совместного создания европейского авианосца.

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