Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время

Европарламент во вторник, 26 марта, проголосовал за отмену ежегодного перехода на зимнее и летнее время в 2021 году. В поддержку решения выступили в Страсбурге 410 депутатов, против - 192, еще 51 воздержался.

Изначально Еврокомиссия предполагала, что постановление вступит в силу уже в этом году - согласно опросам, на этом настаивало большинство граждан Евросоюза. Тем не менее, в декабре 2018 года власти стран - членов ЕС дали понять, что им необходим более длительный срок на подготовку, чтобы избежать путаницы с "различными часовыми поясами в Европе".

Странам ЕС предстоит согласовать решения

В соответствии с утвержденным графиком страны-члены ЕС должны сообщить Еврокомиссии до апреля 2020 года, какого времени - летнего или зимнего - они в долгосрочной перспективе будут придерживаться на своей территории. В марте 2021 года часовые стрелки в последний раз переведут на 60 минут вперед - в соответствии с летним распорядком. Чтобы избежать разнобоя, государства должны будут использовать предстоящий временной промежуток, чтобы согласовать свое решение с соседними странами и выработать единый консенсус.

Между тем постановление Европарламента уже подвергло критике Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). Его гендиректор Йоахим Ланг (Joachim Lang) заявил, что необходимо избежать ситуации, при которой из-за решений отдельных стран возникнет "лоскутное одеяло временных зон". По его словам, подобный подход может привести к "существенным рискам для сетевых экономических процессов" на европейском континенте.

Три часовых пояса в Европейском Союзе

В настоящее время на территории ЕС существуют три часовых пояса: в Ирландии, Великобритании и Португалии действует гринвичское время, в Германии и еще 16 странах Евросоюза - опережающее его на час среднеевропейское время, в восьми государствах ЕС, в том числе, Финляндии и странах Балтии, - восточноевропейское время (на два часа раньше гринвичского).

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время, стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября - на час назад. При этом европейские страны начали переход на летнее время гораздо раньше. Так в ФРГ стали переводить стрелки часов в 1980 году с целью экономии энергии. "Стандартным" временем, действовавшим до решения о переводе стрелок часов, является зимнее.

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