 Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2019

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Европа

Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время

В последний раз стрелки часов в Евросоюзе переведут в марте 2021 года, решили в Страсбурге.

Мужчина переводит стрелки часов

Европарламент во вторник, 26 марта, проголосовал за отмену ежегодного перехода на зимнее и летнее время в 2021 году.  В поддержку решения выступили в Страсбурге 410 депутатов, против - 192, еще 51 воздержался.

Изначально Еврокомиссия предполагала, что постановление вступит в силу уже в этом году - согласно опросам, на этом настаивало большинство граждан Евросоюза. Тем не менее, в декабре 2018 года власти стран - членов ЕС дали понять, что им необходим более длительный срок на подготовку, чтобы избежать путаницы с "различными часовыми поясами в Европе".

Странам ЕС предстоит согласовать решения 

В соответствии с утвержденным графиком страны-члены ЕС должны сообщить Еврокомиссии до апреля 2020 года, какого времени - летнего или зимнего - они в долгосрочной перспективе будут придерживаться на своей территории. В марте 2021 года часовые стрелки в последний раз переведут на 60 минут вперед - в соответствии с летним распорядком. Чтобы избежать разнобоя, государства должны будут использовать предстоящий временной промежуток, чтобы согласовать свое решение с соседними странами и выработать единый консенсус.

Контекст

В Европе заканчивается онлайн-голосование, которое должно решить, какое именно время предпочитают жители ЕС: зимнее или летнее. (16.08.2018)

В марте 2019 года все страны-члены ЕС еще раз перейдут на летнее время, а в следующем октябре перевод часов в европейских странах могут отменить. (28.10.2018)

Разница между московским и среднеевропейским временем сократилась в связи с отказом России переходить на летнее время. (29.03.2015)

Между тем постановление Европарламента уже подвергло критике Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI). Его гендиректор Йоахим Ланг (Joachim Lang)  заявил, что необходимо избежать ситуации, при которой из-за решений отдельных стран возникнет "лоскутное одеяло временных зон". По его словам, подобный подход может привести к "существенным рискам для сетевых экономических процессов" на европейском континенте.

Три часовых пояса в Европейском Союзе

В настоящее время на территории ЕС существуют три часовых пояса: в Ирландии, Великобритании и Португалии действует гринвичское время, в Германии и еще 16 странах Евросоюза - опережающее его на час среднеевропейское время, в восьми государствах ЕС, в том числе, Финляндии и странах Балтии, - восточноевропейское время (на два часа раньше гринвичского).

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время, стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября - на час назад. При этом европейские страны начали переход на летнее время гораздо раньше. Так в ФРГ стали переводить стрелки часов в 1980 году с целью экономии энергии. "Стандартным" временем, действовавшим до решения о переводе стрелок часов, является зимнее.

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    Автор: Кейт Мюзер, Элла Володина


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