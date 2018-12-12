Европарламент одобрил договор о свободной торговле с Японией

Европейский парламент в среду, 12 декабря, одобрил Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Японией, оно вступит в силу 1 февраля 2019 года. Японский парламент уже ранее ратифицировал этот документ, который был подписан лидерами Японии и ЕС в июле этого года.

Договор, готовившийся с 2013 года, призван упразднить практически все таможенные пошлины и прочие торговые барьеры для повышения темпов экономического роста и создания новых рабочих мест. Так, он отменяет для европейских производителей продовольственных товаров таможенные пошлины на ввоз в Японию переработанной свинины, а также определенных сортов сыра и вина. В Евросоюзе отмечают, что это сулит огромную выгоду европейским фермерам.

Японская сторона в свою очередь заинтересована прежде всего в снижении пошлин на промышленные товары, в особенности автомобили. В настоящий момент японские легковые автомобили облагаются в ЕС пошлинами в размере 10 процентов, а грузовые - от 10 до 22 процентов.

На долю Евросоюза и Японии приходится более трети мирового ВВП. Брюссель ожидает существенного роста экспорта, поскольку вступление договора в силу позволит экспортерам ЕС ежегодно экономить около 1 млрд евро. Договор с Токио - наиболее масштабное из соглашений о свободной торговле, заключенных на настоящий момент Европейским Союзом.

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Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене

Цветущая Япония между Кельном и Дюссельдорфом Японский сад в Леверкузене Автор: Максим Нелюбин

