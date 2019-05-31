 Европарламент лишил предварительной аккредитации всех испанских депутатов | Новости из Германии о Европе | DW | 01.06.2019

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Европа

Европарламент лишил предварительной аккредитации всех испанских депутатов

Причиной отзыва аккредитации Европарламента у новоизбранных депутатов от Испании может быть неясный статус бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина, сообщает агентство AFP.

Бывший глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон (фото из архива)

Бывший глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон (фото из архива)

Европейский парламент лишил предварительной аккредитации всех новоизбранных депутатов от Испании. Это может быть связано с неясностью статуса экс-главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина, прошедших в Европарламент по спискам союза "Свободные за Европу".  Об этом сообщает в пятницу, 31 мая, агентство AFP, ссылаясь на информированные источники.

По данным адвоката Пучдемона Симона Бекаерта, в среду обоих каталонских политиков не пропустили в здание Европарламента, им было отказано в получении предварительной аккредитации под предлогом того, что Брюссель еще не располагает официальным списком испанских депутатов, получивших мандаты.

Аккредитацию в Европарламенте получили все испанские депутаты, кроме Пучдемона и Комина

Контекст

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При этом остальные парламентарии из Испании уже получили аккредитацию в Европарламенте, подчеркивает Бекаерт, называя подобное решение "произвольным и дискриминирующим".

В итоге председатель Европарламента Антонио Таяни отменил аккредитацию для всех испанских депутатов по причине того, что официальные результаты выборов Европарламента в Испании еще не были опубликованы.

В обращении к трем прочим испанским партиям, которые направили своих представителей в Брюссель, Таяни указал, что никоим образом не хочет вмешиваться в национальный избирательный процесс.

В Испании выдан ордер на арест Пучдемона

В настоящее время бывший глава Каталонии Пучдемон живет в Бельгии, поскольку в Испании на него выдан ордер на арест за организацию мятежа. После спорного референдума в октябре 2017 года политик провозгласил независимость испанской провинции от Мадрида.

По испанскому законодательству депутаты Европарламента перед началом действия мандата должны принести клятву на конституции страны в Мадриде. В таком случае Пучдемону грозят задержание и судебный процесс.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


Смотреть видео 01:53

Будет ли экстрадирован Карлес Пучдемон в Испанию?

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Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW.  

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Статья из "Википедии" о союзе политических сил "Свободные за Европу"

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