 Еврокомиссия требует улучшить защиту еврейских учреждений | Новости из Германии о Европе | DW | 11.10.2019

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Европа

Еврокомиссия требует улучшить защиту еврейских учреждений

В ряде стран ЕС есть необходимость в обеспечении большей безопасности еврейских учреждений, считает уполномоченная Еврокомисии по антисемитизму Катарина фон Шнурбайн.

Траур по погибшим в теракте в Галле

Траур по погибшим в теракте в Галле

После теракта в немецком городе Галле Европейская комиссия обратилась ко всем государствам-членам ЕС с письменным призывом обеспечить достаточную защиту еврейским учреждениям. "В ряде государств в этом отношении необходимы улучшения", - заявила уполномоченная Еврокомисии по вопросам антисемитизма Катарина фон Шнурбайн (Katharina von Schnurbein) в интервью изданиям медиаконцерна Funke, предназначенному к публикации в пятницу, 11 октября.

По словам фон Шнурбайн, за обеспечение безопасности еврейских общин ответственность несет каждое отдельное государство. "Эту задачу мы должны решать во всей Европе", - заявила чиновница, указав при этом, что странам-членам Евросоюза необходимо также участвовать в финансировании мер обеспечения безопасности синагог. 

Безопасность евреев в ЕС

В конце 2018 года страны-члены ЕС обязались обеспечивать безопасность еврейских учреждений. Теперь же, отмечает фон Шнурбайн, необходимо поставить себе цель до конца 2020 года выработать в каждом государстве Евросоюза стратегию против антисемитизма. Она должна включать в себя как концепцию обеспечения безопасности, так, к примеру, и подготовку учителей и преподавание предметов, посвященных еврейской жизни.

По данным Агентства Европейского Союза по основным правам (АОП), 38 процентов евреев, живущих в Европе, за последние пять лет задумывались о необходимости покинуть ЕС из соображений безопасности.

Теракт у синагоги в Галле

В городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт, в среду, 9 октября, неонацист застрелил у синагоги двух человек - проходившую мимо женщину и мужчину в кебабной, находившейся неподалеку от синагоги. 

Сообщения о стрельбе поступили в полицию вскоре после полудня. Сначала мужчина, который был впоследствии идентифицирован как 27-летний немец Штефан Б. (Stephan B.), пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю важнейшего для иудеев праздника - Йом Кипура - находились порядка 70-80 человек. По словам председателя еврейской общины города Галле Макса Привороцкого (Max Privorozki), он видел через камеру наблюдения нападавшего, который неоднократно стрелял в дверь синагоги и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард. Однако дверь была заперта, и он не смог прорваться внутрь.

После этого преступник застрелил на улице случайную прохожую, а затем мужчину, находившегося в кебабной неподалеку, и скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время появились сообщения о стрельбе в городе Ландсберг, что в 15 километрах восточнее Галле. Там преступник угнал автомобиль, ранив одного мужчину, который, также как и еще один раненый, был доставлен в больницу. В машине Штефана Б. после его задержания, помимо самодельного оружия, было найдено четыре килограмма взрывчатки.

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    Автор: Дарья Брянцева


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