Еврокомиссия советует начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии в ЕС

Албания и Республика Северная Македония готовы к началу переговоров об их вступлении в Европейский Союз. К такому выводу пришла Европейская комиссия, которая в среду, 29 мая, обнародовала свою ежегодную оценку хода демократических реформ в государствах Западных Балкан и Турции.



Как сообщается в пресс-релизе Комиссии ЕС, со времени принятия "Стратегии Еврокомиссии для стран Западных Балкан"в 2018 году Албания и Северная Македония "существенно продвинулись по пути прогресса и показали приверженность европейской перспективе", хотя уровень проведения реформ в них различен.

Решение о начале переговоров будет принято на саммите ЕС в июне

Албания и Северная Македония "осуществили реформы, особенно в областях, единогласно указанных им Европейским Советом в июне 2018 года", заявил 29 мая комиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан, выступая перед комитетом Европарламента по внешней политике. На этом основании Еврокомиссия рекомендует начать с обоими странами переговоры об их вступлении в ЕС.

Ожидается, что лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эту рекомендацию Еврокомиссии на июньском саммите в Брюсселе, после чего будет решено начать официальные переговоры со Скопье и Тираной.

Балканские государства на пути к членству в ЕС

Путь к вступлению Республики Северная Македония в Евросоюз открылся после того, как она уладила разногласия с Грецией, согласившись на переименование своего государства, называвшегося ранее Македонией.

Два других балканских государства - Сербия и Черногория - тоже стремятся к членству в ЕС. Однако, оценивая их перспективы, Йоханнес Хан отметил, что им "срочно" необходимо приложить больше усилий для защиты верховенства закона.

Не все страны ЕС хотят его расширения



Не все государства Евросоюза выступают за его расширение. Особенно критично настроена Франция. По словам президента страны Эмманюэля Макрона, Евросоюзу следует сначала сосредоточиться на "глубинном совершенствовании" своего нынешнего состава, прежде чем думать о приеме новых членов.

В апреле 2019 года премьер-министр Албании Эди Рама в интервью агентству AFP заявил, что задержка переговоров о вступлении страны в ЕС приводит к новому росту напряженности в регионе.

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