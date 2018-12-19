Еврокомиссия рекомендовала начать штрафную процедуру против Италии

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала начать штрафную процедуру против Италии из-за нарушения этой страной критериев европейского пакта стабильности. В связи с дальнейшим ухудшением бюджетной ситуации в Италии ЕК считает оправданным начать штрафную процедуру против этой страны, говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном в среду, 5 июня.

У стран ЕС теперь есть две недели, чтобы изучить претензии ЕК. Если министры финансов государств Евросоюза придут к аналогичному выводу, то Еврокомиссия может запустить штрафную процедуру против Италии. Италии в этом случае будет предъявлен ряд требований по снижению госдолга. Если Рим проигнорирует их, то на Италию может быть наложен многомиллиардный штраф в размере до 0,2 процента ВВП. Такое наказание до сих пор не налагалось ни на одно европейское государство.

Объем госдолга продолжает расти

Финансовая ситуация в Италии в минувшем году была проблематичной в двух сферах, но вместо того, чтобы снизить объем госдолга, этот долг только вырос со 131 до 132 процентов, Рим также не выполнил бюджетных рекомендаций партнеров по еврозоне, констатировал комиссар ЕС по экономике Пьер Московиси.

Он отметил, что в 2020 году дефицит госбюджета в Италии составит, по прогнозам, 3,5 процента от объема ВВП, что на полпроцента выше допустимого, а сам госдолг вырастет до 135,7 процента.

Второе место после Греции

Италия занимает после Греции второе место в ЕС по объему госдолга. В абсолютных цифрах он превышает 2,3 трлн евро.

В Италии - третьей по величине экономике еврозоны - в настоящее время правит коалиция, состоящая из правопопулистского "Движения "5 звезд" и ксенофобской партии "Лига". В ходе предвыборной кампании они обещали отказаться от курса на жесткую экономию, увеличить ассигнования на социальные нужды и снизить налоги.

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