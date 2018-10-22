 Еврокомиссия призвала США и РФ сохранить договор о РМСД | Новости из Германии о Европе | DW | 22.10.2018

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Европа

Еврокомиссия призвала США и РФ сохранить договор о РМСД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является одним из "столпов европейской безопасности", заявила представитель главы европейской дипломатии.

Вывоз американских ракет Pershing-II из немецкого Хайльбронна

Вывоз американских ракет Pershing-II из немецкого Хайльбронна в 1988 году

После заявления президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией Еврокомиссия призвала Вашингтон и Москву приложить усилия для сохранения данного соглашения. Договор является одним из "столпов европейской безопасности", заявила в понедельник, 22 октября, официальный представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини Майя Косьянчич.

По ее словам, заключение ДРСМД способствовало окончанию холодной войны и гонки ядерных вооружений. Благодаря договору, было уничтожено почти 3 тысячи ракет с ядерными и конвенциональными боеголовками, что подтверждается документами, указала далее Косьянчич. "В этой связи мы считаем, что США и Россия должны продолжить конструктивный диалог с целью сохранить соглашение и обеспечить его полную и гарантированную реализацию", - добавила она.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Дональда Трампа отказаться от выхода из ДРСМД. Во время телефонного разговора с американским президентом он напомнил о "значении договора в особенности для европейской безопасности и нашей стратегической стабильности", сообщил Елисейский дворец 22 октября.

Берлин "сожалеет" о решении Трампа

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) указала, что Берлин "сожалеет" о решении Дональда Трампа. ДРСМД является "важным элементом контроля над вооружениями" и отвечает европейским интересам, подчеркнула она. Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил, что решение Трампа "достойно сожаления" и назвал соглашение о РСМД "стержнем европейской структуры безопасности". Позиция Белого дома ставит перед ФРГ и Европой "трудные вопросы", отметил Мас.

Контекст

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

США обвиняют Россию в нарушении Договора о РСМД из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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