 Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу | Новости из Германии о Европе | DW | 15.12.2018

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Европа

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

Договоренности Москвы и Киева по транзиту газа истекают в конце 2019 года. Ранее Владимир Путин заявлял, что транзит через Украину будет сохранен.

Газопровод из России в Украину

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину на трехсторонние переговоры по транзиту газу в январе. Об этом он сам написал в Twitter в субботу, 15 декабря. Шефчович добавил, что на встречу также приглашены представители коммерческих компаний.

Контекст

Проект "Северный поток - 2" не должен нейтрализовать ключевую роль Украины в транзите российского газа в Европу, считает правительство ФРГ. (16.07.2018)

Надо осознать, что "Газпрому" и "Нафтогазу" в любом случае придется договариваться о продолжении украинского транзита после 2019 года, предупреждает эксперт в сфере энергетики Роланд Гёц. (30.06.2018)

Первый раунд переговоров о продлении транзита через Украину состоялся в июле этого года. Тогда был намечен круг вопросов, которые должны проработать эксперты, в том числе - расчет долгосрочных потребностей европейских потребителей в газе. Одна из проблем, мешающих переговорам - требование Москвы урегулировать все исковые споры между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контрактам от 2009 года до подписания нового договора. Об этом требовании заявил в июле российский президент Владимир Путин.

Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) Путин заявил, что транзит через Украину будет сохранен.

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    Автор: Андрей Гурков


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