Еврокомиссия предупредила об угрозе кибератак в ходе выборов в парламент ЕС

Государства-участники Евросоюза должны принять меры против возможных кибератак в ходе выборов в Европарламент, которые запланированы на май 2019 года. Об этом еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг заявил в интервью изданиям медиаконцерна Funke Mediengruppe в среду, 1 августа. Необходимо предотвратить действия, которые позволят "подрывать наши демократические системы и использовать их в качестве оружия против нас", подчеркнул еврокомиссар.

По мнению Кинга, более существенную угрозу, чем кибератаки, несет манипулирование поведением во время выборов, которое гораздо сложнее выявить. Речь идет о действиях хакеров по "нарушению хода избирательной кампании с помощью ложной информации" или "использовании фейковых новостей, которые способны влиять на общественное мнение".

Еврокомиссар призвал интернет-порталы, в частности, Facebook и Youtube, к более содержательной борьбе с дезинформацией. По его мнению, должны существовать четкие правила, мешающие ботам выдать себя за пользователей интернета. Кроме того, требуется ограничить возможности распространения политической рекламы, нацеленной на определенную аудиторию, полагает Кинг.

Еврокомиссия считает одной из неотложных мер разработку интернет-платформами кодекса поведения. Превращение социальных сетей в "оружие против демократии" недопустимо, заявил еврокомиссар.

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