 Еврокомиссия представила свое видение будущего ″Восточного партнерства″ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 18.03.2020

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Европа

Еврокомиссия представила свое видение будущего "Восточного партнерства"

Еврокомиссия определилась, как собирается углублять отношения с шестью постсоветскими странами "Восточного партнерства". В Брюсселе обещают помощь в развитии экономики и цифровой трансформации.

Флаги стран ЕС и Восточного партнерства

Еврокомиссия представила предложения, как увеличить объемы торговли и углубить экономическую интеграцию шести постсоветских стран с Евросоюзом. Свои приоритеты "Восточного партнерства" на период после 2020 года Еврокомиссия приняла в среду, 18 марта, на заседании в Брюсселе. Из-за пандемии коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, это заседание стало первым, проведенным по видеосвязи, передает корреспондент DW.

Для вступления в силу предложения Еврокомиссии еще должны утвердить государства ЕС. Программа Евросоюза "Восточное партнерство" распространяется на Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдавию и Украину.

"Мы поможем вам построить более сильную экономику и обеспечить рост, создать рабочие места, привлекая прямые иностранные инвестиции и усиливая связи в транспорте, энергетике и в вопросах экологии", - заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи. Он также пообещал помощь ЕС в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Модернизация экономики в рамках "Восточного партнерства"

В первую очередь, Еврокомиссия хочет помочь модернизации экономик шести постсоветских стран. В частности, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса. За десять лет существования "Восточного партнерства" ЕС предоставил финансирование 125 тысячам таких предприятий, что помогло создать или сохранить более 250 тысяч рабочих мест. Еврокомиссия обещает и далее предоставлять гарантии для кредитов, прежде всего в местной валюте, а также инвестиционные стимулы.

Карта Восточного партнерства

Кроме того, в Брюсселе обещают поддержку вступления во Всемирную торговую организацию стран, не являющихся ее членами. Среди участников "Восточного партнерства" таких две - Беларусь и Азербайджан.

Отдельную инициативу в Еврокомиссии хотят предложить для молодежи. Цель - помогать молодым людям находить работу, а также открывать свое дело.

Цифровизация и "зеленая" трансформация

Большое внимание в Брюсселе уделили и цифровизации. Речь идет о помощи в развитии высокоскоростного интернета, а также о соглашениях о сокращении или отмене платы за роуминг как между странами "Восточного партнерства", так и с ЕС.

Другой приоритет - переход к климатической нейтральности. Еврокомиссия хочет увеличить поддержку странам "Восточного партнерства" для повышения энергоэффективности зданий. Также она будет помогать развивать возобновляемую энергетику, в первую очередь, для уменьшения потребления угля.

В Еврокомиссии подчеркнули, что каждая страна вольна сама выбирать, какие источники энергии она использует, однако отметили, что дальнейшие контакты со странами-партнерами будут зависеть от ядерной безопасности. В первую очередь, это касается Беларуси, где строится АЭС в Островце, предстоящий запуск которой вызывает значительное недовольство в соседней Литве.

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    Автор: Александра Елкина


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