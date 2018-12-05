Еврокомиссия представила план борьбы с дезинформацией

В Евросоюзе намерены усилить борьбу с фейковыми новостями.Для этого Еврокомиссия разработала план противодействия дезинформации. На пресс-конференции в Брюсселе в среду, 5 декабря, его представили четыре еврокомиссара, в частности, вице-президент Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип, сообщает корреспондент DW.

Основная цель создания плана действий - защита от попыток вмешательства выборы в Европарламент в мае 2019 года, а также в выборы в ряде стран ЕС в 2020 году.

"Мы должны сохранять единство и консолидировать наши усилия для защиты нашей демократии против дезинформации. Мы видели попытки вмешательства в выборы и референдумы, и доказательства указывают на Россию как основной источник этих кампаний", - заявил Ансип. "Дезинформация - это часть военной доктрины России", - добавил он.

Что предусматривает план действий

Для противодействия российской политике распространения фейков Евросоюз в 2015 году создал рабочую группу по стратегическим коммуникациям. При этом ранее неоднократно звучали упреки в том, что она не получает достаточного финансирования и ей не хватает персонала. Нынешний план предусматривает увеличение бюджета внешнеполитического ведомства ЕС на стратегические коммуникации с 1,9 миллиона евро в 2018 году до пяти миллионов евро в 2019-м. На протяжении двух лет персонал, занимающийся противодействием дезинформации, планируется увеличить на 50-55 человек.

В придачу к этому, в марте 2019 года должна заработать система быстрого оповещения о дезинформации. Она позволит государствам-членам ЕС оперативно получать сведения о начале кампании по дезинформации, а также координировать ответные действия. Система будет фокусироваться исключительно на "скоординированных попытках иностранных игроков манипулировать свободными и открытыми дебатами".

Еврокомиссия продолжает борьбу с фейками

Весной 2018 года Еврокомиссия уже представила ряд мер по противодействию фейкам. Тогда Брюссель провел переговоры о добровольном сотрудничестве с крупнейшими игроками на интернет-рынке. В октябре Google, Facebook, Twitter и Mozilla подписали кодекс поведения. Теперь же Еврокомиссия ожидает от онлайн-платформ выполнения своих обязательств. Так, речь идет об обеспечении прозрачности политической рекламы, закрытии фейковых аккаунтов и маркировке сообщений, распространяемых ботами. Начиная с января 2019 года, компании должны будут публиковать отчеты о выполнении своих обязательств каждый месяц.

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