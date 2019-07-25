 Еврокомиссия подала в суд на Венгрию за закон ″Стоп Сорос″ | Новости из Германии о Европе | DW | 25.07.2019

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Европа

Еврокомиссия подала в суд на Венгрию за закон "Стоп Сорос"

Иск против Венгрии в Европейский суд является следующим шагом Еврокомиссии в процедуре проверки нарушения условий европейского договора. Будапешту грозят серьезные финансовые санкции.

Оплаченные правительством Венгрии плакаты Стоп Сорос на улицах Будапешта

Оплаченные правительством Венгрии плакаты "Стоп Сорос" на улицах Будапешта

Европейская комиссия подала в Европейский суд иск против правительства Венгрии. Основанием стало принятие в Венгрии пакета законов под общим названием "Стоп Сорос", который, в частности, вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам в подаче заявлений на соискание убежища и получении статуса для пребывания в стране, заявили в Брюсселе в четверг, 25 июля.

По мнению Еврокомиссии, Венгрия нарушает нормы предоставления убежища и условий приема беженцев, к примеру, вводя правила, согласно которым убежище не может быть представлено человеку, если он въехал в Венгрию из страны, где не подвергался преследованиям. И это даже в том случае, если данное государство не соответствует критериям безопасной третьей страны.

Контекст

Премьер Венгрии Виктор Орбан, известный своей антимиграционной политикой, встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Удастся ли ей склонить строптивого коллегу к компромиссу в вопросе о реадмисии беженцев? (05.07.2018)

Венгерские власти не дают продукты питания ожидающим высылки мигрантам, утверждают в ООН. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что Будапешт нарушает международное право. (03.05.2019)

Кроме того, Брюссель направил Будапешту письменное требование из-за того, что соискатели убежища, находящиеся в венгерских транзитных зонах, не получают продуктов питания. Такое требование является первым шагом к процедуре проверки нарушения условий европейского договора.

Орбан против Сороса

Венгерский парламент принял антимиграционный пакет законов под общим названием "Стоп Сорос" в июне 2018 года. Они являются частью кампании против неправительственных организаций, поддерживаемых американским финансистом Джорджом Соросом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет финансиста в желании "затопить" Европу беженцами и тем самым лишить ее "христианской и национальной идентичности".

Еврокомиссия дважды в июле 2018 и январе 2019 года обращалась к Будапешту из-за  "Стоп Сорос". Иск против Венгрии в Европейский суд является следующим шагом в процедуре проверки нарушения условий европейского договора. Еврокомиссия решается на него, если она подозревает, что какая-либо из стран ЕС нарушает законодательство Евросоюза. Если суд придет к такому же  выводу, он может ввести финансовые санкции против Венгрии.

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    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


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